Çin'in yeni nesil roketi işte böyle fırlatıldı (VİDEO)

Hindistan'la beraber uzay araştırmalarının yükselen yıldızlarından birisi olan Çin'in yeni nesil roketi Long March 7 nihayet açılışını yaptı. Uzak doğu ülkesinin uzay programları için çok önemli bir adım anlamına gelen roket, geçtiğimiz Cumartesi günü Wenchang Satellite Launch Center'dan kalkışa geçti.
Hainan Adası'nda bulunan Wenchang Satellite Launch Center (WSLC), yer eş zamanlı yörüngeye ulaşımı kolaylaştırdığı için ülkenin en güney kısmında konumlanmış. İnşaatı 2014 yılında tamamlanan uzay merkezinden daha önce herhangi bir roket de fırlatılmamış. Yani kalkışın gerçekleştiği Cumartesi günü, hem Long March 7 roketi hem de Çin'in yeni fırlatma merkezi WSCL için açılış günü oldu.
Ayrıca Bkz. "Emektar uzay teleskobu Hubble'ın görev süresi uzuyor"
Long March roket ailesi'nin orta sınıf üyesi: Long March 7
Uzak doğu ülkesinin gelecek yıllardaki en önemli roketlerinden biri haline gelecek olan Long March-7, tam 53 metre uzunluğa ve 594 ton ağırlığa sahip. Taşıma kapasitesi olarak Atlas V, Delta IV ve Falcon 9'la aynı sınıfta bulunan roket alçak dünya yörüngesine 13.5 tonluk yük taşıyabiliyor. Eski nesil tehlikeli hipergolik yakıtlar yerine sıvı oksijen ve kerosenle çalışan Long March-7 çevreci özellikleriyle de dikkat çekiyor.
Long March-7 aynı zamanda Çin'in yeni nesil roket ailesi Long March'ın orta sınıfında yer alıyor. Uzak doğu ülkesinin gelecekte planladığı büyük uzay görevlerinde kullanılacak olan bu roket ailesinde, geçtiğimiz haftalarda fırlatılan dünyanın en güçlü roketi Delta IV Heavy sınıfında dizayn edilen ağır yük roketi Long March 5 de yer alıyor. Alçak dünya yörüngesine 25 ton yük taşıyabilecek olan devasa roketin yer eş zamanlı yörüngeye yük taşıma kapasitesi ise yaklaşık 14 ton olacak.
Çin'in uzay istasyonunu yörüngeye taşıyacaklar
Geliştirdiği roketlerin yanı sıra Ay'a gözlem aracı indirmek gibi önemli başarılara da imza atan Çin, yakın gelecekte kendi uzay istasyonuna sahip olmanın da planlarını yapıyor. Modüler uzay istasyonu Tiangong-3'ü 2022 yılında fırlatmayı planlayan uzak doğu ülkesi bu planlarında Long March ailesinin yeni nesil roketlerinden faydalanacak.
Hainan Adası'nda bulunan Wenchang Satellite Launch Center (WSLC), yer eş zamanlı yörüngeye ulaşımı kolaylaştırdığı için ülkenin en güney kısmında konumlanmış. İnşaatı 2014 yılında tamamlanan uzay merkezinden daha önce herhangi bir roket de fırlatılmamış. Yani kalkışın gerçekleştiği Cumartesi günü, hem Long March 7 roketi hem de Çin'in yeni fırlatma merkezi WSCL için açılış günü oldu.
Ayrıca Bkz. "Emektar uzay teleskobu Hubble'ın görev süresi uzuyor"
Long March roket ailesi'nin orta sınıf üyesi: Long March 7
Uzak doğu ülkesinin gelecek yıllardaki en önemli roketlerinden biri haline gelecek olan Long March-7, tam 53 metre uzunluğa ve 594 ton ağırlığa sahip. Taşıma kapasitesi olarak Atlas V, Delta IV ve Falcon 9'la aynı sınıfta bulunan roket alçak dünya yörüngesine 13.5 tonluk yük taşıyabiliyor. Eski nesil tehlikeli hipergolik yakıtlar yerine sıvı oksijen ve kerosenle çalışan Long March-7 çevreci özellikleriyle de dikkat çekiyor.
Long March-7 aynı zamanda Çin'in yeni nesil roket ailesi Long March'ın orta sınıfında yer alıyor. Uzak doğu ülkesinin gelecekte planladığı büyük uzay görevlerinde kullanılacak olan bu roket ailesinde, geçtiğimiz haftalarda fırlatılan dünyanın en güçlü roketi Delta IV Heavy sınıfında dizayn edilen ağır yük roketi Long March 5 de yer alıyor. Alçak dünya yörüngesine 25 ton yük taşıyabilecek olan devasa roketin yer eş zamanlı yörüngeye yük taşıma kapasitesi ise yaklaşık 14 ton olacak.
Çin'in uzay istasyonunu yörüngeye taşıyacaklar
Geliştirdiği roketlerin yanı sıra Ay'a gözlem aracı indirmek gibi önemli başarılara da imza atan Çin, yakın gelecekte kendi uzay istasyonuna sahip olmanın da planlarını yapıyor. Modüler uzay istasyonu Tiangong-3'ü 2022 yılında fırlatmayı planlayan uzak doğu ülkesi bu planlarında Long March ailesinin yeni nesil roketlerinden faydalanacak.
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aya araç yolladılar.
kendi uzay istasyonları var.
uzaydaki uyduları vurabilen bir kaç devletten biri.
sanırım 2020 lerde aya insan indirmeyi de düşünüyorlar.
Gelecekte süper güç olacağının farkında olan çinliler sıkı çalışıyor.
Toki yapmadı onu merak etme.