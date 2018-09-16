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Sevimli elektrikli otomobil Microlino 100 milyon euroluk ön sipariş aldı

BMW'nin Isetta modelinden ilham alınarak tasarlanan elektrikli otomobil Microlino, sekiz bin ön sipariş adetine ulaştı. Ön siparişlerin toplam değeri ise 100 milyon euronun üstünde.
8 ay
8,4b
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21
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Sevimli elektrikli otomobil Microlino 100 milyon euroluk ön sipariş aldı
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Köklü otomobil üreticileri mevcut otomobillerini elektrikli hale getirmeye çalışırken elektrikli otomobil sektöründen pay almak isteyen yeni girişimler daha farklı yaklaşımlara sahip. Bu girişimlerden biri de İsviçreli Micro Mobility Systems şirketi. BMW'nin ikonik Isetta modelinden ilham alarak Microlino isimli elektrikli otomobili tasarlayan şirket bir elektrikli otomobil için son derece başarılı ön sipariş adetine ulaştı. Sekiz binin üzerinden ön sipariş toplayan şirket böylece, sipariş verenlerin aracı alması halinde, en az 100 milyon euroyu kasasına koymayı planlıyor.


Fiyatı 12 bin euro 

1950'lerde popüler olan Isetta tasarımını yenilikçi bir anlayışla kullanıcılara sunmak isteyen ve aynı zamanda karbon emisyonunu ortadan kaldırmak isteyen şirket, 12 bin euroluk fiyat etiketiyle Microlino'yu geçtiğimiz ayın başında kullanıcı karşısına çıkarmıştı. Avrupa'daki pek çok elektrikli motosikletten pahalı olsa da elektrikli otomobillere karşı ucuz ve sevimli bir alternatif olan Microlino tıpkı Isetta gibi aracın ön kısmından açılan bir kapıya ve iki yolcu taşıma kapasitesine sahip.


Yıllık beş bin adet Microlino üretmeyi planlayan şirket, aracın Avrupa'da satışa sunulabilmesi için geçtiğimiz günlerde onay aldı. Ekim ayında ilk Microlino üretimini İtalya'da başlatacak olan şirket kullanıcılara 8 kWh'lık ve 14,4 kWh'lık olmak üzere iki batarya paketi sunuyor. Şirketin açıkladığı verilere göre kullanıcılar küçük batarya paketini tercih ederse Microlino'larını şarj ettikten sonra 126 kilometre mesafe katedebilecek. Büyük bataryanın sunduğu menzil ise 202km. Ulaşabileceği maksimum hız 90 km/h olarak belirlenmiş durumda. 

 

https://www.electrive.com/2018/09/13/8000-microlino-reservations-worth-e100-million/ Yorum Yaz
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muratdogan456 8 ay en beğenilen
bu aracı İstanbul Trafiğinde yerler... Üstüne çıkarlar, sırtlarına alırlar refüje atarlar.
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erdemkuru 8 ay
insan bazen hayret ediyor. adamların 12 bine sahip olduğu bir şeyi ben 86 bine sahip oluyorum. o da gelirse tabi.
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dobrasam 8 ay
Metropoller için park sorununa çözüm olabilir
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derememo 8 ay
GM un 5000 avroluk baojin 100 aracı çok güzel.
onun gelemsini çok isterdim.
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Father Torque 8 ay
Fiyatı çok fazlaymış, buna bu parayı vereceğime gider 22bine şunu alırım, trafikte aynı muameleyi görücem sonuçta:
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ouzqan 8 ay
Fiyatı bedava ama bizim ülkede çok iş yapmaz.
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hopeyoung 8 ay
Kimse kendini kandırmasın. Isetta gibi güzel bir anı olarak kalacaktır. Ama startup için güzel bir seçim.
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aaguler 8 ay
Microlan o.
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Umutcan 8 ay
Türkiye'de ucuz otomobil olmaz olamaz, döviz kuru vergiydi derken yine bir dünya para isterler şuna.
Bu ülkede yaşıyorsanız her türlü otomobil aşırı lükse giriyor.
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grafman09 8 ay
Bu aracı hintliler yapsa türkiyeye, son kullanıcı fiyatı 25-30 binden satılır bir araç olur. 400 kg altı 4 tekerlekli motorsiklet sınıfından gelir...
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s_mail 8 ay
bmw'ninde var aynı şekilde ama bildiğimiz yakıtlı. Tadilat tamiratta izlemiştim. aynı tip aynı şekil önden açılan kapı.
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tobepeople 8 ay
Küçük araba istersem 10000 km'yi aşmamış 2017 model minicooper alırım la şunu ne yapalım :D
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10ff 8 ay
Hemen "türkiye de olsa..." Cılar damlamış...


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