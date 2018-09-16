Sevimli elektrikli otomobil Microlino 100 milyon euroluk ön sipariş aldı

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Köklü otomobil üreticileri mevcut otomobillerini elektrikli hale getirmeye çalışırken elektrikli otomobil sektöründen pay almak isteyen yeni girişimler daha farklı yaklaşımlara sahip. Bu girişimlerden biri de İsviçreli Micro Mobility Systems şirketi. BMW'nin ikonik Isetta modelinden ilham alarak Microlino isimli elektrikli otomobili tasarlayan şirket bir elektrikli otomobil için son derece başarılı ön sipariş adetine ulaştı. Sekiz binin üzerinden ön sipariş toplayan şirket böylece, sipariş verenlerin aracı alması halinde, en az 100 milyon euroyu kasasına koymayı planlıyor.





Fiyatı 12 bin euro

1950'lerde popüler olan Isetta tasarımını yenilikçi bir anlayışla kullanıcılara sunmak isteyen ve aynı zamanda karbon emisyonunu ortadan kaldırmak isteyen şirket, 12 bin euroluk fiyat etiketiyle Microlino'yu geçtiğimiz ayın başında kullanıcı karşısına çıkarmıştı. Avrupa'daki pek çok elektrikli motosikletten pahalı olsa da elektrikli otomobillere karşı ucuz ve sevimli bir alternatif olan Microlino tıpkı Isetta gibi aracın ön kısmından açılan bir kapıya ve iki yolcu taşıma kapasitesine sahip.





Yıllık beş bin adet Microlino üretmeyi planlayan şirket, aracın Avrupa'da satışa sunulabilmesi için geçtiğimiz günlerde onay aldı. Ekim ayında ilk Microlino üretimini İtalya'da başlatacak olan şirket kullanıcılara 8 kWh'lık ve 14,4 kWh'lık olmak üzere iki batarya paketi sunuyor. Şirketin açıkladığı verilere göre kullanıcılar küçük batarya paketini tercih ederse Microlino'larını şarj ettikten sonra 126 kilometre mesafe katedebilecek. Büyük bataryanın sunduğu menzil ise 202km. Ulaşabileceği maksimum hız 90 km/h olarak belirlenmiş durumda.

https://www.electrive.com/2018/09/13/8000-microlino-reservations-worth-e100-million/