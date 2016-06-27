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Çin'in yeni nesil roketi işte böyle fırlatıldı (VİDEO)

Hindistan'la beraber uzay araştırmalarının yükselen yıldızlarından birisi olan Çin'in yeni nesil roketi Long March 7 nihayet açılışını yaptı. Roket Çin'in gelecek planlarında çok önemli yerlere sahip.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
13,1b
1
14
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Hindistan'la beraber uzay araştırmalarının yükselen yıldızlarından birisi olan Çin'in yeni nesil roketi Long March 7 nihayet açılışını yaptı. Uzak doğu ülkesinin uzay programları için çok önemli bir adım anlamına gelen roket, geçtiğimiz Cumartesi günü Wenchang Satellite Launch Center'dan kalkışa geçti.

Hainan Adası'nda bulunan Wenchang Satellite Launch Center (WSLC), yer eş zamanlı yörüngeye ulaşımı kolaylaştırdığı için ülkenin en güney kısmında konumlanmış. İnşaatı 2014 yılında tamamlanan uzay merkezinden daha önce herhangi bir roket de fırlatılmamış. Yani kalkışın gerçekleştiği Cumartesi günü, hem Long March 7 roketi hem de Çin'in yeni fırlatma merkezi WSCL için açılış günü oldu.

Ayrıca Bkz. "Emektar uzay teleskobu Hubble'ın görev süresi uzuyor"
Long March roket ailesi'nin orta sınıf üyesi: Long March 7

Uzak doğu ülkesinin gelecek yıllardaki en önemli roketlerinden biri haline gelecek olan Long March-7, tam 53 metre uzunluğa ve 594 ton ağırlığa sahip. Taşıma kapasitesi olarak Atlas V, Delta IV ve Falcon 9'la aynı sınıfta bulunan roket alçak dünya yörüngesine 13.5 tonluk yük taşıyabiliyor. Eski nesil tehlikeli hipergolik yakıtlar yerine sıvı oksijen ve kerosenle çalışan Long March-7 çevreci özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Long March-7 aynı zamanda Çin'in yeni nesil roket ailesi Long March'ın orta sınıfında yer alıyor. Uzak doğu ülkesinin gelecekte planladığı büyük uzay görevlerinde kullanılacak olan bu roket ailesinde, geçtiğimiz haftalarda fırlatılan dünyanın en güçlü roketi Delta IV Heavy sınıfında dizayn edilen ağır yük roketi Long March 5 de yer alıyor. Alçak dünya yörüngesine 25 ton yük taşıyabilecek olan devasa roketin yer eş zamanlı yörüngeye yük taşıma kapasitesi ise yaklaşık 14 ton olacak.

Çin'in uzay istasyonunu yörüngeye taşıyacaklar

Geliştirdiği roketlerin yanı sıra Ay'a gözlem aracı indirmek gibi önemli başarılara da imza atan Çin, yakın gelecekte kendi uzay istasyonuna sahip olmanın da planlarını yapıyor. Modüler uzay istasyonu Tiangong-3'ü 2022 yılında fırlatmayı planlayan uzak doğu ülkesi bu planlarında Long March ailesinin yeni nesil roketlerinden faydalanacak.
 

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olağan_şüpheli 3 yıl en beğenilen
uzaya insan yollayan 3. devlet oldular.
aya araç yolladılar.
kendi uzay istasyonları var.
uzaydaki uyduları vurabilen bir kaç devletten biri.
sanırım 2020 lerde aya insan indirmeyi de düşünüyorlar.

Gelecekte süper güç olacağının farkında olan çinliler sıkı çalışıyor.
uzaya insan yollayan 3. devlet oldular.aya araç yolladılar.kendi uzay istasyonları var.uzaydaki uyduları vurabilen bir kaç devletten biri....
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1 Yanıt Yanıtla +19
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umut_baris 3 yıl FRAPS_TR
lumiafanx920

Çin malı roket malzemeden çalmışlardır kesin.


Toki yapmadı onu merak etme.
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DH Misafiri 3 yıl
Biz hala imam hatiplerde kıçımıza su kaçarsa oruç bozulurmu sorularına yanıt,Beştepe ye Milyar dolar lık Saray,pardon "KÜLLİYE" yapmakla uğraşalım,Uzay ve roket teknolojisi hiç önemli değil nasılsa NATO nun patriyotları bizi koruyor.
Biz hala imam hatiplerde kıçımıza su kaçarsa oruç bozulurmu sorularına yanıt,Beştepe ye Milyar dolar lık Saray,pardon "KÜLLİYE" yapmakla uğraşalım,Uzay ve roket...
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DH Misafiri 3 yıl
Ne olmuş biz de yol köprü yapıyoruz ! İleri teknoloji ürünleri ile işimiz olmaz hamdolsun !
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teramit 3 yıl
o kırmızı bayrağın oraya ay yıldız koydun mu işte yerli roket diye yiyecek %50 var ülkenin birinde :)
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DH Misafiri 3 yıl
Çin çok sağlam geliyor,gelişiyor.ABD yi geçecek o kesin.
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DH Misafiri 3 yıl
Biz hala imam hatiplerde kıçımıza su kaçarsa oruç bozulurmu sorularına yanıt,Beştepe ye Milyar dolar lık Saray,pardon "KÜLLİYE" yapmakla uğraşalım,Uzay ve roket teknolojisi hiç önemli değil nasılsa NATO nun patriyotları bizi koruyor.
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fxmaster 3 yıl
Keşke Türkiye de bağımsız olarak böyle çalışmalar yapsa. Bunu görmeyi isterdim.
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Atılgan oo 3 yıl
cok merak ediyorum acaba bugune kadar riketler icin harcanan para ile uzay asansoru yapilabilir miydi.
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gcb1903 3 yıl
Abd sömürür, Rusya kirletir, Çin bitirir. Şimdi uzaylılar düşünsün.
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FRAPS_TR 3 yıl
Çin malı roket malzemeden çalmışlardır kesin.
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Captain_Ivy 3 yıl
Adamlar çifte bayram yapmış..
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umut_baris 3 yıl FRAPS_TR
lumiafanx920

Çin malı roket malzemeden çalmışlardır kesin.


Toki yapmadı onu merak etme.
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TIGERSHARK 3 yıl
helal olsun
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olağan_şüpheli 3 yıl en beğenilen
uzaya insan yollayan 3. devlet oldular.
aya araç yolladılar.
kendi uzay istasyonları var.
uzaydaki uyduları vurabilen bir kaç devletten biri.
sanırım 2020 lerde aya insan indirmeyi de düşünüyorlar.

Gelecekte süper güç olacağının farkında olan çinliler sıkı çalışıyor.
1 Yanıt Yanıtla +19
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A.F.Y.D 3 yıl olağan_şüpheli
zaten tarih boyunca güçlüydüler ama bence hiçbir zaman refahı yerinde bir toplum olmaz
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