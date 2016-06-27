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Aselsan, askeri niteliklere sahip bir router geliştiriyor

Dünyanın farklı ülkelerine haberleşme çözümleri satan Aselsan, bu kez askeri standartlara uygun ve tamamen yerli kaynaklarla üretilecek bir router geliştiriyor.
2 yıl
18,7b
1
27
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Aselsan, askeri niteliklere sahip bir router geliştiriyor
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ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma kapsamında 186 Milyon Dolar bedelle Taktik Saha Muharebe Sistemi (TASMUS)’nin geliştirilmesi görevi ASELSAN’a verilmişti. Aynı zamanda Türkiye’nin en büyük yazılım projesi olan TASMUS sistemi, savaş alanının gerçek zamanlı olarak taktiksel görüntüsünü oluşturma yeteneklerine sahip bir yapının genel adı.

Belirli bir savaş alanı içerisinde komuta merkezi ile tüm hareketli birimlerin gerçek zamanlı olarak harita üzerinden görülebilmesi ve hareketlerin canlı olarak izlenmesi bu sistem ile sağlanabilecek. Sahada ateş desteği, manevra kontrol, istihbarat/elektronik harp, hava savunma, lojistik destek gibi Komuta Kontrol fonksiyonlarının eş zamanlı olarak icrası TASMUS sayesinde modern bir yapıda sağlanmış olacak. 

Tasmus sisteminin 20 milyon satır koddan oluşan yazılım alt yapısı işi 36 Milyon Dolar bedel karşılığında Netaş'a verildi
Aselsan, işte bu TASMUS sisteminin ağ yapısında görev yapmak üzere milli olanaklarla bir router geliştiriyor. 2017 yılı bitmeden testleri de tamamlanıp kullanıma hazır hale gelmesi beklenen yönlendirici, “milli haberleşme sistemi” için de kilit rol taşıyan ekipmanlardan biri.

40Gbps’lik modem, hem Ipv4 hem de IPv6 uyumlu olacak. TASMUS’un sahip olacağı ses ve veri transferi, video konferans, yazılım tabanlı akıllı telsizler ile iletişim, sensörler üzerinden gelen bilgilerin anlık takibi gibi özellikler için IGMP (Internet Group Managment Protocol), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), IPSec (IP Security), IKE (Internet Key Exchange), UCMR (Unequal Cost Multipath Routing) gibi bir çok protokolü destekleyecek olan router’lar, ilerleyen dönemde ASELSAN’ın farklı projelerinde de görev yapacak şekilde geliştirilecek.


Ayrıca Bkz. "Çin'in yeni nesil roketi işte böyle fırlatıldı (VİDEO)"
TASMUS’ta kullanılmak üzere geliştirilen ilk modelde 16 LAN portu, 2 WAN portu, PoE+ uyumluluğu bulunacak. Ayrıca NATO üyesi ülkelerin askeri alandaki bir takım standartlarını belirleyen STANAG anlaşmalarına uygun niteliklere sahip olacak olan router, STANAG 5067 (Güvenlik ve şifreleme ile ilgili), STANAG 4711 (QoS profilleri) ve STANAG 4644 (QoS profilleri) uyumluğunda olacak.

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halukalp 2 yıl en beğenilen
hiçbir şeyden memnun olmayan kafalar birazdan damlayıp yok efenim olmaz ne gerek vardı put yapalım put deme ye başlar lar..D
2 Yanıt Yanıtla +49
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-Batarang- 2 yıl
Savunma kaynakları dışa bağımlı olan bir ülkenin güvenliğinden söz edilemez savunma sanayi son yıldarda verilen önem ve ödenek sayesinde ciddi bir ivme kazanmış durumda bu basite indirgenecek bir şey değildir belki gelişmiş ülkeler bu aşamaları kat etmiş olabilir fakat son 10 yıldır savunma sanayine çok büyük yatırım ödenek ayrıldı ve gelişme kat edildi bu kararlılık ve istikrarın devamı kesilmez inşallah.
Savunma kaynakları dışa bağımlı olan bir ülkenin güvenliğinden söz edilemez savunma sanayi son yıldarda verilen önem ve ödenek sayesinde ciddi bir ivme kaza...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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murat1981pls 2 yıl
halukalp
hiçbir şeyden memnun olmayan kafalar birazdan damlayıp yok efenim olmaz ne gerek vardı put yapalım put deme ye başlar lar..D

Sadece kafa tasiyorlr ici bos...
halukalphiçbir şeyden memnun olmayan kafalar birazdan damlayıp yok efenim olmaz ne gerek vardı put yapalım put deme ye başlar lar..DS...
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DH Misafiri 2 yıl
keşke bunları savunma sanayisi dışında da yapıp satabilsek.
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DH Misafiri 2 yıl
Aselsan harikalar yaratiyor ama 20 senedir Kandildeki iki terorist elebasini yok edemedik. Bu canileri yakalayip Turkiyeye getiremedik.
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A.F.Y.D 2 yıl
kodlamayı yabancılar yapıyor, pek mantıklı değil
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oguzhan61 2 yıl
tabiki ülkemiz adına güzel bir gelişme ama işin belkide en önemli kısmı olan kodlama kısmını netaş gibi yabancı iştiraki olan bir firmaya yaptırmak pek mantıklı değil. kodu silse modem elinde kalır.
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firat_kilic 2 yıl
1 ışık yanar sonsuz yansıma olur. Aselsan ışık mı? yansıma mı? o kadar... Ona göre ne yapması gerektiğini anlamıştır. Ayrıca sivil sektörle işbirliği olmayan bir projenin millete de bir faydası yok. Askeri routerı evdemi kullanıcağım? 100yılda bir savaş olacakta... vs. Neden askeri-sivil birlikteliği yok? Mesela internet arpa-darpa pentagon da yapıldı. Evlere ekonomik açılım sanal uzay yarattı altında milyarlarca ürün üretildi satılıyor?
Şimdi tekrar soruyorum. Aselsan ne yapıyor? Işıkmıdır? Yansımamıdır?
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Sakinkedi 2 yıl
kore kopyası tankı altay tankı diye kakaladılar

