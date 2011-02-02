Asus, P67 ve H67 çipsetli anakartları için iade/değiştirme yapacağını açıkladı

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Asus, Intel'in 6 serisi yonga setlerinde tespit edilen tasarım hatasına hızlı tepki verdi ve şirketin Türkiye operasyonu, kullanıcıların mağdur olmaması için tüm kapıları açtıklarını belirtti. Firmadan yapılan resmi açıklamaya göre, Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için P67 ya da H67 çipsetli Asus anakart satın alan kullanıcılar, anakartlarını iade edebilecek veya en geç Mayıs ayına kadar hazır olacak yeni versiyonlar ile değiştirebilecek.
Bilindiği üzere 6 serisi çipsetlerde yaşanan sorun, anakart üzerindeki SATAII 2,3,4 ve 5 portlarını etkilerken, SATA-III 0,1,6 ve 7 portları ise sağlıklı bir şekilde çalışabiliyor. SATA-III teknolojisi aynı zamanda geriye dönük destek sunduğu için kullanıcılar ellerindeki SATA-I ve SATA-II diskleri, bu portlar üzerinden kullanmaya devam edebiliyorlar. Yani bu sorun karşısında anakartı geri iade etmek ancak işlemcisinin boşta kalmasını istemeyen kullanıcılar, en geç Mayıs ayında B3 reviyonlu yeni çipsetlerin kullanıldığı anakartlarla yapılacak değişime kadar SATA-III portları üzerinen sistemi sorunsuzca kullanmaya devam edebilir ya da yukarıda da belirttiğimiz gibi satın aldıkları Asus anakartı iade edebilirler.
Asus, 6 serisi çipsetli anakartların geri aide ve değişim süreciyle ilgili diğer detayları ayrıca açıklayacağını bildirdi.
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edit: imla
Ben de Eksen' den almıştım kartı. Hiç beklemeden değiştirdim :)
ülkemiz için 1 adet oldukça iyiymiş ya.
demek herkes halinden memnun.
[QUOTE][B]P67/H67 Anakart ve Socket 1155 İşlemci Sahipleri, [/B]
Bugün (9 Şubat Çarşamba) Intel'in tüketicilerden, satıcılardan ve distribütörlerden bu chipsetlere sahip anakartları geri çağırdığını fakat Socket 1155 işlemcileri sadece satıcılardan geri istediğini ve tüketicilere Mayıs ayına kadar beklemeleri gerektiğini öğrendim.
[B][U]Bu hukuk dışı bir uygulamadır.[/U][/B] Anakartlardaki sorun Intel Chip setlerinden kaynaklanmakta ve Socket 1155 işlemciler başka tip anakartlara takılamamaktadır. Tüketicinin işlemciyi elinde tutması ve Mayıs ayına kadar beklemesi hukuk dışıdır.
Telefon ile Asus, Gigabyte, MIS, Foxcon ve benzeri tüm üreticileri aradım ve bu uygulamayı Tübider Bilişim Sektörü Derneği'ne şikayet ettiğimi bildirdim. Tübider Başkanı şu anda Intel ile konuşuyor ancak sonuç alınamaz ise Sanayi Bakanlığına resmi şikayette bulunacağız.
Şahsi kanaatim bu uygulamanın hukuksuz olduğu ve tüketicilerdeki sadece birkaç bin adet işlemcilerin bu sorun çözümü sürecinde Intel ve/veya distribütörlerine ciddi bir yük getiremeyeceği ve uygulamanın yanlışlığı ve hukuksuzluğunun şikayet edilmeden önce anlaşılacağı şeklindedir.
M.Niyazi Saral - Çizgi Elektronik
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Benim şahsi tavsiyem ise bu chipsetli anakartları (ve tabi ki NoteBook'ları) mümkün olan en kısa zamanda satın aldığınız yere iade etmenizdir. Aşağıdaki mesaj ise bayi kanalına gönderdiğimiz bir mesajdır. Belki yararlanan olur :)
Çıkmaz niye çıksın. Sorunsuz değiştirirsin, adamlar yazılı açıklama yapmış.
ve neyle degistirecekler ya da para iadesi mi olacak?
dizüstüleri iade alması çok güzel bir olay Asus'a yakışır zaten başka politikalar izleselerdi bu, kullanıcıların gözünde ve marka olarak düşüş yaşatabilirdi. "Haberde Mayıs ayına kadar B3 ile revize edilmiş chipsetli anakartları piyasaya sürecek" denmiş acaba 6 ay sonra piyasaya çıkacak X68 işlemcileri hiç bir firma düşünmüyor mu böyle bir problem varken kim gidip p67 alır ki? zaten Haziran ayında X68 ler çıkacak değer mi? Şahsi fikrim değmez.
Yani Asus dizüstü bilgisayarlarımızı yeni kartla çıkasıya kadar kullanıp, kartlar çıkınca servise gönderip kart değişimi isteyebiliriz öyle mi?