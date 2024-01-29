Meta, AR/VR endüstrisinin Android’i olmak istiyor

AR/VR endüstrisinin Android’i olmak
Vision Pro'nun çıkışına az bir süre kalmış durumda ve VR/AR endüstrisi Apple’ın ilk ürününe yönelik tepkileri merakla bekliyor. Analistler Vision Pro’nun VR/AR endüstrisini yeniden canlandıracak ürün olabileceğini düşünüyor. Bu düşünceyi paylaşanlardan birisi de Meta.
Meta'nın Vision Pro'nun metaverse alanındaki 50 milyar dolarlık girişimlerini güçlendireceğini ve destekleyeceğini umduğu söyleniyor. Bilindiği üzere Meta, Reality Labs biriminde VR/AR ve metaverse yatırımları yapıyor ve bu birim başlangıçtan bu yana sadece zarar yazdı. Ancak bu katlanılmış zarar ileride büyük faydalar sağlayabilir. Tabi öncelikle endüstri ölçeğinin büyümesi gerekiyor. Apple ile rekabet böylesi bir adımın başlangıcı olabilir.
Şimdiye kadar Meta, AR/VR alanında çok az rekabetle ya da hiç rekabet olmadan tek başına oynuyordu. Firma açıkça bu alanın Android’i olmayı umuyordu. Quest serisi, potansiyel Vision Pro müşterilerinin dikkatini çekerek artan ilgiden fayda da sağlayabilir. Çünkü 3,499 dolarlık fiyatıyla Vision Pro çok pahalı bir ürünken Meta Quest 3 ise en az 7 kat daha ucuz. Ve temelde aynı şeyleri yapıyorlar.
Mark Zuckerberg ise Apple'ın AR/VR segmentine girmesinin işlerini tasdik edebileceğini ve daha fazla tüketici çekebileceğini belirtiyor. İki firma arasındaki rekabetin nasıl şekilleneceğini ise piyasanın Vision Pro’ya vereceği tepki belirleyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.