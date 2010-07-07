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Asus, Eee PC 1016P ve 1018P modellerini ön-siparişe sundu

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, detayları bir süredir konuşulmakta olan yeni Eee PC modelleri için ön-sipariş almaya başladı. Eee PC 1016P ve 1018P model isimli yeni netbook'ların her ikisi de Ato N455 işlemcisinden güç alıyorlar. Asus'un yeni modellerindne Eee PC 1018P, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana, 1GB DDR2 bellek kapasitesine, 250GB kapasiteli depolama sürücüsüne, işlemciye entegre GMA 3150 ekran kartına, 0.3MP entegre internet kamerasına, 802.11n WiFi, Bluetouoth 3.0 ve Ethernet desteğine sahip.

Üzerinde bulunan 6 hücreli (44W/h) pil ile 10 saate kadar kullanım süresi sunan Eee PC 1018P, ön sipariş listelerine 429$ seviyesinden girmiş durumda. Eee PC 1016P ise 320GB depolama kapasitesine, 2GB sistem belleğine, Gigabit Ethernet özelliğine, USB 3.0 portuna, 48 Waat / saat kapasiteli pile (Eee PC 1018P ile aynı kullanım süresi) sahip. 499$ seviyesinden listelenen Eee PC 1016P, Eee PC 1018P modeli gibi işletim sistemi olarak Windows 7 Starter ile birlikte geliyor.


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vipergts 8 yıl
şuana kadar ilk defa bir modelde
wifi "n"
+250gb hdd
2gb ram
aynı anda var her zaman biri olur diğeri olmazdı ama bu modellerde n475 işlemci olacaktı geçtiğimiz şubat ayında fuarda o şekilde tanıtıldılar.
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namnamnamnam 8 yıl
Artısı usb3.0
Ama yeni modellerde artık daha iyi işlemciler,hd film oynatabilcek gpu lar görmek istiyoruz
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homebird 8 yıl
Yeni modellerin yenilik getirmediği eleştirisine bende katılıyorum. Neredeyse ismini değiştirip sürüyorlar piyasaya.
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homebird 8 yıl
Benim eepc (1005HA) akşama kadar 5 yaşındaki oğlumun elinde daha tık yok. Düşünün ne kadar sağlam olduğunu :)
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Batuist 8 yıl
her iki yorumada aynen katılıyorum.. ne bir artısı var ürünlerin nede asus tarafında kayda değer bir gelişme.. diğer firmalar sürekli ilerlerken asusta hiç kıpırdama yok. birbirinin aynı ürünler sürekli tazelenerek kuyllanıcıya sunuluyor.. ama diğer taraftaki üreticilerin kayda değer gelişmeleri devam ediyor..
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DH Misafiri 8 yıl
1024 * 600 yeter artık yeter yahu yeterrrrr. nefret ettım bu çözünürlükten. asus sende birgün nokia gibi olacaksın bu gidişle dibe vuracaksın. Geliştir biraz kendini.
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Denubis 8 yıl
hiç bir artısı yok. benzerleri var zaten piyasada. ısıt ısıt sür piyasaya. insan tasarımı yeniler en azından.
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Ussuz 8 yıl

Denubis

hiç bir artısı yok. benzerleri var zaten piyasada. ısıt ısıt sür piyasaya. insan tasarımı yeniler en azından.


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