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Asus Bilgisayarımı Ateşle 2 Başlıyor! 2 muhteşem oyun bilgisayarı sizleri bekliyor

5 yıl
6,4b
1
437
Operatörler - Kurumsal Haberler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İlki yoğun ilgi gören  "Asus Bilgisayararımı Ateşle" yarışması, yepyeni ödülleri ve artan heyecanı ile geri döndü! Yeni nesil oyunları en yüksek çözünürlük ve kalite ayarlarında oynamayı, işletim sisteminin saniyeler içerisinde açılmasını ve tüm uygulamaların en yüksek performans ile çalışmasını arzulayıp, bunları yapabilecek "rüya PC" benim için ancak "rüyalarda kalır" diyorsan, bu yarışma tam sana göre!
Donanimhaber.com editörlerinin jüri koltuğunda oturacağı yeni yarışmada, sizlerden gelen görüş ve öneriler kapsamında, artık iki farklı kategoride iki birinci seçeceğiz ve iki büyük ödül vereceğiz. İlk yarışmamızda olduğu gibi kural oldukça basit. "Hazırlayacağın video ile Asus'un rüya bilgisayarını neden istediğini en iyi sen anlat, büyük ödülü evine sen götür!" 
Rüya sistemi kazanmak için özel efekt bilmene ya da kullanmana gerek yok. Bu kategori altında Donanimhaber.com jüri üyeleri tarafından konu, kurgu ve harcanan emek değerlendirilecek, bu üç kriteri yukarıda belirttiğimiz "mesaj" ile en iyi harmanlayan yarışmacı, rüya bilgisayarı evine götürecek.
Oyuncuların hayalini süsleyen Asus G50 Tytan yüksek performanslı masaüstü bilgisayarın verileceği diğer video kategorimizde ise özel efektler yarışacak. 3 boyutlu programlar, animasyon ve grafikler üzerine uzmansan ve Asus'un rüya bilgisayarını bu özel efektler ile en iyi ben anlatırım diyorsan eğer, haydi durma hemen bilgisayarın başına. Asus'un muhteşem tasarıma ve üst seviye donanımlara sahip oyuncu bilgiasyarı G50 Tytan'ı sen kazanabilirsin!
Asus Bilgisayarımı Ateşle yarışmasına katılmak, ödülleri görmek ve yarışma hakkında diğer bütün detayları görmek için yarışmanın resmi sayfasını ziyaret edebilirsin!


http://donanimhaber.com/bilgisayarimiatesle/ Yorum Yaz
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V1CT0RY 5 yıl en beğenilen
Özel efekt bilmeye gerek yok demişsiniz de ilk yarışmayı kazanan videoyu hatırlıyoruz hepimiz...
1 Yanıt Yanıtla +128
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serseri006 5 yıl
hiç uğraşamam,geçenki yarışmada benim pc nin açamadığı programla biri video hazırlamıştı o kazandı
Yanıtla +72
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emrys3535 5 yıl
Merhaba,
Oncelikle yarisma duzenlediginiz icin ve standart bir forum sitesi olmadiginiz icin tebrik ederim. Yalniz şu video ile olan yarisma formatini artik bir degistirin bence. İlk aklima gelen bilgi yarismasi tarzi bir sey yapabilirsiniz mesela. Bu benim aklima ilk gelen fikirdi. Daha farkli formatlar da bulabilirsiniz. Bir de buyuk 2 ödül yerine ufak ufak bir cok ödül dagitilabilir mesela. Oyun kodlari olabilir oyuncu kulakligi, ssd gibi seyler verilebilir. 2 kisiyi mutlu etmek yerine ufak odullerle bir cok kisi mutlu olabilir. Mesela ufak hediyelerin oldugu yarismanin yapilmasi icin tam zamani bence. Kac senedir her gun takip ettigim forumdan ufak bir hediye kazansam (DH logolu kupa bile olabilir) beni mutlu etmeye yeter acikcasi. Bir cok forum uyesi arkadasin da benim gibi dusundugunu tahmin ediyorum. Saygilarimla.
Merhaba,Oncelikle yarisma duzenlediginiz icin ve standart bir forum sitesi olmadiginiz icin tebrik ederim. Yalniz şu video ile olan yarisma formatini arti...
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2 Yanıt Yanıtla +55
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14 Avatar Avatar Avatar
DH Misafiri 5 yıl
I loved your post.Thanks Again. Really Great.
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pcLog 5 yıl
Beyler bu yarışmanın 2.si bittimi?
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mnbvb 5 yıl
.

youtube.com/...
.
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ensatech 5 yıl
Konu neden eski başlıktan devam ettiriliyor olması gerekEn yer burası iken, eski konuda kilitlenmiş.
Epey katılımcı elenmiş izlediğimize bakarsak 6 video değerlendirildi sanki yazık.
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z3n0x 5 yıl
Valla kayıt formunu doldurdum kaydınız alınmıştır dedi, kayıt alınmamış olabilir mi acaba ? O kadar emek boşa mı gitti desene..
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Melankomik 5 yıl
Yarışmaya son katılım tarihi 9 Ocak Perşembe Günü Saat 23:59 olarak görünüyordu. Yani sistem geri sayımı bu yönde yapıyordu. O sebeple 10 Ocak Cuma Saat 00:00'dan sonra yapılan başvurular geçersiz sanıyorum.
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z3n0x 5 yıl
Yarışmaya dün yükledim video mu. Kayıtlar bitti mi acaba bilgisi olan var mı ? Kaydınız alındı diye bildirim geldi ?
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yasin.25 5 yıl z3n0x
kayıtlar biteli çok oldu. size nasıl bildirim geldi.
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Barbaroscakir 5 yıl
Bu da benim videom arkadaşlar. youtube.com/...
Herkese başarılar
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NR1orhan 5 yıl
bu sonuçlar ne zaman açıklanacak artık gerçekten sıktı valla
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oğuzhan_007 5 yıl
Başlığı ASUS BİLGİSAYARIMI ATEŞE VERİYORUM okudum
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Ketsue 5 yıl oğuzhan_007
oğuzhan_007

Başlığı ASUS BİLGİSAYARIMI ATEŞE VERİYORUM okudum



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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar sonuçlar ne zaman açıklanacak bir bilgisi olan var mı?
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WOADISH 5 yıl
sistemi görünce ağzımın salyaları akmaya başladı
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candles 5 yıl
iş bitti perde kapandı
kimin sebebi gerekçesi daha büyük kutsal ise ipi göğüsler diye düşünüyordum
-demedim
hayatın tamamını düşünün insanların kalbine dokunup can bulan kendinden sıyırılmış bir fikir

her şey convert edilebilir rüya sistem bile
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Ketsue 5 yıl WOADISH
WOADISH

sistemi görünce ağzımın salyaları akmaya başladı


aynen :)
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PinHim 5 yıl
Arkadaşlar bu da benim videom


youtube.com/...

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