Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus Aura Sync ve Gigabyte yazılımlarında açık keşfedildi

Milyonlarca kullanıcısı olan Asus Aura Sync ve Gigabyte kontrol yazılımlarında 7 tane açık keşfedildi. Açıklar sayesinde uzaktan sisteme erişim sağlanabiliyor ve veriler izlenebiliyor.
4 ay
9,8b
1
4
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geniş kitlelere hitap eden yazılımların ne yazık ki tamamen güvenli olduğunu söylemek mümkün değil. Her gün yeni bir güvenlik riski haberi gündeme geliyor. Şimdi sırada Asus Aura Sync ve Gigabyte yazılımları var.

Kritik açıklar

SecureAuth tarafından paylaşılan bilgilere göre bu iki firmanın yazılımlarında toplam 7 adet açık tespit edildi. Yazılımlar anakart ve ekran kartı için sağlanan sürücüleri temel alıyor.

Ayrıca Bkz. "Angry Birds Dream Blast ön kayıtlara başladı"

Asus’un Aura Sync v1.07.22 ve öncesi sürümlerinde 3 adet açık bulunuyor. Bu açıklar yerel makinede zararlı kodlar çalıştırılmasına ve bağlantı birimlerinden aktarılan verilerin izlenmesine imkân tanıyor. Asus Nisan ayında bir güncelleme yayınlarak iki tanesini kapatmış ancak halen bir tanesi duruyor.

Gigabyte’in ise farklı yazılımlarında 4 adet açık var. Bu yazılımlar şöyle sıralanıyor:

App Center (v1.05.21 ve altı)

AORUS Graphics Engine (v1.33 ve altı)

XTREME Engine utility (v1.25 ve altı)

OC Guru II (v2.08)

Açıklar sayesinde kötü niyetli saldırganların tüm sistemi ele geçirebileceği veya çökertebileceği belirtiliyor. Bununla birlikte Gigabyte yaz aylarında bir güncelleme yayınlayarak açıkları kapatmış.

 

