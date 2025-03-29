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    Instagram reels videolara hızlandırma özelliği geldi

    Instagram, kullanıcıların reels videolarını hızlandırarak izlemesine olanak tanıyan yeni bir özelliği sundu. Platformdaki kısa videolar artık Tiktok'taki gibi iki kat hızlı izlenebiliyor.
    instagram reels video hızlandırma Tam Boyutta Gör
    Instagram, TikTok'tan bir özelliği daha kopyaladı. Bu sefer, kullanıcıların ekranın sağ veya sol yanına uzun basarak reels videoları iki kat hızlı oynatmaları özelliğini kullanıma sundu.

    Instagram reels videoları 2 kat hızlı izlenebiliyor

    Instagram, reels videolarını başta 15 saniye ile sınırladı. Sonra maksimum süreyi üç dakikaya çıkardı. Yeni kullanıma sunulan özellik, kullanıcıların 3 dakikaya kadar uzunlukta reels videolarını hızlıca izlemelerine olanak tanıyor. Bir reels videosunda ekranında sağ veya sol yanında basılı tutarak video 2x hızda oynatılabiliyor.

    Instagram reels video hızlandırma nasıl yapılır?

    1. Instagram uygulamasına girin
    2. Bir reels videosu açın
    3. Hızlandırmak için ekranın sağ/sol yanına basılı tutun
    4. Instagram reels videosu 2x hızda oynatılacaktır

    Instagram Reels'in TikTok'un doğrudan bir klonu olduğu düşünüldüğünde, platformun kısa formatlı video platformundan belirli özellikleri alması şaşırtıcı değil. Instagram, bunu ilk kez de yapmıyor; Remix özelliği TikTok'un Duet aracının bir kopyası.

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