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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aselsan'ın geliştirdiği yeni teknoloji, 60 milyon dolar tasarruf sağladı

Aselsan, deniz araçlarında ve İHA’larda da kullanılan, kendi geliştirdiği uydu haberleşme sisteminin seri üretimine başlıyor. %50 daha ucuza mal edilen sisteme dair detaylar yazımızda:
2 yıl
9,5b
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40
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Aselsan'ın geliştirdiği yeni teknoloji, 60 milyon dolar tasarruf sağladı
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Aselsan, tasarımı ve üretimi tamamen yerli olanaklarla geliştirilen uydu haberleşme terminalleri AcroSAT ile geçtiğimiz mart ayında ABD’de gerçekleştirilen SATELLITE 2016 fuarında boy göstermişti. Gemi Uydu Haberleşme Terminali ve Sırt Tipi Uydu Haberleşme Terminali ile ses getiren Aselsan, geliştirilen ekipmanın seri üretimine hazırlanıyor.

Bugüne kadar hem askeri hem de sivil kullanım için tüm deniz taşıtlarında ve insansız hava araçlarında kullanılan ekipmanlar yurt dışından ithal ediliyordu. Aselsan’ın seri üretim hamlesi, bu noktada yerliliğe katkı sağlamanın yanı sıra maliyet anlamında da önemli bir kazanım yaratıyor.

60 Milyon Dolar Ülke İçinde Kaldı 

AcroSAT ilk etapta Kılıç sınıfı hücumbotlarda kullanılacak. Bu amaçla Aselsan ile imzalanan sözleşme, yurt dışından satın alıma kıyasla 60 milyon dolarlık bir kazanç sağlamış. Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı 3 adet Kılıç I, 6 adet de Kılıç II sınıfı hücumbot mevcut. 9 adet gemiye yapılacak işlemin sözleşme karşılığı bedeli 38 milyon dolar olarak belirlenmiş. İthal edilmesi durumunda ise 100 milyon dolar seviyesinde bir rakamın yurt dışındaki şirketlere harcanması gerekeceği belirtiliyor.

Aselsan’ın özellikle yurt dışına satma noktasında çalışmalar yürüttüğü AcroSAT’ın diğer yerli İHA’lara ve denzi araçlarına monte edilmesi konusunda çeşitli projeler yürütülecek. Seri üretimin başlamasıyla birlikte fiyatın daha da aşağı çekilebileceğini aktaran Aselsan’ın yetkili mühendislerinden Mehmet Hidayet Yılmaz, AcroSAT’ın karbon fiberden üretilen yapısı ile hem hafif hem de dayanıklı olduğunu aktarıyor. AcroSAT'ın tüm yazılım ve donanım haklarının sahibi durumunda olan Aselsan, şimdiden birçok ülke ile satış konusunda görüşmeler yapmaya başlamış.

* Tüm görseller temsilidir. 

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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Ekonomik kriz gerekçesiyle 30 uçağını hangara çeken THY, Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali'nin VIP uçağını 78 milyon dolara satın aldı.
Uçak erdoğana tahsil edilecek.
Kaynak: t24.com.tr/...
Daha geçen hafta dolar boz diyenler 78 milyon dolara kendilerine vip uçak alıyorlar. Sonrada ekk toplantısı yapıp kamuda tasarruf yapacağız diyorlar.
Yerli teknolojinin gelişmesi güzel, Aselsanı bu konuda tebrik ederim. Ama devletin tasarruf yaptığı filan yok, bir yerden kıssalar başka yerden harcıyorlar.
Ekonomik kriz gerekçesiyle 30 uçağını hangara çeken THY, Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali'nin VIP uçağını 78 milyon dolara satın aldı.Uçak erd...
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3 Yanıt Yanıtla +63
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SigSauer6 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Ekonomik kriz gerekçesiyle 30 uçağını hangara çeken THY, Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali'nin VIP uçağını 78 milyon dolara satın aldı.
Uçak erdoğana tahsil edilecek.
Kaynak: ilerihaber.org/...

Daha geçen hafta dolar boz diyenler 78 milyon dolara kendilerine vip uçak alıyorlar. Sonrada ekk toplantısı yapıp kamuda tasarruf yapacağız diyorlar.

