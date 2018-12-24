Asus Aura Sync ve Gigabyte yazılımlarında açık keşfedildi

Geniş kitlelere hitap eden yazılımların ne yazık ki tamamen güvenli olduğunu söylemek mümkün değil. Her gün yeni bir güvenlik riski haberi gündeme geliyor. Şimdi sırada Asus Aura Sync ve Gigabyte yazılımları var.

Kritik açıklar

SecureAuth tarafından paylaşılan bilgilere göre bu iki firmanın yazılımlarında toplam 7 adet açık tespit edildi. Yazılımlar anakart ve ekran kartı için sağlanan sürücüleri temel alıyor.

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Asus’un Aura Sync v1.07.22 ve öncesi sürümlerinde 3 adet açık bulunuyor. Bu açıklar yerel makinede zararlı kodlar çalıştırılmasına ve bağlantı birimlerinden aktarılan verilerin izlenmesine imkân tanıyor. Asus Nisan ayında bir güncelleme yayınlarak iki tanesini kapatmış ancak halen bir tanesi duruyor.

Gigabyte’in ise farklı yazılımlarında 4 adet açık var. Bu yazılımlar şöyle sıralanıyor:

App Center (v1.05.21 ve altı)

AORUS Graphics Engine (v1.33 ve altı)

XTREME Engine utility (v1.25 ve altı)

OC Guru II (v2.08)

Açıklar sayesinde kötü niyetli saldırganların tüm sistemi ele geçirebileceği veya çökertebileceği belirtiliyor. Bununla birlikte Gigabyte yaz aylarında bir güncelleme yayınlayarak açıkları kapatmış.