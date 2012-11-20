Asphalt 7: Heat, Appstore'da sadece bir günlüğüne ücretsiz olarak yayında

Gameloft'un popüler yarış oyunu Asphalt 7: Heat, indirime girerek Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunuldu.





Kaliteli grafikleri ve aksiyon dolu yapısıyla dikkat çeken oyun; Hawai, Paris, Rio gibi şehirlerin betimlendiği 15 farklı pist ve içerisinde Ferrari, Lamborghini, Aston Martin gibi araçların bulunduğu 60 farklı seçenekle kullanıcılara doyurucu bir içerik sunuyor. Basit bir kontrol yapısına sahip olan Asphalt 7: Heat, seslendirmeleri ve müzikleriyle de aksiyon dolu yarışların atmosferini başarılı bir şekilde yansıtıyor. Çoklu oyuncu modu başta olmak üzere 6 farklı oyun modunun bulunduğu yapım, eğlenceli bir oyun deneyimi sunuyor.





Sadece bir günlüğüne ücretsiz olarak sunulan Asphalt 7: Heat'in hız ve aksiyon dolu dünyasına Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/app/asphalt-7-heat/id462694916?mt=8