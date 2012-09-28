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Asus, 27-inç boyutunda 3D IPS panele sahip yeni monitörü VH27AH'yi tanıttı

6 yıl
1,7b
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Monitör
knight
Haber Editörü
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Asus, 27-inç boyutunda 3D IPS panele sahip yeni monitörü VH27AH'yi tanıttı
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LCD monitör alanında iddialı firmalardan Asus, sunduğu 3D deneyimi ile ön plana çıkan yeni modeli VH27AH'yi tanıttı. Öncelikli olarak oyun tutkunlarının hedef alındığı VH27AH'de, 27-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı 3D IPS panel kullanılmış. Son dönemlerde LCD monitör üreticilerinin, gerçeğe yakın renkler ve geniş görüş açıları vaat eden IPS (In Plane Switching) panel teknolojisine yöneldiğini görmekteyiz.
Başlıca teknik özellikleri griden griye 5 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 80.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi, 0.3111 mm piksel aralığı, 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı şeklinde listelenen LCD monitör, 16.7 milyon renk görüntüleyebiliyor.
Çift HDMI 1.4 portu, D-Sub (VGA) girişi ve DVI-D girişi gibi bağlantı seçeneklerine sahip  VH27AH'de, RMS özellikli 3 watt'lık stereo hoparlörler bulunuyor. Maksimum enerji sarfiyatı 65 watt olarak açıklanan LCD monitörde, tek tuşa basarak 2D içeriği 3D'ye dönüştürebiliyoruz. Dikkat çeken bir diğer detay ise LCD monitörle gelen 3D gözlüklerin pasif yapıda olması. Herhangi bir pile ihtiyaç duymayan pasif gözlüklerin, gözleri daha az yorduğu ve daha konforlu olduğu dile getirilmekte.
Yükseklik seviyesi 100 mm arttırılabilen, 150 derece sağa veya sola döndürülebilen ve duruş açısı toplamda 20 derece (-5 derece / +15 derece) değiştirilebilen VH27AH'nin fiyatına dair herhangi bir bilgi verilmemiş.
Asus, 27-inç boyutunda 3D IPS panele sahip yeni monitörü VH27AH'yi tanıttı
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Asus, 27-inç boyutunda 3D IPS panele sahip yeni monitörü VH27AH'yi tanıttı
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BERK BEY 6 yıl
Para olsada alsak
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strathmorea 6 yıl
Bir kaç yazı okumuştum 24'' den büyük monitörler ile ilgili. Göz sağlığı açısından ciddi riskler taşıyor. En önemlisi ise 24'' e kadar olan büyüklükte ekrana sabit bakılabiliyorken bu değerden büyük ölçülerde başıda sağa sola hareket ettirmek gerekiyor, buda görüntü hakimiyeti açısından kayıplara yol açıyor. Ortalama 1 metre uzaklıktan baktığımızı hesaba katarsak 27''in çok büyük ve abartı olduğunu rahatlıkla zaten söyleyebiliriz. İdeal en büyük ölçü monitörlerde 24''.
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hie 6 yıl strathmorea
strathmorea

Bir kaç yazı okumuştum 24'' den büyük monitörler ile ilgili. Göz sağlığı açısından ciddi riskler taşıyor. En önemlisi ise 24'' e kadar olan büyüklükte ekrana sabit bakılabiliyorken bu değerden büyük ölçülerde başıda sağa sola hareket ettirmek gerekiyor, buda görüntü hakimiyeti açısından kayıplara yol açıyor. Ortalama 1 metre uzaklıktan baktığımızı hesaba katarsak 27''in çok büyük ve abartı olduğunu rahatlıkla zaten söyleyebiliriz. İdeal en büyük ölçü monitörlerde 24''.

27 almak istiyordum ama bu dediğinizden sonra kafam karıştı. Masama 27 koyup hem bilgisayar hemde hdmi 'den xbox kullanmak istiyorum. 24 biraz küçük geliyor xbox için 27 için ne dersiniz ?
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St Batuhan 6 yıl
4K olsa gayet iyi olur ve full hd3d olur pasif polarize adına, aslında yatayda geçiyor tabi full hd'yi ama dikey için uygun stile gelir sonuçta :)
Diğer yönden gerçekten 27" olup full hd olması üzücü, keşke daha yüksek çöz olsaydı :(
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Umutcan 6 yıl
Lg'nin fpr ips modülü kullanılmış belli ki. Bence öyle olduktan sonra lg'nin DM2792 modelini tercih etmek daha mantıklı, birebir aynı özellikler + en azından DM2792 tasarım olarak bundan 10 kat önde.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Ama benim düşüncem oyun amaçlı tercih etmek mantıksız gibi, fpr monitörlerde 120hz@2d desteği yok ve de 3d çözünürlükleri 1920x540 şeklinde. Üstüne bir de 3d görüntüde kandela değerleri çok düşüyor.
Tasarım sorun olmayıp da asus monitör alacak olsam ben nvidia 3d vision 2 destekleyen diğer 120hz 27" modelini tercih ederdim. Tabi bahsettiğim şey oyun, özellikle de fps oyunları amaçlı satın alacaksanız geçerli.
Ama input lag/response time dezavantajları bir yana 3d film ve video gibi kullanımlar için ips fpr monitörler daha mantıklı olacaktır.
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L@civert 6 yıl
Türkiye ye gelir mi acaba?
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Guest-F8946C419 6 yıl
4K çözünürlük olsa böyle monitörlerde acaba nasıl olur? Fazla bilgim yok sadece merak ettiğim için soruyorum :)
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Krauser DMC 6 yıl
Tam beklediğim ürünü yapmışlar. 27 inç, IPS panel ve pasif 3d.
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