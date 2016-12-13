SpaceX'in uzaya insan taşıma hayalleri 2018'e ertelendi

Uzay araştırmalarının dünyadaki en büyük ismi Amerika Birleşik Devletleri, uzay mekiği programının 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana kendi astronotlarını kendisi uzaya fırlatamıyor. Bu alanda tam 5 yıldır Rusya'nın Soyuz roketi ve Soyuz uzay kapsüllerine muhtaç kalan dünya devi, aynı zamanda her bir astronotu için de Rusya'ya yüklü miktarlarda para ödüyor. (1 astronot koltuğu için 81 milyon dolar)
Ülke içerisinde de büyük tartışmalara yol açan bu problemin çözümüyse şu an için tamamiyle özel şirketlere bırakılmış durumda. Bu alanda yeni bir roket veya uzay kapsülü geliştirme planlarına sahip olmayan NASA, bunun yerine Uzay İstasyonu'na insan taşımaları için SpaceX ve Boeing ile anlaşmalar yapmıştı. Her iki şirketle de 2017 yılı için anlaşmaya varan uzay ajansı, Boeing'in uçuşları Ağustos 2018'e ertelemesinden sonra şimdi de SpaceX'den umduğunu bulamadı
Ayrıca Bkz. "Federal Havacılık Kurulu'ndan SpaceX'e: Soruşturma sonlanmadan uçuşlara geri dönemezsiniz"
Patlamanın ardından Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için planladığı tüm uçuşları iptal etmek zorunda kalan SpaceX böylece hem kendisi hem de ABD için çok büyük önem arz eden önemli bir tarihi anı daha ertelemek zorunda kaldı. Şirket patlama sonrası ilk uçuşlara Ocak ayı içerisinde başlamak istiyor olsa da henüz soruşturmayı tam anlamıyla sonlandıramadığı için Federal Havacılık Kurulundan uçuş lisansı alabilmiş değil. Bakalım uzay araştırmalarının popüler şirketi tam olarak ne zaman normale dönebilecek.
Ülke içerisinde de büyük tartışmalara yol açan bu problemin çözümüyse şu an için tamamiyle özel şirketlere bırakılmış durumda. Bu alanda yeni bir roket veya uzay kapsülü geliştirme planlarına sahip olmayan NASA, bunun yerine Uzay İstasyonu'na insan taşımaları için SpaceX ve Boeing ile anlaşmalar yapmıştı. Her iki şirketle de 2017 yılı için anlaşmaya varan uzay ajansı, Boeing'in uçuşları Ağustos 2018'e ertelemesinden sonra şimdi de SpaceX'den umduğunu bulamadı
Ayrıca Bkz. "Federal Havacılık Kurulu'ndan SpaceX'e: Soruşturma sonlanmadan uçuşlara geri dönemezsiniz"
Patlamanın etkileri sürüyor1 Eylül'deki patlamanın ardından tüm planlarını ertelemek zorunda kalan SpaceX beklenildiği gibi mürettebatlı ISS görevlerini de ertelemek zorunda kaldı. Daha önce 2017'nin sonları için planlanan uçuşlar SpaceX ve NASA tarafından yapılan resmi açıklamalara göre Mayıs 2018'e kadar ertelendi. Patlamanın ardından tüm değerlendirmeleri yapmak için ek zamana ihtiyaç duyduklarını açıklayan SpaceX,"Tüm sistemlerimizi ve tasarımlarımızı daha önce öğrendiğimiz dersleri de hesaba katarak tekrar inceliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Patlamanın ardından Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için planladığı tüm uçuşları iptal etmek zorunda kalan SpaceX böylece hem kendisi hem de ABD için çok büyük önem arz eden önemli bir tarihi anı daha ertelemek zorunda kaldı. Şirket patlama sonrası ilk uçuşlara Ocak ayı içerisinde başlamak istiyor olsa da henüz soruşturmayı tam anlamıyla sonlandıramadığı için Federal Havacılık Kurulundan uçuş lisansı alabilmiş değil. Bakalım uzay araştırmalarının popüler şirketi tam olarak ne zaman normale dönebilecek.
http://www.theverge.com/2016/12/12/13928844/spacex-crew-dragon-delay-nasa-commercial-crew-program-2018 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ülkenin ilerlemesinimi istiyorsun deli çocuk
uzayami gitmek istiyorsun
ya galaksiler
düşünsene mazot benzin 1 lira
o zaman sende chpkkfetodhkpc partisine gel ülkeni kalkındır...
buzluyu unutmıyalım lütfen :D:D:D:D:D:D:D