Asus Bilgisayarımı Ateşle 2 Başlıyor! 2 muhteşem oyun bilgisayarı sizleri bekliyor

İlki yoğun ilgi gören "Asus Bilgisayararımı Ateşle" yarışması, yepyeni ödülleri ve artan heyecanı ile geri döndü! Yeni nesil oyunları en yüksek çözünürlük ve kalite ayarlarında oynamayı, işletim sisteminin saniyeler içerisinde açılmasını ve tüm uygulamaların en yüksek performans ile çalışmasını arzulayıp, bunları yapabilecek "rüya PC" benim için ancak "rüyalarda kalır" diyorsan, bu yarışma tam sana göre!

Donanimhaber.com editörlerinin jüri koltuğunda oturacağı yeni yarışmada, sizlerden gelen görüş ve öneriler kapsamında, artık iki farklı kategoride iki birinci seçeceğiz ve iki büyük ödül vereceğiz. İlk yarışmamızda olduğu gibi kural oldukça basit. "Hazırlayacağın video ile Asus'un rüya bilgisayarını neden istediğini en iyi sen anlat, büyük ödülü evine sen götür!"

Rüya sistemi kazanmak için özel efekt bilmene ya da kullanmana gerek yok. Bu kategori altında Donanimhaber.com jüri üyeleri tarafından konu, kurgu ve harcanan emek değerlendirilecek, bu üç kriteri yukarıda belirttiğimiz "mesaj" ile en iyi harmanlayan yarışmacı, rüya bilgisayarı evine götürecek.

Oyuncuların hayalini süsleyen Asus G50 Tytan yüksek performanslı masaüstü bilgisayarın verileceği diğer video kategorimizde ise özel efektler yarışacak. 3 boyutlu programlar, animasyon ve grafikler üzerine uzmansan ve Asus'un rüya bilgisayarını bu özel efektler ile en iyi ben anlatırım diyorsan eğer, haydi durma hemen bilgisayarın başına. Asus'un muhteşem tasarıma ve üst seviye donanımlara sahip oyuncu bilgiasyarı G50 Tytan'ı sen kazanabilirsin!

Asus Bilgisayarımı Ateşle yarışmasına katılmak, ödülleri görmek ve yarışma hakkında diğer bütün detayları görmek için yarışmanın resmi sayfasını ziyaret edebilirsin!





http://donanimhaber.com/bilgisayarimiatesle/