şimdi linux open source kodu bir yerden tırıklayıpda tasmuşmu hasmuşmu herneyse milli yerli diye kakalıyacaklar

göktürk uydusu japonyada yapıldı bilmem nerden fırlatıldı ama nasılsa yerli malı oldu


yahu bu safsatalara ancak kendi biat kitlesi inanır YERSEN

ha desinlerki yerli millli sermaye ile türk mühendisinin alın teri

ama hep aşırma tırıklama çıkıyor

kaynakçıları üzmeyelim onlarda sevinsinler

airnewstimes.com/...
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r4deon 2 yıl
halukalp
hiçbir şeyden memnun olmayan kafalar birazdan damlayıp yok efenim olmaz ne gerek vardı put yapalım put deme ye başlar lar..D

fatihasl yerine goreve başladın galiba forumda hayırlı olsun iyi çalısmalar yeni üyelik hayırlı olsun yarbaylıgını bekliyorum ahmet gozutokun haberlerinde
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Php 2 yıl
hayatında packet snifflememiş
ipv4 ve ipv6 headerları arasında fark olduğunu dahi bilmeyen insanlar eleştiriyor yada seviniyor..
Milli X yaptık diye duyunca coşanlar ve Milli X mi olur yahu diye kötüleyenler var.. iki taraf da benim gözümde aynı.
Orda bahsi geçen bütün protocollar ve teknolojiler dünya standartlarında tüketicilerin tamamına açık şeyler. Askeri alanda kullanılacak ürünlerde en azından daha kişiselleştirilmiş işler yapılsaydı keşke..
IPSec ve IKE açıkları bulunan sistemler. Yani bu routerın milli olması fazla bişey ifade etmeyecek sadece imalat aşamasında backdoor olmayacağı anlamına geliyor. intel cpularda yakın zamanda bulunan backdoordan sonra hiçbirşeyin güvende olmadığı gayet açık.
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Key 2 yıl
ya bırakin bunları... yok atak helikoptermiş bilmem neymiş...hiç gördünüzmü o atak helikopterleri bir yerlerde uçarken..soruyorum sizlere nerde bu atak hellikokterler?

kırsaldakilerde mi gormuyor? okadar bilmemneler var ama nerde?

onu bunu bırakinda bir araştirma yapin bu millet vekillerinin kısaca tüm meclisin içinde ,oğlunu askere göndermiş kaç vekil çikacak diye...bu anketi bir yapsalar sonuç ne çikacak sizce?

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WHITE_Wolf 2 yıl Php
Php
hayatında packet snifflememiş
ipv4 ve ipv6 headerları arasında fark olduğunu dahi bilmeyen insanlar eleştiriyor yada seviniyor..
Milli X yaptık diye duyunca coşanlar ve Milli X mi olur yahu diye kötüleyenler var.. iki taraf da benim gözümde aynı.
Orda bahsi geçen bütün protocollar ve teknolojiler dünya standartlarında tüketicilerin tamamına açık şeyler. Askeri alanda kullanılacak ürünlerde en azından daha kişiselleştirilmiş işler yapılsaydı keşke..
IPSec ve IKE açıkları bulunan sistemler. Yani bu routerın milli olması fazla bişey ifade etmeyecek sadece imalat aşamasında backdoor olmayacağı anlamına geliyor. intel cpularda yakın zamanda bulunan backdoordan sonra hiçbirşeyin güvende olmadığı gayet açık.

Aynen hocam bunlara tcp paketinin içeriğini sorsan bilmez ama milli deyince sanki ovv acaip iyi demeye başlarlar sizinde dediğiniz gibi dandik çin firmaları bile router yapıyor bu işi yapan görende tcp ipsec protokelleri kullanmadan güvenli bağlantı kuran bir protokol yazdılar sen istersen her parçasını üret ben man in the middle yaparım arp posining yaparım senin iletişimine girerim.
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sommet de la montagne 2 yıl
yenebiliyor mu routerlar?
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MonsterMMORPG 2 yıl
Kaliteli yazılan 20milyon satır kod muazzamdir bilmeyenlere söyliyim
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trolenyum 2 yıl MonsterMMORPG
sen yorum yapma
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smart1978 2 yıl
Kaynak kodu sil baştan yapılmadığı sürece milli değildir.
Satın alınan yazılım kodları ile herzaman satın alınan firmasi sayesinde askeri risk tasimaktadir. O kodların içinde gizli arka kapılar trojanlar filan sinsice çalışmadığı nasıl anlaşılacak ki .
Rezalet.
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