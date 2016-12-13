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Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SpaceX'in uzaya insan taşıma hayalleri 2018'e ertelendi

SpaceX ve NASA arasındaki Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşıma planları 1 Eylül patlamasının ardından ertelenmek zorunda kaldı. 2017 için planlanan uçuşlar Mayıs 2018'e kadar ertelendi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzay araştırmalarının dünyadaki en büyük ismi Amerika Birleşik Devletleri, uzay mekiği programının 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana kendi astronotlarını kendisi uzaya fırlatamıyor. Bu alanda tam 5 yıldır Rusya'nın Soyuz roketi ve Soyuz uzay kapsüllerine muhtaç kalan dünya devi, aynı zamanda her bir astronotu için de Rusya'ya yüklü miktarlarda para ödüyor. (1 astronot koltuğu için 81 milyon dolar)

Ülke içerisinde de büyük tartışmalara yol açan bu problemin çözümüyse şu an için tamamiyle özel şirketlere bırakılmış durumda. Bu alanda yeni bir roket veya uzay kapsülü geliştirme planlarına sahip olmayan NASA, bunun yerine Uzay İstasyonu'na insan taşımaları için SpaceX ve Boeing ile anlaşmalar yapmıştı. Her iki şirketle de 2017 yılı için anlaşmaya varan uzay ajansı, Boeing'in uçuşları Ağustos 2018'e ertelemesinden sonra şimdi de SpaceX'den umduğunu bulamadı

Ayrıca Bkz. "Federal Havacılık Kurulu'ndan SpaceX'e: Soruşturma sonlanmadan uçuşlara geri dönemezsiniz"

Patlamanın etkileri sürüyor

1 Eylül'deki patlamanın ardından tüm planlarını ertelemek zorunda kalan SpaceX beklenildiği gibi mürettebatlı ISS görevlerini de ertelemek zorunda kaldı. Daha önce 2017'nin sonları için planlanan uçuşlar SpaceX ve NASA tarafından yapılan resmi açıklamalara göre Mayıs 2018'e kadar ertelendi. Patlamanın ardından tüm değerlendirmeleri yapmak için ek zamana ihtiyaç duyduklarını açıklayan SpaceX,"Tüm sistemlerimizi ve tasarımlarımızı daha önce öğrendiğimiz dersleri de hesaba katarak tekrar inceliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Patlamanın ardından Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için planladığı tüm uçuşları iptal etmek zorunda kalan SpaceX böylece hem kendisi hem de ABD için çok büyük önem arz eden önemli bir tarihi anı daha ertelemek zorunda kaldı. Şirket patlama sonrası ilk uçuşlara Ocak ayı içerisinde başlamak istiyor olsa da henüz soruşturmayı tam anlamıyla sonlandıramadığı için Federal Havacılık Kurulundan uçuş lisansı alabilmiş değil. Bakalım uzay araştırmalarının popüler şirketi tam olarak ne zaman normale dönebilecek.

http://www.theverge.com/2016/12/12/13928844/spacex-crew-dragon-delay-nasa-commercial-crew-program-2018 Yorum Yaz
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sabe 2 yıl en beğenilen
Metro Turizm ile anlaşsınlar.
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bbfoxtr 2 yıl
bizde uzaya çıkacaktık hep iktidar izin vermedi.adamlar büyük bir koyun surusune hitap ediyorlar.ayrica bu koyunlar tamamı ile bilgisiz cahil cuhela kesimden.tam 14 senedir başımızdalar ve hiçbir icraatları yok.ve bunlarin biz yaptık dedikleri bütün projeler hizmetler hepsi Atatürkun hayalleri idi.ayrica o olmasaydı hepiniz yorgo oluduuuk yaaa.su iktidar yapışmış oldukları koltukları bi bıraksalar biz hemen uzay ay mars Neptün uranus kara delik mazot 1 lira herkese aylık bin lira diyaneti aselsani havelsani camileri kapa türbana yasak sgk batır uçak bilimum silah.......ooooooo daha neler neler.
ülkenin ilerlemesinimi istiyorsun deli çocuk
uzayami gitmek istiyorsun
ya galaksiler
düşünsene mazot benzin 1 lira
o zaman sende chpkkfetodhkpc partisine gel ülkeni kalkındır...
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MustafaC53 2 yıl
İstemezükcülerin salyaları akmaya başlamış şimdiden.
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metalmilita 2 yıl
Biz ise yerli arabamızı 2019'da yapmayı düşünüyoruz, adamlardan en az 100 yıl gerideyiz, nasıl kapanacak bu fark yada kapanacak mı?
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ingilizajani 2 yıl
"hedef 2023 Ay'a kadar uzay asansörü inşaa edeceğiz, bakın bunlar Abdülhamit'in hayaliydi, CHP hep engel oldu ve şimdi bunları biz yapıyoruz. artık isteyen eşiyle çocuğuyla Ay'a çıkıp mangalını yapabilecek. eyyy CeHaPe siz kimsiniz yha?"
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sabe 2 yıl en beğenilen
Metro Turizm ile anlaşsınlar.
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emir kustirika 2 yıl sabe
sabe

Metro Turizm ile anlaşsınlar.

buzluyu unutmıyalım lütfen :D:D:D:D:D:D:D
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kadirirdem 2 yıl sabe
sabe

Metro Turizm ile anlaşsınlar.




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