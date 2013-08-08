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Asphalt 8: Airborne biraz gecikmeli yayınlanacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,7b
1
72
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Asphalt 8: Airborne biraz gecikmeli yayınlanacak
Gameloft, Asphalt serisinin merakla beklenen oyunu Asphalt 8: Airborne'ye ait kısa bir tanıtım videosu ve birkaç yeni ekran görüntüsü yayınladı. Gelen son haberler ise, bugün yayınlanması beklenen oyunun gecikmeli olarak mobil oyuncular ile buluşacağı yönünde. Ancak, bu gecikme oyunun bu ay içerisinde yayınlanacağı gerçeğini değiştirmiyor.

Yayınlanan yeni görsellere ve tanıtım videosuna bakacak olursak, Asphalt serisinin yine döneminin grafik standartlarını belirleyen oyunlardan biri olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Havok fizik motorunun Asphalt serisine neler katacağı ise, halen merak konusu.

Toplamda 180 etkinlik, 47 lisanslı araç ve yeni oyun modlarının yer alacağı yapımda Android 4.3 ile gelen OpenGL ES 3.0'a desteğine de yer verileceğini hatırlatalım.

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Godolphin 6 yıl brazen
brazen

itunes.apple.com/...

Şuan android tarafındayım her zamanki gibi hala çıkmamış.
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Redunay 6 yıl
F2p demo zaten.
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maestro_34 6 yıl
22'sinde çıkacak oyun demo mu yoksa son sürüm mü?
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ModDoctor 6 yıl
demo olayı olursa deneriz
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Barthemana 6 yıl
Oyun son asamasindan geciyormus 22 Ağustos'ta App Store ve Google Play'de yer alacak.
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orhanyıldız 6 yıl Barthemana
Baran.

Oyun son asamasindan geciyormus 22 Ağustos'ta App Store ve Google Play'de yer alacak.

Kaynak?
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DH Misafiri 6 yıl
AndacHan
asphaltın araba kullanışı dönüşler falan hiç gerçekçi gelmiyor bana yani bi nfs değil bakalım bu sefer nasıl olacak


kardesım bu seferkı kesın guzel olur cunku HAVOK fızık motoru ıle gelecek
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Barthemana 6 yıl
TouchArcade'de 22 Agustos diyenler olmus ama ne kadar dogru olur bilemem.22 olsa gene iyi vaktinde cikarsinlarda su oyunu.
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AyknEnz 6 yıl
gelsede oynasak artık 7 deki multiplayerı birazdaha geliştirmişlerdir inş adamlar hiç varolmadan 1. oluyolardı
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Redunay 6 yıl
Reline Rush da fena değil.
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onur01651 6 yıl
OpenGL ES 3.0 ?
OpenGL ES 2.0 oynayamayacak mı?
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Godolphin 6 yıl onur01651
onur01651

OpenGL ES 3.0 ?
OpenGL ES 2.0 oynayamayacak mı?

Oynayacaktır ama sanırım bazı efektlerden kırpılmış şekilde.
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Guest-9D2914531 6 yıl
Ayın sonuna kadar gelecek,gameloft TRde öyle yazıyordu
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zenginliverpoollu 6 yıl
çok merak ediyorum bu oyunu
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DH Misafiri 6 yıl
Kardes asphalt 8 note 10.1 acarmi sizce lutfen yardim ederseniz sevinirim mesaj atin yeter lutfennnnnnn(:
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CertificatedStaff 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Kardes asphalt 8 note 10.1 acarmi sizce lutfen yardim ederseniz sevinirim mesaj atin yeter lutfennnnnnn(:

Açar
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Spread 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Kardes asphalt 8 note 10.1 acarmi sizce lutfen yardim ederseniz sevinirim mesaj atin yeter lutfennnnnnn(:

Açar tabi niye açmasın?
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