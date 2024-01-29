Meta, AR/VR endüstrisinin Android’i olmak istiyor

Tam Boyutta Gör Apple, bu ayın başlarında ön siparişleri başlayan Vision Pro başlığını 2 Şubat'ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ön siparişlere göre, Apple başlangıçta beklenenden daha fazla başlık sattı ve lansman yaklaştıkça beklentiler artmaya devam ediyor. Meta ise bir süredir Quest serisiyle AR/VR alanında faaliyet gösteriyor ve Vision Pro'yu potansiyel bir rakip olarak görüyor. Ancak Meta, Apple’ın pazara girişi ile metaverse işinin yeniden canlanabileceğini de düşünüyor.

AR/VR endüstrisinin Android’i olmak

Vision Pro'nun çıkışına az bir süre kalmış durumda ve VR/AR endüstrisi Apple’ın ilk ürününe yönelik tepkileri merakla bekliyor. Analistler Vision Pro’nun VR/AR endüstrisini yeniden canlandıracak ürün olabileceğini düşünüyor. Bu düşünceyi paylaşanlardan birisi de Meta.

Meta'nın Vision Pro'nun metaverse alanındaki 50 milyar dolarlık girişimlerini güçlendireceğini ve destekleyeceğini umduğu söyleniyor. Bilindiği üzere Meta, Reality Labs biriminde VR/AR ve metaverse yatırımları yapıyor ve bu birim başlangıçtan bu yana sadece zarar yazdı. Ancak bu katlanılmış zarar ileride büyük faydalar sağlayabilir. Tabi öncelikle endüstri ölçeğinin büyümesi gerekiyor. Apple ile rekabet böylesi bir adımın başlangıcı olabilir.

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Şimdiye kadar Meta, AR/VR alanında çok az rekabetle ya da hiç rekabet olmadan tek başına oynuyordu. Firma açıkça bu alanın Android’i olmayı umuyordu. Quest serisi, potansiyel Vision Pro müşterilerinin dikkatini çekerek artan ilgiden fayda da sağlayabilir. Çünkü 3,499 dolarlık fiyatıyla Vision Pro çok pahalı bir ürünken Meta Quest 3 ise en az 7 kat daha ucuz. Ve temelde aynı şeyleri yapıyorlar.

Mark Zuckerberg ise Apple'ın AR/VR segmentine girmesinin işlerini tasdik edebileceğini ve daha fazla tüketici çekebileceğini belirtiyor. İki firma arasındaki rekabetin nasıl şekilleneceğini ise piyasanın Vision Pro’ya vereceği tepki belirleyecek.

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