Asus, P67 ve H67 çipsetli anakartları için iade/değiştirme yapacağını açıkladı

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Asus, Intel'in 6 serisi yonga setlerinde tespit edilen tasarım hatasına hızlı tepki verdi ve şirketin Türkiye operasyonu, kullanıcıların mağdur olmaması için tüm kapıları açtıklarını belirtti. Firmadan yapılan resmi açıklamaya göre, Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için P67 ya da H67 çipsetli Asus anakart satın alan kullanıcılar, anakartlarını iade edebilecek veya en geç Mayıs ayına kadar hazır olacak yeni versiyonlar ile değiştirebilecek.

Bilindiği üzere 6 serisi çipsetlerde yaşanan sorun, anakart üzerindeki SATAII 2,3,4 ve 5 portlarını etkilerken, SATA-III 0,1,6 ve 7 portları ise sağlıklı bir şekilde çalışabiliyor. SATA-III teknolojisi aynı zamanda geriye dönük destek sunduğu için kullanıcılar ellerindeki SATA-I ve SATA-II diskleri, bu portlar üzerinden kullanmaya devam edebiliyorlar. Yani bu sorun karşısında anakartı geri iade etmek ancak işlemcisinin boşta kalmasını istemeyen kullanıcılar, en geç Mayıs ayında B3 reviyonlu yeni çipsetlerin kullanıldığı anakartlarla yapılacak değişime kadar SATA-III portları üzerinen sistemi sorunsuzca kullanmaya devam edebilir ya da yukarıda da belirttiğimiz gibi satın aldıkları Asus anakartı iade edebilirler.

Asus, 6 serisi çipsetli anakartların geri aide ve değişim süreciyle ilgili diğer detayları ayrıca açıklayacağını bildirdi.