Yerli teknolojinin gelişmesi güzel, Aselsanı bu konuda tebrik ederim. Ama devletin tasarruf yaptığı filan yok, bir yerden kıssalar başka yerden harcıyorlar.



İddialar göre hareket etmek yersiz.Çok güvendiğiniz gazetelere göre ERDOĞAN çoktan almanyaya kaçmıştı.http://haber.sol.org.tr/dunya/abd-ordusundan-iddia-erdogan-almanyadan-siginma-talep-etti-162085
12 Angry MenEkonomik kriz gerekçesiyle 30 uçağını hangara çeken THY, Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali'nin VIP uçağını 78 mil...
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3 Yanıt Yanıtla +51
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Hasan07-36 2 yıl
Bu ülkede Aselsan gibi güzel işler yapan, sürekli gelişerek ilerleyen kurumların da olması çok güzel. Aselsan inşallah daha büyük işlerle de karşımızda olur ve bu ilerlemesini sürekli devam ettirir. Yerli savaş uçağı ve yüksek irtifa hava savunma sisteminde Aselsan kritik öneme sahip.
Bu ülkede Aselsan gibi güzel işler yapan, sürekli gelişerek ilerleyen kurumların da olması çok güzel. Aselsan inşallah daha büyük işlerle de karşımızda olur ve ...
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merveyanar 2 yıl
şimdi 60 Milyon Dolar Ülke İçinde Kaldı diyor ya haberde aselsan mühendislerine 60 milyondoların 5 milyondolarını hediye olarak verir misiniz diye sormak isterdim ama kime ne soruyon ki sen derler şimdi gerek yok en iyisi hiç bulaşmamak :)
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaş bi halttan bahsediyorsunuzda ben dahil hiç kimse bi mok bildiği yok üstelik ASELSAN Acrosat'ın adam gibi bi fotoğrafı bile yokki ne olduğunu anlayalım.Adamın arkasında bi çanak anten var ama bizim mahalledeki hüseyin amcada yapıyor onu,eğer ondan bahsediliyorsa.Koskoca fuarda sergilenmişte biride akıl edip fotoğrafını çekememiş galiba.Yada neyin fotoğrafını çekeceğini anlayamamış.
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gxhero 2 yıl
Aha bizim köyde hiç bir şey doğru çekmiyor ucuzsa bizim köyede getirsinler hayrına, şaka bir yana yerli sonar yerli iletişim aracı yerli kızıl ötesi dürbün bunları duydukça seviniyorum çünkü bunlar ileri düzey teknolojiler ve bu konular da ilerleme olursa dünyada söz sahibi olunur ve destekliyorum nano teknolojide de birkaç üniversite iyi diye biliyorum Türkiye de keşke daha çok haber duysak böyle.
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DH Misafiri 2 yıl
mustafa53, iq değerini niye sonuna ekledin?
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Bluflame 2 yıl
DH yönetim tayfası doğru söyleyen herkesi uzaklaştırmış yine, işiniz gücünüz susturmak,yasaklamak,uzaklaştırmak, şikayet etmek, dava açmak,mühürlemek, vsvs...
adam gibi derdini anlat, bir argüman yap, gerçeklere dayalı örnek ver, karşı fikirlere saygı göster gibi konseptler yok burda.
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badboy3304 2 yıl
UyDu haberleşme sisteminden Erdoğan ve kilacdaroglu çıkartan bazı kafalar var.oğlum siz KIRIKMISINIZ???
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alex59 2 yıl
Şakşakçıların söylediklerine bakmayın, hele laf anlatmaya hiç çalışmayın.
Haberlere bakınca devlet herşeyden tasarruf sağlıyor ama ne işse zamlar yağmur gibi yağmaya devam ediyor.
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kucukyenici 2 yıl
Bugün Saat: 09:36'da NTV haberi:
Devlet harcamaları %24 arttı!
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gcb1903 2 yıl
Güzel yine bir yerli üretim/gelişim/yarar haberi altında birbirine girmişsiniz.
Yiyin birbirinizi.
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exterminant 2 yıl
iyi hoş da o tasarruf pek bir işe yaramıyor anlaşılan
bir taraftan tasarruf edip başka taraftan savurmak...
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