Asus, Eee PC 1016P ve 1018P modellerini ön-siparişe sundu

Asus, detayları bir süredir konuşulmakta olan yeni Eee PC modelleri için ön-sipariş almaya başladı. Eee PC 1016P ve 1018P model isimli yeni netbook'ların her ikisi de Ato N455 işlemcisinden güç alıyorlar. Asus'un yeni modellerindne Eee PC 1018P, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana, 1GB DDR2 bellek kapasitesine, 250GB kapasiteli depolama sürücüsüne, işlemciye entegre GMA 3150 ekran kartına, 0.3MP entegre internet kamerasına, 802.11n WiFi, Bluetouoth 3.0 ve Ethernet desteğine sahip.

Üzerinde bulunan 6 hücreli (44W/h) pil ile 10 saate kadar kullanım süresi sunan Eee PC 1018P, ön sipariş listelerine 429$ seviyesinden girmiş durumda. Eee PC 1016P ise 320GB depolama kapasitesine, 2GB sistem belleğine, Gigabit Ethernet özelliğine, USB 3.0 portuna, 48 Waat / saat kapasiteli pile (Eee PC 1018P ile aynı kullanım süresi) sahip. 499$ seviyesinden listelenen Eee PC 1016P, Eee PC 1018P modeli gibi işletim sistemi olarak Windows 7 Starter ile birlikte geliyor.