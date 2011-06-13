Asus, Eee Pad Transformer ile Android tabanlı tabletlerde liderlik hedefliyor

Asus bir yandan agresif fiyatlandırmayla pazara sunduğu tablet bilgisayarı Eee Pad Transformer için gelen talebi karşılamakta sıkıntılar yaşarken, diğer taraftan yüksek satış hedefiyle iPad haricinde en çok satan tablet pozisyonunda ısrarcı olduğunu sık sık dile getiriyor. Asus tepe yöneticisi Jerry Shen son açıklamasında, Nisan-Mayıs döneminde 400 bin adet satan Eee Pad Transformer için, içerisinde bulunduğumuz Haziran ayında satış hedefini 300 bin adet olarak belirtti.

Yapılan açıklamalara göre Asus, iPad'den sonra en çok satan ikinci tablete ve en çok satan Android tablete sahip olmayı hedefliyor. Hedeflenen satış rakamlarının gerçekleşmesi halinde, 100 milyon dolar civarında bir gelir elde edileceği ve bu rakamın, Asus'un bu ayki toplam satışlarının %10'a karşılık geleceği belirtiliyor. Eee Pad Slider, Eee Pad Memo ve Eee Slate gibi farklı tablet bilgisayarlarla satış rakamlarını arttırmayı planlayan Asus'un,üçüncü çeyrekte daha yüksek satış rakamlarına ulaşacağı yönünde tahminler de yok değil. Bu arada Asus'un, Nvidia Tegra 3 tabanlı yani dört çekirdekli işlemciye ve yeni nesil grafik birimine sahip Android tablet hazırladığı da bir süredir konuşulmakta.