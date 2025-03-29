Instagram reels videolara hızlandırma özelliği geldi

- Instagram reels videoları 2 kat hızlı izlenebiliyor
- Instagram reels video hızlandırma nasıl yapılır?
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Instagram reels videoları 2 kat hızlı izlenebiliyor
Instagram, reels videolarını başta 15 saniye ile sınırladı. Sonra maksimum süreyi üç dakikaya çıkardı. Yeni kullanıma sunulan özellik, kullanıcıların 3 dakikaya kadar uzunlukta reels videolarını hızlıca izlemelerine olanak tanıyor. Bir reels videosunda ekranında sağ veya sol yanında basılı tutarak video 2x hızda oynatılabiliyor.
Instagram reels video hızlandırma nasıl yapılır?
- Instagram uygulamasına girin
- Bir reels videosu açın
- Hızlandırmak için ekranın sağ/sol yanına basılı tutun
- Instagram reels videosu 2x hızda oynatılacaktır
Instagram Reels'in TikTok'un doğrudan bir klonu olduğu düşünüldüğünde, platformun kısa formatlı video platformundan belirli özellikleri alması şaşırtıcı değil. Instagram, bunu ilk kez de yapmıyor; Remix özelliği TikTok'un Duet aracının bir kopyası.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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