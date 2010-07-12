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Asus, DirectCU soğutmalı GeForce GTX 460 modellerini duyurdu

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, DirectCU soğutmalı GeForce GTX 460 modellerini duyurdu
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Asus, DirectCU soğutmalı GeForce GTX 460 modellerini duyurdu
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Önde gelen donanım üreticilerinden Asus, referans tasarımlı modellerine ek olarak özel tasarımlı GeForce GTX 460 modellerini de tanıttı. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen iki yeni GeForce GTX 460 modelini lanse eden Asus, her iki modelinde de çift slot tasarımlı DirectCU soğutucusuna yer veriyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre, özel tasarımlı soğutucu sayesinde kartlar, referans tasarımlı modeller ile kıyaslandığında, hız aşırtmalı olarak gelmelerine rağmen hem daha serin hem de daha sessiz çalışıyorlar.

ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/768MD5 ve  ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/1GD5 kod adlarını taşıyan DirectX 11 destekli ekran kartları, 336x paralel işlem birimiyle geliyor ve başta SLI olmak üzere, CUDA, PhysX ve 3DVision gibi Nvidia teknolojilerine destek sunuluyorlar. Modeline göre 192-Bit ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan yeni modeller, 700MHz GPU, 1400MHz paralel işlemci ve 3680MB bellek (modeline göre 768MB veya 1GB GDDR5) saat hızlarında görev yapıyorlar.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve Mini HDMI portlarına sahip olan DirectCU soğutmalı yeni ekran kartları, 200$ ve 250$ seviyesinden satışa sunuluyorlar.


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KANUNI61 8 yıl

Ridermark
7/12/2010 Saat: 12:19 PM
Yeşil yerine kırmızı şeritler kullanılsaydı daha güzel olurdu bence :D
ozaman millet ati zannerde :)
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Batuist 8 yıl
soğutucu 2. slotun dışına mı taşıyor bana mı öyle geliyor???
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OverClocK1ng 8 yıl
Evet ben de zaten Core Contact Freezer kullandım. Normalden daha iyi sonuç veriyor.
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OverClocK1ng 8 yıl
Hayır. Normalde ısı borusu olsa bile GPU nun üzerine soğutucu değer. DirectCU da ise ısı borusunu ezip yassılaştırıyorlar ve üzeri zımparalanıp yüzeyi ayna gibi olduktan saonra direk olarak GPU nun üzerine koyuyorlar. Normal soğutmada soğutucu ısıyı çekerken bunda ısı borusu çekmiş oluyor. Ve ben daha önce CPU da kullandım. Acayip farkediyor.
Şu şekilde:
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car_26 8 yıl
core contact gibi yani
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car_26 8 yıl
directCu
direk bakır flnmı
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