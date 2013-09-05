Asus, Haswell işlemciler ile donattığı Transformer Book T300 isimli hibrit bilgisayarını duyurdu

2012 yılında duyurduğu Transformer Book isimli hem tablet hem de beraberinde gelen klavye bölümü ile dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen hibrit modelini IFA 2013 fuarı kapsamında yenileyen Asus, Transformer Book T300 ismini verdiği bilgisayarını Intel'in yeni Haswell işlemcileri ile donatmış durumda.

Tasarımsal olarak mevcut çizgisini koruyan Asus Transformer Book T300, Windows 8 işletim sistemini kullanıyor. Teknik olarak Intel'in dördüncü jenerasyon Core i3-4010U, i5-4200U ve i7-4500 işlemcilerden güç alan model, ayrıca Intel HD 4000 grafik birimi, 8GB'a kadar arttırılabilir DDR3 RAM miktarı, 178 derece görüş açısında sahip Full HD 1920 x 1080 piksel 13.3-inç dokunmatik IPS LCD ekran ve 256GB'a kadar arttırılabilir SSD depolama birimi seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Çift taraflı yapısından dolayı 1.1 kg ağırlık değeriyle gelen ve kullanıcılara sekiz saat aktif batarya ömrü sunabile hibrit bilgisayar, artık standart haline gelen Wi-Fi ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantı teknolojilerini de destekliyor ve bünyesinde micro HDMI ile USB3.0 portlarını barındırıyor.

Hem tablet hem de dizüstü bilgisayar formunda kullanılabilen Asus Transformer Book T300'ün resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi şimdilik bilinmiyor.





http://press.asus.com/asus-announces-transformer-book-t300-with-detachable-tablet-display/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=asus-announces-transformer-book-t300-with-detachable-tablet-display