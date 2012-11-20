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Asphalt 7: Heat, Appstore'da sadece bir günlüğüne ücretsiz olarak yayında

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,1b
1
27
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Gameloft'un popüler yarış oyunu Asphalt 7: Heat, indirime girerek Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunuldu.

Kaliteli grafikleri ve aksiyon dolu yapısıyla dikkat çeken oyun; Hawai, Paris, Rio gibi şehirlerin betimlendiği 15 farklı pist ve içerisinde Ferrari, Lamborghini, Aston Martin gibi araçların bulunduğu 60 farklı seçenekle kullanıcılara doyurucu bir içerik sunuyor. Basit bir kontrol yapısına sahip olan Asphalt 7: Heat, seslendirmeleri ve müzikleriyle de aksiyon dolu yarışların atmosferini başarılı bir şekilde yansıtıyor. Çoklu oyuncu modu başta olmak üzere 6 farklı oyun modunun bulunduğu yapım, eğlenceli bir oyun deneyimi sunuyor.

Sadece bir günlüğüne ücretsiz olarak sunulan Asphalt 7: Heat'in hız ve aksiyon dolu dünyasına Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/app/asphalt-7-heat/id462694916?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JonnyCaqe 7 yıl
bitmiştir sandım fakat baktım free ipad'ede kurdum.Oyunu beğenmedim ama multiplayer zevkli olabilir.
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Dexter61 7 yıl
MW de okadar oynadıktan sonra save gitti oyundan soğudum :(
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İbra Kadabra 7 yıl
Hemen indirip deneyelim
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Nerevarine 7 yıl
Madem beğenmiyorsunuz indirin kıyıda köşede dursun.
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nkvelioglu 7 yıl
13 Aralık a kadar ücretsiz kalırsa alırım :) Bir most wanted değil ama en iyi ücretsiz yarış oyunu denebilir.
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Blacktail 7 yıl
Most wanted şu ana kadar oynadığım en iyi grafiklere sahip oyun. asfaltı bedava olsa da ücretli olsa da indirmeyin. Yeriniz dolmasın boş yere.
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Escapetolife 7 yıl
Ulen 3 gün önce aldıydım şansa bak.
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Most Wanted kadar iyi grafikleri yok. Beni tatmin etmedi açık söylemek gerekirse.
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LKLC 7 yıl
most wanted tan sonra yüzüne bakmadım.
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FRAPS 7 yıl
Asphalta iyi diyordum ta ki most wanted i oynayana kadar...
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Amedra 7 yıl
*GameOver*

arkadaşlar forumda konu açmadan önce lütfen arama yapalım.

forum.donanimhaber.com/...

Haklısın ama haber bölümünde haber niteliğini taşıması için tekrardan açılması gerekiyor, zaten haberciler genel olarak bu bölümle ilgilendiklerinden dolayı diğer bölümlerde "şu şu konu açılmış mı?" diye bakmıyorlar bile.
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Teknolojist_44 7 yıl
Konu acilmisti heralde
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cengizhan1903 7 yıl
yumulun beyler
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FrioVentus 7 yıl
Most wanteddan sonra isterlerse üstüne para versinler gene oyunları berbat.
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