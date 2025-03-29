2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Instagram, TikTok'tan bir özelliği daha kopyaladı. Bu sefer, kullanıcıların ekranın sağ veya sol yanına uzun basarak reels videoları iki kat hızlı oynatmaları özelliğini kullanıma sundu.

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Instagram reels videoları 2 kat hızlı izlenebiliyor

Instagram, reels videolarını başta 15 saniye ile sınırladı. Sonra maksimum süreyi üç dakikaya çıkardı. Yeni kullanıma sunulan özellik, kullanıcıların 3 dakikaya kadar uzunlukta reels videolarını hızlıca izlemelerine olanak tanıyor. Bir reels videosunda ekranında sağ veya sol yanında basılı tutarak video 2x hızda oynatılabiliyor.

Instagram reels video hızlandırma nasıl yapılır?

Instagram uygulamasına girin Bir reels videosu açın Hızlandırmak için ekranın sağ/sol yanına basılı tutun Instagram reels videosu 2x hızda oynatılacaktır

Instagram Reels'in TikTok'un doğrudan bir klonu olduğu düşünüldüğünde, platformun kısa formatlı video platformundan belirli özellikleri alması şaşırtıcı değil. Instagram, bunu ilk kez de yapmıyor; Remix özelliği TikTok'un Duet aracının bir kopyası.

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Instagram reels videolara hızlandırma özelliği geldi