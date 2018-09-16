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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aston Martin'in ilk elektrikli otomobili Rapide E kendini gösterdi

Otomobil devi Aston Martin yakında piyasaya sürülecek elektrikli otomobilinin ilk görselini yayınladı. Rapide E'nin üretimine önümüzdeki yıl başlanması planlanıyor.
8 ay
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9
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Efsanevi otomobil üreticisi Aston Martin, ilk yüzde 100 elektrikli otomobil olan Rapide E'nin merak uyandıran görsellerini yayınlamaya başladı. Aston Martin'in yüksek performanslı lüks sedanlarından biri olan Rapide S'nin elektrikli versiyonu olarak yollarda boy gösterecek araç ilk teaser'ıyla karşımızda.
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Rapide E'nin iki elektrik motoruna güç veren 65 kWh kapasiteli 800 voltluk bir bataryası var. Motorlar kombine olarak 602 beygir güç ve 950 Nm tork üretebiliyor. Otomobilin menzili yaklaşık 321 km. Ayrıca bataryası 400 V/50 kW'lık bir şarj ile 1 saat içerisinde tamamen dolabiliyor. 800 voltluk bir prize takıldığında ise saatte 500 km'lik menzil sunacak seviyede şarj edilebileceğini de belirtelim.

Maksimum performansa her an ulaşabilecek

Aston Martin marka bir araç olduğu için ilk akla gelen şeylerden biri de performans. Rapide E, yeniden tasarlandığı için benzinli versiyonundan daha aerodinamik ve maksimum 250 km/s’lik hızlara erişebilecek. Otomobil 0'dan 100 kilometre hıza 4 saniyeden daha kısa sürede çıkabiliyor. Şirket Rapide E'nin maksimum performansa sadece bataryası tam dolu olduğunda değil hemen hemen her an ulaşabileceğinin altını çizdi.
Aston Martin'in ilk yüzde 100 elektrikli otomobilinin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor. Ancak şirketin 2019'un üçüncü çeyreğinde teslimatlara başlamayı planladığına yönelik söylentiler var. Bununla birlikte Rapide E'nin sadece 155 adet üretileceğini de ekleyelim.

https://twitter.com/astonmartin/status/1039771125503418368 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 8 ay en beğenilen
Niye 155 adet üretilecek? Polis İmdat mı bu?
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ouzqan 8 ay
Üretimi az ama olsun rekabet açısından iyidir.
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degobar 8 ay
ilk arabayı Q James Bond için rezerve ettirmiş diyorlar...
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Tommy Shelby 8 ay
Param olsa alırdım
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shockwave23 8 ay
Güzel araba alırım bı dal
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BlackGhost12 8 ay
İnsan biraz farklı farklı tasarım yapar.
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OverClocK1ng 8 ay en beğenilen
Niye 155 adet üretilecek? Polis İmdat mı bu?
2 Yanıt Yanıtla +6
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kadirirdem 8 ay OverClocK1ng
:D :D abi güldürdün beni :)
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MK* 8 ay OverClocK1ng
156. olarak sıraya girdim, vermediler tabi...
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Ve yine aras kargo rezaleti
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