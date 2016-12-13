Aselsan'ın geliştirdiği yeni teknoloji, 60 milyon dolar tasarruf sağladı

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Aselsan, tasarımı ve üretimi tamamen yerli olanaklarla geliştirilen uydu haberleşme terminalleri AcroSAT ile geçtiğimiz mart ayında ABD’de gerçekleştirilen SATELLITE 2016 fuarında boy göstermişti. Gemi Uydu Haberleşme Terminali ve Sırt Tipi Uydu Haberleşme Terminali ile ses getiren Aselsan, geliştirilen ekipmanın seri üretimine hazırlanıyor.

Bugüne kadar hem askeri hem de sivil kullanım için tüm deniz taşıtlarında ve insansız hava araçlarında kullanılan ekipmanlar yurt dışından ithal ediliyordu. Aselsan’ın seri üretim hamlesi, bu noktada yerliliğe katkı sağlamanın yanı sıra maliyet anlamında da önemli bir kazanım yaratıyor.

60 Milyon Dolar Ülke İçinde Kaldı

AcroSAT ilk etapta Kılıç sınıfı hücumbotlarda kullanılacak. Bu amaçla Aselsan ile imzalanan sözleşme, yurt dışından satın alıma kıyasla 60 milyon dolarlık bir kazanç sağlamış. Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı 3 adet Kılıç I, 6 adet de Kılıç II sınıfı hücumbot mevcut. 9 adet gemiye yapılacak işlemin sözleşme karşılığı bedeli 38 milyon dolar olarak belirlenmiş. İthal edilmesi durumunda ise 100 milyon dolar seviyesinde bir rakamın yurt dışındaki şirketlere harcanması gerekeceği belirtiliyor.

Aselsan’ın özellikle yurt dışına satma noktasında çalışmalar yürüttüğü AcroSAT’ın diğer yerli İHA’lara ve denzi araçlarına monte edilmesi konusunda çeşitli projeler yürütülecek. Seri üretimin başlamasıyla birlikte fiyatın daha da aşağı çekilebileceğini aktaran Aselsan’ın yetkili mühendislerinden Mehmet Hidayet Yılmaz, AcroSAT’ın karbon fiberden üretilen yapısı ile hem hafif hem de dayanıklı olduğunu aktarıyor. AcroSAT'ın tüm yazılım ve donanım haklarının sahibi durumunda olan Aselsan, şimdiden birçok ülke ile satış konusunda görüşmeler yapmaya başlamış.

* Tüm görseller temsilidir.