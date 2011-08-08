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Asus Mars II fiyat listelerindeki yerini almaya başladı

7 yıl
17,4b
1
28
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un yakın zamanda piyasaya çıkması beklenen özel tasarımlı yeni ekran kartı Mars II, fiyat listelerindeki yerini almaya başladı. GeForce GTX 590'da olduğu gibi GeForce GTX 580'deki GF110 grafik yongasının çiftine sahip olan ekran kartı, diğer iki model ile kıyaslandığında daha yüksek GPU çalışma frekansıyla geliyor ve elimize ulaşan bilgilere göre GTX 590'dan %20 civarında daha hızlı olması bekleniyor. 

Yüksek kaliteli komponentler ile donatılan ve 21 fazlı güç tasarımına yer verilen ekran kartının, DirectCU II tasarımını temel alan çift fanlı özel soğutucusu ile referans tasarımlı GTX 590 ile kıyaslandığında %20 daha serin çalıştığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. 1024 paralel işlem birimine, 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 3GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan karta aynı zamanda üç adet 8pin PCIe güç konnektörü eşlik ediyor. 

Grafik işlem birimi 782MHz'de, bellekleri ise 3008MHz'de görev yapan ekran kartı çoklu GPU kurulumları için dört yollu SLI desteği de sunuyor. Avrupa fiyat listelerindeki son duruma göre sadece 1000 adet üretilen Asus Mars II, 1268 Avro ile 1447 Avro arasında değişen fiyatlarla listelenmiş durumda. Oluşan tablo itibariyle Mars II'nin kabaca GTX 590'ın iki katı kadar bir fiyat ile pazara sunulacağını söyleyebiliriz.

Özel bir kutu tasarımı ile sunulması ve bütçe problemi yaşamayan donanım tutkunlarını hedef alması beklenen Asus Mars II'nin resmi çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı. 

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sadtneverdie 7 yıl en beğenilen
Sadece YUH!!
1 Yanıt Yanıtla +9
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pEgaTR 7 yıl
Asus severim , .ok güzel makineler yapar . Bu da çok güzel bir makine , herkes alsın diye yapmıyorlar zaten , herkes almasın diye yapıyorlar . Bence fiyata takılmamak gerek , nede olsa almicaz :-))
Asus severim , .ok güzel makineler yapar . Bu da çok güzel bir makine , herkes alsın diye yapmıyorlar zaten , herkes almasın diye yapıyorlar . Bence fiyata takı...
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Cevizli Sucuk 7 yıl
arkadaşlar 1 nisanı biraz ıskalamışlar belli ki..
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DH Misafiri 7 yıl
Al bi 600- 700 tl kart full çözünürlükte istediğin oyunu full detayda kasmadan oyna ne gerek var bu karta bu kadar para vermenin manası. Bu bir güç gösteri olsa gerek firmalar arasındaki Türkiyede orta gelirli bi kişinin bunu alması zaten imkansız gider araba alırım arkadaş bunu alacağıma :D
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okanner48 7 yıl
Asus Mars II geliştirmek için harcanan zaman ve para bu üründen 1000 adet satıldığında nasıl karşılanabiliyor? Nvidia 590 için tek plakaya çift GPU yerleştirmek için çok uğraşmıştı ve hala o karta güven duymuyorum. Asus'un dünya çapındaki test editörlerine göndereceği kart adeti 1000'in üzerindedir sanırım. Bana göre Mars II fiyatına rağmen çok tutacak bu yüzden üretim adetini artıracaktır. 590'dan daha hızlı ve stabil çalışan bir teknolojiye sahip iken bu fırsatı Asus kesinlikle kaçırmayacaktır.
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ErTuFx 7 yıl
su benim AMD 4870 le bi kapissalar diyorum :D
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zerolife 7 yıl
Biz fiyatını çok bulsakta bunların müşterileri hazırdır
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HAAltuntas 7 yıl
Yağlı kazık demiş arkadaş ağır olmuş biraz ama hakikaten öyle :)
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hakanr 7 yıl
I love AMD. :D
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hakanr 7 yıl
Daha önce bunu alanı döverim demiştim şimdi kesin döverim :D o ne fiyat la!!!!
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mavizaman 7 yıl
Yağlı kazık...
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melihcskn 7 yıl
Vatan bunu Türkiye'ye getirtirse 5-6 yıl satana kadar %5 indirimi bile yapmaz :D
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CozgurY 7 yıl
yahu arkadaşlar milletin derdi bizleri germesin bakın zaten ürün koleksiyon ürünü ve adetli üretilen bir ürün o sebepten ötürü bize göre uçuk gelebilir ama ben inanıyorum ki bunu bekleyenlerde vardır. birde şu var eğer bir insanda para çoksa ve en hızlısını istiyorsa bundan ikitane alır ve oc yapılmadan en yüksek performans sanırım bu kartın çiftinden alınır gerçi bu karta bence oc potansiyelide çok yüksektir soğutma bakımından.(tabi çıkıpta testlere tabi olmadan bilinmez). yani bunlar tamamen duygusal:)
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showstopper41 7 yıl
HD6990 CF veya GTX590 SLI parasına geliyor. Gigabyte ve diğer firmalar da el atsa şu özel tasarımlı GTX590 veya HD6990 işlerine asus bu kadar pahalı olmaz bence.
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OverClocK1ng 7 yıl
Arkadaşlar kart 3000 lira falan olmayacak Türkiye'de. Hatta Türkiye'ye geleceğinden bile şüpheliyim. Çok kazık olduğu için hiç sanmıyorum.
Çünkü bizde fiyatlar biraz daha pahalı oluyor. Az da olsa farkediyor. Hadi diyelim en düşük 1268€. Bu bizde 1400€ olur. 1400€ ise bizde 1600€ olur.
Eğer 1400€ olursa KDV de eklersek 1652€ eder. O da 2.4 ile çarparsak 3964 lira eder. Eğer 1600€ olursa KDV yi de ekleyip 2.4 ile çarparsak 4531 lira yapar.
Yani bizde onu o fiyata alacak salak varsa helal olsun. Ama alsa da bu kadar salak olduğunu gizlemek için bence aldığını söylemez veya hediye geldi falan der...
4500 Lira ?
Yok yaa. Kalsın. Ben araba alayım...
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saintroyo 7 yıl
sadece 3000 liraya sadece ekran kartı. daha bu kadar zengin olamadım.
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thepunisherWZ 7 yıl

saintroyo

sadece 3000 liraya sadece ekran kartı. daha bu kadar zengin olamadım.


3000 lira???

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