https://www.guru3d.com/news-story/asus-aura-sync-and-gigabyte-xtreme-software-contain-vulnerabilities.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
nyks 4 ay en beğenilen
Yazının başında yedi açık keşfedildi diyorsunuz sonra da Asus'un biri hariç açıkları kapattığını Gigabyte'ın ise hepsini yaz aylarında kapattığını söylüyorsunuz. Yani artık varolmayan ve üretici tarafından kapatılmış açıkların keşfedildiğini haber yapıyorsunuz. Yazdıklarınızı bir okusanız mı ne dersiniz?
Bir de ismi editörlük olan bir iş var. Hani haber yazana değil de yazılan haberi kontrol edene verilen
Yazının başında yedi açık keşfedildi diyorsunuz sonra da Asus'un biri hariç açıkları kapattığını Gigabyte'ın ise hepsini yaz aylarında kapattığını söylüyorsunuz...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Biyturs_OnSr 4 ay
Açığı bilmem de, berbat bir program Aura Sync. Bu denli büyük bir şirketten kullanımı kolay, arayüzü anlaşılabilir bir program beklerdim. Tamam istenilen çoğu şey yapılabiliyor ama zor. Bir LGS kolaylığı yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nyks 4 ay en beğenilen
Yazının başında yedi açık keşfedildi diyorsunuz sonra da Asus'un biri hariç açıkları kapattığını Gigabyte'ın ise hepsini yaz aylarında kapattığını söylüyorsunuz. Yani artık varolmayan ve üretici tarafından kapatılmış açıkların keşfedildiğini haber yapıyorsunuz. Yazdıklarınızı bir okusanız mı ne dersiniz?
Bir de ismi editörlük olan bir iş var. Hani haber yazana değil de yazılan haberi kontrol edene verilen
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emin KOÇ 4 ay
Her geçen gün dahada fazla yazılım hataları görmek insanın canını sıkıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orcun12122 4 ay
Şaşırtıcı bir şey değil. Aynı şekilde logitechde açıklara sahip muhtemelen. O kadar dandik programlar ki emek verilmemiş ve üstüne çok fazla düşünülmemiş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Hyundai Mobis, CES 2019'da sanal dokunuşla çalışan eğlence sistemlerini tanıtacak 4 ay Netflix, The Witcher dizisinden çok umutlu 4 ay Galaxy S9 ve S9+ için Android Pie güncellemesi yayınlandı 4 ay TSK’nın yeni gücü Zeytin Dalı Harekatı’nda kendini kanıtlayan KARGU İHA 4 ay Gelecekteki AR gözlüklerinde MicroLED ekran kullanılacak 4 ay Bitcoin Lightning Network kapasitesi, 2 milyon doları aştı 4 ay NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q performans sızıntısı: Masaüstü RX Vega 64’ten hızlı 4 ay Ülkeler, küresel konumlandırma sistemleri için yarışıyor 4 ay Hakan Muhafız inceleme | İzlemeye değer mi? 4 ay Xiaomi'nin 2. Yetkili Mi Store Mağazasına Özel Açılış Fırsatları 4 ay Huawei P30 Pro'ya ait olduğu iddia edilen yeni bir görsel sızdırıldı 4 ay Huawei 200 milyon cihazlık satış hedefine ulaşmayı başardı 4 ay 2si1 | Ne yaptın sen Turkcell? 4 ay Asus'un yeni telefonlarının tasarımı hazır 4 ay Güneş enerjili Silent 55 ile günde 160 km bedava yolculuk 4 ay Telegram'a anket ekleme özelliği geldi 4 ay Petrol ve doğalgaz hatlarını yerli İHA'lar koruyacak 4 ay Microsoft, Windows 10 ve Xbox One için web kameraları geliştiriyor 4 ay Vodafone'dan mobil internet paylaşımıyla ilgili açıklama geldi 4 ay Fortnite eşyalarınızı satabilirsiniz 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Asus Aura Sync ve Gigabyte yazılımlarında açık keşfedildi Sonraki Türk tasarımcıdan Mercedes SL'ye bambaşka bir boyut kazandıran tasarım çalışması 4 ay Türk Telekom’un hisse devri tamamlandı, yeni yönetim kurulu belli oldu 4 ay Helio P35 işlemcili Xiaomi Mi Play resmen tanıtıldı 4 ay 2019'un kablosuz ağ trendleri 4 ay Huawei'nin yeni amiral gemisi mobil işlemcisi Kirin 985 olacak 4 ay Acer’dan üst seviye kavisli oyuncu monitörü 4 ay IBM, sağlığınızı takip eden tırnak sensörü geliştirdi 4 ay Dokuzuncu nesil Intel F serisi işlemciler detaylanıyor 4 ay Xiaomi'den internet tarayıcısı geldi: Mint Browser ile tanışın 4 ay Samsung Galaxy Note 10, 6.75 inçlik dev bir ekranla gelebilir 4 ay Türk Telekom AKN'siz internete bir hafta erken başladı 4 ay 2019'da mobil internet paylaşımı ücretli olacak! 4 ay ABD'de bu yıl 252 mobil uygulama geliştiricisi dolar milyoneri oldu 4 ay Ethereum’un kurucu ortağı, 2019’da büyük yükselişler yaşanacağını öngörüyor 4 ay Samsung, "Pulse" kod adlı yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor 4 ay Riptide geliştiricilerinden Beach Buggy Racing 2 gokart oyunu 4 ay Avrupa pazarına yönelik uygun fiyatlı elektrikli otomobil: e.Go Life 4 ay Aquaman gişedeki yolculuğuna hızlı başladı 4 ay Huawei, 40W SuperCharge uyumlu bir taşınabilir şarj cihazı çıkarabilir 4 ay Google, web tabanlı bir çizim aracı olan Chrome Canvas'ı başlattı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim