Asus, Braswell tabanlı anakartını duyurdu

Intel'in Broadwell tabanlı 5. nesil masaüstü işlemcileri için geri sayım devam ederken, diğer segmentlerde de hareketlilik mevcut. İşlemci entegreli anakart segmenti de bunlardan birisi.





Genelde giriş seviyesi işlemciler ile kullanılan bu anakartlar için Intel'in mini bilgisayarlara yönelik hazırladığı Braswell tabanlı işlemcileri tercih ediliyor. Asus'un N3150M-E adındaki micro-ATX kasası Braswell tabanlı işlemci ile gelen ilk anakartlardan birisi olacak.





Anakartta 4 çekridekli Celeron N3150 yongaseti entegre olarak geliyor ve 6W ısıl tasarım gücüne sahip. Bu sayede fansız bir soğutma sistemi kullanılıyor. iki adet 1600MHz DDR3L kanal ile 8GB'a kadar RAM desteği mümkün.





Celeron N3150 yongaseti 14nm fabrikasyon sürecine sahip. 1.6GHz taban hızına çalışan işlemci 2.08GHz hızına kadar aşırtılabiliyor. Intel'in entegre HD grafik birimi ise 12 işlem kümesi barındırıyor.





Anakartta bir adet PCIe 2.0 x16 ve iki adet SATA 6 Gbps bağlantısı, COM girişi, USB 2.0 ve 3.0 girişleri, Realtek ağ portu, Realtek ALC887 ses kartı ile VGA ve HDMI bağlantıları mevcut durumda.





Modelin ayrıca N3050M-E adında bir versiyonu daha bulunuyor. Bu versiyonda da Celeron N3050 yongaseti mevcut. Farkı ise çift çekirdek olması ve 2.16GHz hızına aşırtılabilmesi. Anakartın satış fiyatı henüz bilinmiyor.

http://www.anandtech.com/show/9263/braswell-motherboard-surfaces-online-quad-core-14nm-airmont-in-asus-n3150me