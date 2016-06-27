Aselsan, askeri niteliklere sahip bir router geliştiriyor

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ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma kapsamında 186 Milyon Dolar bedelle Taktik Saha Muharebe Sistemi (TASMUS)’nin geliştirilmesi görevi ASELSAN’a verilmişti. Aynı zamanda Türkiye’nin en büyük yazılım projesi olan TASMUS sistemi, savaş alanının gerçek zamanlı olarak taktiksel görüntüsünü oluşturma yeteneklerine sahip bir yapının genel adı.

Belirli bir savaş alanı içerisinde komuta merkezi ile tüm hareketli birimlerin gerçek zamanlı olarak harita üzerinden görülebilmesi ve hareketlerin canlı olarak izlenmesi bu sistem ile sağlanabilecek. Sahada ateş desteği, manevra kontrol, istihbarat/elektronik harp, hava savunma, lojistik destek gibi Komuta Kontrol fonksiyonlarının eş zamanlı olarak icrası TASMUS sayesinde modern bir yapıda sağlanmış olacak.

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Aselsan, işte bu TASMUS sisteminin ağ yapısında görev yapmak üzere milli olanaklarla bir router geliştiriyor. 2017 yılı bitmeden testleri de tamamlanıp kullanıma hazır hale gelmesi beklenen yönlendirici, “milli haberleşme sistemi” için de kilit rol taşıyan ekipmanlardan biri.

40Gbps’lik modem, hem Ipv4 hem de IPv6 uyumlu olacak. TASMUS’un sahip olacağı ses ve veri transferi, video konferans, yazılım tabanlı akıllı telsizler ile iletişim, sensörler üzerinden gelen bilgilerin anlık takibi gibi özellikler için IGMP (Internet Group Managment Protocol), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), IPSec (IP Security), IKE (Internet Key Exchange), UCMR (Unequal Cost Multipath Routing) gibi bir çok protokolü destekleyecek olan router’lar, ilerleyen dönemde ASELSAN’ın farklı projelerinde de görev yapacak şekilde geliştirilecek.





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TASMUS’ta kullanılmak üzere geliştirilen ilk modelde 16 LAN portu, 2 WAN portu, PoE+ uyumluluğu bulunacak. Ayrıca NATO üyesi ülkelerin askeri alandaki bir takım standartlarını belirleyen STANAG anlaşmalarına uygun niteliklere sahip olacak olan router, STANAG 5067 (Güvenlik ve şifreleme ile ilgili), STANAG 4711 (QoS profilleri) ve STANAG 4644 (QoS profilleri) uyumluğunda olacak. TASMUS’ta kullanılmak üzere geliştirilen ilk modelde 16 LAN portu, 2 WAN portu, PoE+ uyumluluğu bulunacak. Ayrıca NATO üyesi ülkelerin askeri alandaki bir takım standartlarını belirleyen STANAG anlaşmalarına uygun niteliklere sahip olacak olan router, STANAG 5067 (Güvenlik ve şifreleme ile ilgili), STANAG 4711 (QoS profilleri) ve STANAG 4644 (QoS profilleri) uyumluğunda olacak.