Asus, DirectCU soğutmalı GeForce GTX 460 modellerini duyurdu

Önde gelen donanım üreticilerinden Asus, referans tasarımlı modellerine ek olarak özel tasarımlı GeForce GTX 460 modellerini de tanıttı. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen iki yeni GeForce GTX 460 modelini lanse eden Asus, her iki modelinde de çift slot tasarımlı DirectCU soğutucusuna yer veriyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre, özel tasarımlı soğutucu sayesinde kartlar, referans tasarımlı modeller ile kıyaslandığında, hız aşırtmalı olarak gelmelerine rağmen hem daha serin hem de daha sessiz çalışıyorlar.

ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/768MD5 ve ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/1GD5 kod adlarını taşıyan DirectX 11 destekli ekran kartları, 336x paralel işlem birimiyle geliyor ve başta SLI olmak üzere, CUDA, PhysX ve 3DVision gibi Nvidia teknolojilerine destek sunuluyorlar. Modeline göre 192-Bit ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan yeni modeller, 700MHz GPU, 1400MHz paralel işlemci ve 3680MB bellek (modeline göre 768MB veya 1GB GDDR5) saat hızlarında görev yapıyorlar.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve Mini HDMI portlarına sahip olan DirectCU soğutmalı yeni ekran kartları, 200$ ve 250$ seviyesinden satışa sunuluyorlar.