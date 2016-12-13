SpaceX'in uzaya insan taşıma hayalleri 2018'e ertelendi

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"Federal Havacılık Kurulu'ndan SpaceX'e: Soruşturma sonlanmadan uçuşlara geri dönemezsiniz"

Patlamanın etkileri sürüyor

Uzay araştırmalarının dünyadaki en büyük ismiBu alanda tam 5 yıldır Rusya'nın Soyuz roketi ve Soyuz uzay kapsüllerine muhtaç kalan dünya devi, aynı zamanda her bir astronotu için de Rusya'ya yüklü miktarlarda para ödüyor. (1 astronot koltuğu için 81 milyon dolar)Ülke içerisinde de büyük tartışmalara yol açan bu problemin çözümüyse şu an için tamamiyle özel şirketlere bırakılmış durumda. Bu alanda yeni bir roket veya uzay kapsülü geliştirme planlarına sahip olmayan NASA, bunun yerine Uzay İstasyonu'na insan taşımaları için SpaceX ve Boeing ile anlaşmalar yapmıştı.1 Eylül'deki patlamanın ardından tüm planlarını ertelemek zorunda kalan SpaceX beklenildiği gibi mürettebatlı ISS görevlerini de ertelemek zorunda kaldı. Daha önce 2017'nin sonları için planlananPatlamanın ardından tüm değerlendirmeleri yapmak için ek zamana ihtiyaç duyduklarını açıklayan SpaceX,"Tüm sistemlerimizi ve tasarımlarımızı daha önce öğrendiğimiz dersleri de hesaba katarak tekrar inceliyoruz." ifadelerine yer verdi.Patlamanın ardından Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için planladığı tüm uçuşları iptal etmek zorunda kalan SpaceX böylece hem kendisi hem de ABD için çok büyük önem arz eden önemli bir tarihi anı daha ertelemek zorunda kaldı. Şirket patlama sonrası ilk uçuşlara Ocak ayı içerisinde başlamak istiyor olsa da henüz soruşturmayı tam anlamıyla sonlandıramadığı için Federal Havacılık Kurulundan uçuş lisansı alabilmiş değil. Bakalım uzay araştırmalarının popüler şirketi tam olarak ne zaman normale dönebilecek.