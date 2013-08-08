Asphalt 8: Airborne biraz gecikmeli yayınlanacak

Gameloft, Asphalt serisinin merakla beklenen oyunu Asphalt 8: Airborne'ye ait kısa bir tanıtım videosu ve birkaç yeni ekran görüntüsü yayınladı. Gelen son haberler ise, bugün yayınlanması beklenen oyunun gecikmeli olarak mobil oyuncular ile buluşacağı yönünde. Ancak, bu gecikme oyunun bu ay içerisinde yayınlanacağı gerçeğini değiştirmiyor.





Yayınlanan yeni görsellere ve tanıtım videosuna bakacak olursak, Asphalt serisinin yine döneminin grafik standartlarını belirleyen oyunlardan biri olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Havok fizik motorunun Asphalt serisine neler katacağı ise, halen merak konusu.





Toplamda 180 etkinlik, 47 lisanslı araç ve yeni oyun modlarının yer alacağı yapımda Android 4.3 ile gelen OpenGL ES 3.0'a desteğine de yer verileceğini hatırlatalım.