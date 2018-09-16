Sevimli elektrikli otomobil Microlino 100 milyon euroluk ön sipariş aldı

Fiyatı 12 bin euro
1950'lerde popüler olan Isetta tasarımını yenilikçi bir anlayışla kullanıcılara sunmak isteyen ve aynı zamanda karbon emisyonunu ortadan kaldırmak isteyen şirket, 12 bin euroluk fiyat etiketiyle Microlino'yu geçtiğimiz ayın başında kullanıcı karşısına çıkarmıştı. Avrupa'daki pek çok elektrikli motosikletten pahalı olsa da elektrikli otomobillere karşı ucuz ve sevimli bir alternatif olan Microlino tıpkı Isetta gibi aracın ön kısmından açılan bir kapıya ve iki yolcu taşıma kapasitesine sahip.
Yıllık beş bin adet Microlino üretmeyi planlayan şirket, aracın Avrupa'da satışa sunulabilmesi için geçtiğimiz günlerde onay aldı. Ekim ayında ilk Microlino üretimini İtalya'da başlatacak olan şirket kullanıcılara 8 kWh'lık ve 14,4 kWh'lık olmak üzere iki batarya paketi sunuyor. Şirketin açıkladığı verilere göre kullanıcılar küçük batarya paketini tercih ederse Microlino'larını şarj ettikten sonra 126 kilometre mesafe katedebilecek. Büyük bataryanın sunduğu menzil ise 202km. Ulaşabileceği maksimum hız 90 km/h olarak belirlenmiş durumda.
https://www.electrive.com/2018/09/13/8000-microlino-reservations-worth-e100-million/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
onun gelemsini çok isterdim.
Bu ülkede yaşıyorsanız her türlü otomobil aşırı lükse giriyor.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
8424 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
microlino, elektrikli otomobil ve