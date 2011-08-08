Asus Mars II fiyat listelerindeki yerini almaya başladı

Asus'un yakın zamanda piyasaya çıkması beklenen özel tasarımlı yeni ekran kartı Mars II, fiyat listelerindeki yerini almaya başladı. GeForce GTX 590'da olduğu gibi GeForce GTX 580'deki GF110 grafik yongasının çiftine sahip olan ekran kartı, diğer iki model ile kıyaslandığında daha yüksek GPU çalışma frekansıyla geliyor ve elimize ulaşan bilgilere göre GTX 590'dan %20 civarında daha hızlı olması bekleniyor.





Yüksek kaliteli komponentler ile donatılan ve 21 fazlı güç tasarımına yer verilen ekran kartının, DirectCU II tasarımını temel alan çift fanlı özel soğutucusu ile referans tasarımlı GTX 590 ile kıyaslandığında %20 daha serin çalıştığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. 1024 paralel işlem birimine, 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 3GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan karta aynı zamanda üç adet 8pin PCIe güç konnektörü eşlik ediyor.





Grafik işlem birimi 782MHz'de, bellekleri ise 3008MHz'de görev yapan ekran kartı çoklu GPU kurulumları için dört yollu SLI desteği de sunuyor. Avrupa fiyat listelerindeki son duruma göre sadece 1000 adet üretilen Asus Mars II, 1268 Avro ile 1447 Avro arasında değişen fiyatlarla listelenmiş durumda. Oluşan tablo itibariyle Mars II'nin kabaca GTX 590'ın iki katı kadar bir fiyat ile pazara sunulacağını söyleyebiliriz.





Özel bir kutu tasarımı ile sunulması ve bütçe problemi yaşamayan donanım tutkunlarını hedef alması beklenen Asus Mars II'nin resmi çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.