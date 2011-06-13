Asus, Eee Pad Transformer ile Android tabanlı tabletlerde liderlik hedefliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Asus bir yandan agresif fiyatlandırmayla pazara sunduğu tablet bilgisayarı Eee Pad Transformer için gelen talebi karşılamakta sıkıntılar yaşarken, diğer taraftan yüksek satış hedefiyle iPad haricinde en çok satan tablet pozisyonunda ısrarcı olduğunu sık sık dile getiriyor. Asus tepe yöneticisi Jerry Shen son açıklamasında, Nisan-Mayıs döneminde 400 bin adet satan Eee Pad Transformer için, içerisinde bulunduğumuz Haziran ayında satış hedefini 300 bin adet olarak belirtti.
Yapılan açıklamalara göre Asus, iPad'den sonra en çok satan ikinci tablete ve en çok satan Android tablete sahip olmayı hedefliyor. Hedeflenen satış rakamlarının gerçekleşmesi halinde, 100 milyon dolar civarında bir gelir elde edileceği ve bu rakamın, Asus'un bu ayki toplam satışlarının %10'a karşılık geleceği belirtiliyor. Eee Pad Slider, Eee Pad Memo ve Eee Slate gibi farklı tablet bilgisayarlarla satış rakamlarını arttırmayı planlayan Asus'un,üçüncü çeyrekte daha yüksek satış rakamlarına ulaşacağı yönünde tahminler de yok değil. Bu arada Asus'un, Nvidia Tegra 3 tabanlı yani dört çekirdekli işlemciye ve yeni nesil grafik birimine sahip Android tablet hazırladığı da bir süredir konuşulmakta.
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Keske biryerden su iPad 2 lerin wifi ve 3g modellerinin satış oranını öğrenebilseydik
3g aslında büyük bir kesim için gereksiz.Çünki yeni bir sim kart alacaksınız buna her ay ödeme vergi yapacaksınız vs vs. ama tablet kullananların çoğunda zaten ya iphonee yada androitli bir cihaz var. wifi hotspot özelliğinden erişim noktası olup tabletinizi telefon üzerinden internete çıkarabilirsiniz. Hem tek bir sim kartla maliyeti yarıya indirmiş olursunuz.
ben bugün iphonemde vodafone sınırsız 7.8tl ye bir paket kullanıyorum.bu benim 2.hattım diğer hattım e250de mesela aramalar için. İphone'dan hotspot özellini açıp laptobunla dışardan internete girebiliyorum üstelik hepsi 7.8tl ye :D hatta bazen abartıp arkadaşlar wifilerinden benim cihazdan bağlanıyor.
Dock +150$ yurt dısı fiyatı
SAYGILARLA
incelemedeki kırmızılı gay gibi :D ama incelemeleri güzel beğendim.
tablet gerçekten çok güzelmiş fiyatıda süper. acaba dock ile birliktemi 399 dolar.
her ortamda wifi imkani olan kullanicilara gayet uygun ama wifi olmayan yerde eliniz kolunuz baglanir.
ama yakin zamanda bu eksiklik yeni bir modelle asilir.