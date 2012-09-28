Asus, 27-inç boyutunda 3D IPS panele sahip yeni monitörü VH27AH'yi tanıttı

LCD monitör alanında iddialı firmalardan Asus, sunduğu 3D deneyimi ile ön plana çıkan yeni modeli VH27AH'yi tanıttı. Öncelikli olarak oyun tutkunlarının hedef alındığı VH27AH'de, 27-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı 3D IPS panel kullanılmış. Son dönemlerde LCD monitör üreticilerinin, gerçeğe yakın renkler ve geniş görüş açıları vaat eden IPS (In Plane Switching) panel teknolojisine yöneldiğini görmekteyiz.



Başlıca teknik özellikleri griden griye 5 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 80.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi, 0.3111 mm piksel aralığı, 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı şeklinde listelenen LCD monitör, 16.7 milyon renk görüntüleyebiliyor.



Çift HDMI 1.4 portu, D-Sub (VGA) girişi ve DVI-D girişi gibi bağlantı seçeneklerine sahip VH27AH'de, RMS özellikli 3 watt'lık stereo hoparlörler bulunuyor. Maksimum enerji sarfiyatı 65 watt olarak açıklanan LCD monitörde, tek tuşa basarak 2D içeriği 3D'ye dönüştürebiliyoruz. Dikkat çeken bir diğer detay ise LCD monitörle gelen 3D gözlüklerin pasif yapıda olması. Herhangi bir pile ihtiyaç duymayan pasif gözlüklerin, gözleri daha az yorduğu ve daha konforlu olduğu dile getirilmekte.



Yükseklik seviyesi 100 mm arttırılabilen, 150 derece sağa veya sola döndürülebilen ve duruş açısı toplamda 20 derece (-5 derece / +15 derece) değiştirilebilen VH27AH'nin fiyatına dair herhangi bir bilgi verilmemiş.

