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Asus, Eee Pad Transformer ile Android tabanlı tabletlerde liderlik hedefliyor

7 yıl
19,6b
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16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus bir yandan agresif fiyatlandırmayla pazara sunduğu tablet bilgisayarı Eee Pad Transformer için gelen talebi karşılamakta sıkıntılar yaşarken, diğer taraftan yüksek satış hedefiyle iPad haricinde en çok satan tablet pozisyonunda ısrarcı olduğunu sık sık dile getiriyor. Asus tepe yöneticisi Jerry Shen son açıklamasında, Nisan-Mayıs döneminde 400 bin adet satan Eee Pad Transformer için, içerisinde bulunduğumuz Haziran ayında satış hedefini 300 bin adet olarak belirtti.
Yapılan açıklamalara göre Asus, iPad'den sonra en çok satan ikinci tablete ve en çok satan Android tablete sahip olmayı hedefliyor. Hedeflenen satış rakamlarının gerçekleşmesi halinde, 100 milyon dolar civarında bir gelir elde edileceği ve bu rakamın, Asus'un bu ayki toplam satışlarının %10'a karşılık geleceği belirtiliyor. Eee Pad Slider, Eee Pad Memo ve Eee Slate gibi farklı tablet bilgisayarlarla satış rakamlarını arttırmayı planlayan Asus'un,üçüncü çeyrekte daha yüksek satış rakamlarına ulaşacağı yönünde tahminler de yok değil.  Bu arada Asus'un, Nvidia Tegra 3 tabanlı yani dört çekirdekli işlemciye ve yeni nesil grafik birimine sahip  Android tablet hazırladığı da bir süredir konuşulmakta.

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DH Misafiri 7 yıl
klavye de türkçe karakterler varmı?
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iwas1911 7 yıl
3g modem alıp usbden takarsak çalısırmı acaba arkadaslar almayı dusunuyorumda wifi siz bi ortamda kullanıcam eğer oluyosa alıcam çok beğendim
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Egeria 7 yıl
çok iyi alet
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khaos 7 yıl
tabletlerin en önemli özelliği laptoplara göre uzun batarya ömrü,kolay kullanilabilirlik ve en önemlisi kolay taşınabilirlik Her yer ve ortamda kullanılmak mantığıyla yapılmış tablet için 3g olmazsa olmaz (telefonu wifi hotspot olarak kullanırım diyenlerede neden bir yerine 2 cihazın bataryasını hızla tüketeyim derim?)
Keske biryerden su iPad 2 lerin wifi ve 3g modellerinin satış oranını öğrenebilseydik
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Parhelion 7 yıl
Türkiye'de satılan dock ünitelerindeki klavye Türkçe Q mu olacak bilen var mı? Tabi ki gray market değil resmi distribütor kanalları için konuşuyorum.
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umutarslan.com 7 yıl
sprewellll
3g olmadan bi anlamı yok

3g aslında büyük bir kesim için gereksiz.Çünki yeni bir sim kart alacaksınız buna her ay ödeme vergi yapacaksınız vs vs. ama tablet kullananların çoğunda zaten ya iphonee yada androitli bir cihaz var. wifi hotspot özelliğinden erişim noktası olup tabletinizi telefon üzerinden internete çıkarabilirsiniz. Hem tek bir sim kartla maliyeti yarıya indirmiş olursunuz.
ben bugün iphonemde vodafone sınırsız 7.8tl ye bir paket kullanıyorum.bu benim 2.hattım diğer hattım e250de mesela aramalar için. İphone'dan hotspot özellini açıp laptobunla dışardan internete girebiliyorum üstelik hepsi 7.8tl ye :D hatta bazen abartıp arkadaşlar wifilerinden benim cihazdan bağlanıyor.
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sprewellll 7 yıl
Neyse sonbaharda 3g li versiyonları gelecekmiş iyi bari. O zamana kadar stabilite problemleri varsa onlarda çözülür.
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vehbi 7 yıl
Ben 3G'nin tamamen kişisel bir tercih olduğunu düşünüyorum. İşte bütün gün bilgisayarım açık. Evde kablosuz internetim var. 3G zaten telefonda cebimde. Varsın tabletimle de film izleyeyim, oyun oynayayım, kitap okuyayım. 3G olsa evet iyi olur, ama bana göre pek de zorunlu değil tablette.
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yunus88 7 yıl
bluetooth üzerinden tethring yapılabiliyormu tabletlerde?Birde gps varmı bunda göremedim hiçbir yerde.
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Rock_Rage 7 yıl
umutarslan.com
Alper# Öncelikle incelemesini merak eden arkadaşlar için: teknoseyir.com/... Asus başarılı bir konsept benimsedi. Hem tablet bilgisayar hemde nettop keyfini başarılı bir şekilde yaşatıyor. İsimde oldukça çekici :)
incelemedeki kırmızılı gay gibi :D ama incelemeleri güzel beğendim.tablet gerçekten çok güzelmiş fiyatıda süper. acaba dock ile birliktemi 399 dolar.

Dock +150$ yurt dısı fiyatı
SAYGILARLA
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umutarslan.com 7 yıl
Alper#
Öncelikle incelemesini merak eden arkadaşlar için: teknoseyir.com/... Asus başarılı bir konsept benimsedi. Hem tablet bilgisayar hemde nettop keyfini başarılı bir şekilde yaşatıyor. İsimde oldukça çekici :)

incelemedeki kırmızılı gay gibi :D ama incelemeleri güzel beğendim.
tablet gerçekten çok güzelmiş fiyatıda süper. acaba dock ile birliktemi 399 dolar.
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sprewellll 7 yıl
3g olmadan bi anlamı yok
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alpa07 7 yıl
güzel
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hardtracker 7 yıl
urun guzel bir urun ama bir eksiklik var 3g modeli henuz yok.
her ortamda wifi imkani olan kullanicilara gayet uygun ama wifi olmayan yerde eliniz kolunuz baglanir.
ama yakin zamanda bu eksiklik yeni bir modelle asilir.
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