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Asus, Braswell tabanlı anakartını duyurdu

4 yıl
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus, Braswell tabanlı anakartını duyurdu

Intel'in Broadwell tabanlı 5. nesil masaüstü işlemcileri için geri sayım devam ederken, diğer segmentlerde de hareketlilik mevcut. İşlemci entegreli anakart segmenti de bunlardan birisi. 

Genelde giriş seviyesi işlemciler ile kullanılan bu anakartlar için Intel'in mini bilgisayarlara yönelik hazırladığı Braswell tabanlı işlemcileri tercih ediliyor. Asus'un N3150M-E adındaki micro-ATX kasası Braswell tabanlı işlemci ile gelen ilk anakartlardan birisi olacak. 

Anakartta 4 çekridekli Celeron N3150 yongaseti entegre olarak geliyor ve 6W ısıl tasarım gücüne sahip. Bu sayede fansız bir soğutma sistemi kullanılıyor. iki adet 1600MHz DDR3L kanal ile 8GB'a kadar RAM desteği mümkün.

Celeron N3150 yongaseti 14nm fabrikasyon sürecine sahip. 1.6GHz taban hızına çalışan işlemci 2.08GHz hızına kadar aşırtılabiliyor. Intel'in entegre HD grafik birimi ise 12 işlem kümesi barındırıyor. 

Anakartta bir adet PCIe 2.0 x16 ve iki adet SATA 6 Gbps bağlantısı, COM girişi, USB 2.0 ve 3.0 girişleri, Realtek ağ portu, Realtek ALC887 ses kartı ile VGA ve HDMI bağlantıları mevcut durumda. 

Modelin ayrıca N3050M-E adında bir versiyonu daha bulunuyor. Bu versiyonda da Celeron N3050 yongaseti mevcut. Farkı ise çift çekirdek olması ve 2.16GHz hızına aşırtılabilmesi. Anakartın satış fiyatı henüz bilinmiyor.  

http://www.anandtech.com/show/9263/braswell-motherboard-surfaces-online-quad-core-14nm-airmont-in-asus-n3150me Yorum Yaz
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erkange 4 yıl
Bu tarz anakartların müşterisi evde kullananlardan daha çok dar alanlarda kullanan kurumsal müşteriler oluyor.
Mesela kiosk üreticileri, mağazalardaki pos/kasa üreticileri vs.
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umut_baris 4 yıl
Asus yine ne saçmalamış öyle.

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Umutcan 4 yıl
Bence ileri seviye için de geliştirsinler böyle birşey, ekran kartı gibi board cpu ile bütünleşik olsun.
Zaten intelin politikası sebebiyle yeni nesil cpu almak istediğiniz zaman soket de habire değiştiği için anakartı da birlikte değiştirmeniz gerekiyor. 2. elde satarken fazladan uğraş ve para kaybı. Böyle hem alıp hem satarken daha makul olur gibi geliyor bana.
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haymanali2006 4 yıl Umutcan
Haklısınız bi yandan iyi soket olayı ama yeniyi takamadıktan sonra bi işe yaramıyor. Bunun standartı olmalı usb gibi, tek çeşit. Uzun süre aynı kalacak şekilde olacak. Birde eski yeni uyumu için adaptör tarzı şeyler olmalı. Yoksa böyle aynen devam eder, board değiş, sat al
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