Astrositler nöronları toksik etkenlere karşı koruyor

The Howard Hughes Medical Institute's Janelia Research Campus kurumundan araştırmacılar beyindeki bazı özelleşmiş hücrelerin; hiperaktif nöronlardan salınan hasarlı lipitleri toplayıp bu toksik molekülleri enerjiye çevirdiklerini keşfetti. Bu mekanizma sayesinde nöronlar yüksek aktivite düzeyi sonucu oluşabilecek yan etkilerden de korunmuş oluyorlar. Astrosit adı verilen bu hücreler nöronları birçok farklı biçimde de destekliyor.

Araştırma bazı şüpheli yaklaşımlara da aydınlık getirdi. Hiperaktif nöronlar hasarlanmış yağ asitlerini lipit partiküllerinden oluşan küçük yığınlar şeklinde hücre dışına bırakıyorlar. Ekip kültür kaplarında farelerden alınannöronları uyardı ve nöronların yağ asitlerini biriktirmeleri için zaman tanıdı, daha sonra nöronların bu yağ asitlerini hücre dışlarına saldıklarını gözlemledi. Daha sonrasında nöronların yakınında bulunan astrositler bu yağ asitlerini hücre içlerine aldı ve enerji üretimi ile detoksifikasyonla ilgili genlerinin aktivitesini artırdı.

Beyinde lezyonlar oluştuğunda ve nöronlar yüksek strese maruz kaldığında nöronlar; yağ asitlerinin hücre dışına taşınmasından sorumlu olan proteinlerin sentezini artırıyorlar ve yağ asitleri astrositler tarafından işleniyor.

https://medicalxpress.com/news/2019-05-astrocytes-neurons-toxic-buildup.html

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Nöronlar hiperaktif durumda çalıştıklarında, hücrenin içindekihasar görüyor vegeliyor. Vücudumuzdaki hemen hemenoluşan fazla yağ asitlerini uzaklaştırıyor veyaenerjiye çevirerekbirikimi önlüyor ancak konu astrositler olduğunda bu mekanizmanın işleyişi biraz daha farklı seyrediyor.Araştırmanın yazarlarından ve projenin ekip liderinöronlarınbir bölümünüyüklediğini söyledi. Uzun sürelerdir araştırmacıların beyinde bu tarz bir mekanizma olduğunu düşündüğünü, yeni araştırmayla bu mekanizmanında sözlerine ekledi.yükünden kurtarıyor ve atık maddeleri enerjiye dönüştürüyor. Yapılan çoklu fare deneyleri de bunitelikte.Bu yolak sayesinde nöronlar toksik moleküllerin zararlı etkisinden korunmuş oluyor vehastalarında bu mekanizmanındüşünüyor.