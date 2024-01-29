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    Anlık Bildirim

    Meta, AR/VR endüstrisinin Android’i olmak istiyor

    Mark Zuckerberg ve Meta’nın Metaverse hedefleri tutmamış olsa da bu alanda onlar kadar yatırım yapan kimse yok. Bu bağlamda firma AR/VR endüstrisinin Android’i olmak istiyor.
    Meta, AR/VR endüstrisinin Android’i olmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Apple, bu ayın başlarında ön siparişleri başlayan Vision Pro başlığını 2 Şubat'ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ön siparişlere göre, Apple başlangıçta beklenenden daha fazla başlık sattı ve lansman yaklaştıkça beklentiler artmaya devam ediyor. Meta ise bir süredir Quest serisiyle AR/VR alanında faaliyet gösteriyor ve Vision Pro'yu potansiyel bir rakip olarak görüyor. Ancak Meta, Apple’ın pazara girişi ile metaverse işinin yeniden canlanabileceğini de düşünüyor.

    AR/VR endüstrisinin Android’i olmak

    Vision Pro'nun çıkışına az bir süre kalmış durumda ve VR/AR endüstrisi Apple’ın ilk ürününe yönelik tepkileri merakla bekliyor. Analistler Vision Pro’nun VR/AR endüstrisini yeniden canlandıracak ürün olabileceğini düşünüyor. Bu düşünceyi paylaşanlardan birisi de Meta.

    Meta'nın Vision Pro'nun metaverse alanındaki 50 milyar dolarlık girişimlerini güçlendireceğini ve destekleyeceğini umduğu söyleniyor. Bilindiği üzere Meta, Reality Labs biriminde VR/AR ve metaverse yatırımları yapıyor ve bu birim başlangıçtan bu yana sadece zarar yazdı. Ancak bu katlanılmış zarar ileride büyük faydalar sağlayabilir. Tabi öncelikle endüstri ölçeğinin büyümesi gerekiyor. Apple ile rekabet böylesi bir adımın başlangıcı olabilir.

    Şimdiye kadar Meta, AR/VR alanında çok az rekabetle ya da hiç rekabet olmadan tek başına oynuyordu. Firma açıkça bu alanın Android’i olmayı umuyordu. Quest serisi, potansiyel Vision Pro müşterilerinin dikkatini çekerek artan ilgiden fayda da sağlayabilir. Çünkü 3,499 dolarlık fiyatıyla Vision Pro çok pahalı bir ürünken Meta Quest 3 ise en az 7 kat daha ucuz. Ve temelde aynı şeyleri yapıyorlar.

    Mark Zuckerberg ise Apple'ın AR/VR segmentine girmesinin işlerini tasdik edebileceğini ve daha fazla tüketici çekebileceğini belirtiyor. İki firma arasındaki rekabetin nasıl şekilleneceğini ise piyasanın Vision Pro’ya vereceği tepki belirleyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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