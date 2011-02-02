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Asus, P67 ve H67 çipsetli anakartları için iade/değiştirme yapacağını açıkladı

8 yıl
28,3b
1
85
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Asus, Intel'in 6 serisi yonga setlerinde tespit edilen tasarım hatasına hızlı tepki verdi ve şirketin Türkiye operasyonu, kullanıcıların mağdur olmaması için tüm kapıları açtıklarını belirtti. Firmadan yapılan resmi açıklamaya göre, Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için P67 ya da H67 çipsetli Asus anakart satın alan kullanıcılar, anakartlarını iade edebilecek veya en geç Mayıs ayına kadar hazır olacak yeni versiyonlar ile değiştirebilecek.

Bilindiği üzere 6 serisi çipsetlerde yaşanan sorun, anakart üzerindeki SATAII 2,3,4 ve 5 portlarını etkilerken, SATA-III 0,1,6 ve 7 portları ise sağlıklı bir şekilde çalışabiliyor. SATA-III teknolojisi aynı zamanda geriye dönük destek sunduğu için kullanıcılar ellerindeki SATA-I ve SATA-II diskleri, bu portlar üzerinden kullanmaya devam edebiliyorlar. Yani bu sorun karşısında anakartı geri iade etmek ancak işlemcisinin boşta kalmasını istemeyen kullanıcılar, en geç Mayıs ayında B3 reviyonlu yeni çipsetlerin kullanıldığı anakartlarla yapılacak değişime kadar SATA-III portları üzerinen sistemi sorunsuzca kullanmaya devam edebilir ya da yukarıda da belirttiğimiz gibi satın aldıkları Asus anakartı iade edebilirler.

Asus, 6 serisi çipsetli anakartların geri aide ve değişim süreciyle ilgili diğer detayları ayrıca açıklayacağını bildirdi.


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c4n 8 yıl
Aldığım p8p67 pro yu eksen bilgisayara bugün iade için verdim, iade işlemi yaklaşık 3 gün sürecek, ürün Çizgi'ye gönderilecek elimdeki anakartta usb nin problemli olduğu onaylanacak (kutuda ve anakartın üzerinde elma mı armut mu ne olduğu yazıyor + usb nin hatalı olduğu dünya çapında mevcut, hadi bi daha Amerika'yı keşfedin, bravo...) sonra bana geri dönülecek, bu süreçte kaybettiğim iş kaybı da cabası ..

edit: imla
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Apache40 8 yıl

c4n

Aldığım p8p67 pro yu eksen bilgisayara bugün iade için verdim, iade işlemi yaklaşık 3 gün sürecek, ürün Çizgi'ye gönderilecek elimdeki anakartta usb nin problemli olduğu onaylanacak (kutuda ve anakartın üzerinde elma mı armut mu yazıyorne olduğu yazıyor + usb nin hatalı olduğu dünya çapında mevcut, hadi bi daha amerikayı keşfedin, bravo...) sonra bana geri dönülecek, bu süreçte kaybettiğim iş kaybı da cabası ..


Ben de Eksen' den almıştım kartı. Hiç beklemeden değiştirdim :)
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Niyazi Saral 8 yıl
Intel Türkiye Kanal Müdürü Murat Murat Özbilgi'nin yaptığı açıklamaya göre bu konuda Intel ve dağıtıcı şirketlerine gelen talep sadece "1 adet" olduğundan Intel bunu bir sorun olarak görmemektedir. Bilgilerinize.
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halepce 8 yıl

Niyazi Saral

Intel Türkiye Kanal Müdürü Murat Murat Özbilgi'nin yaptığı açıklamaya göre bu konuda Intel ve dağıtıcı şirketlerine gelen talep sadece "1 adet" olduğundan Intel bunu bir sorun olarak görmemektedir. Bilgilerinize.

ülkemiz için 1 adet oldukça iyiymiş ya.
demek herkes halinden memnun.
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Niyazi Saral 8 yıl
Bilişim Kamuoyuna Duyuru:
[QUOTE][B]P67/H67 Anakart ve Socket 1155 İşlemci Sahipleri, [/B]
Bugün (9 Şubat Çarşamba) Intel'in tüketicilerden, satıcılardan ve distribütörlerden bu chipsetlere sahip anakartları geri çağırdığını fakat Socket 1155 işlemcileri sadece satıcılardan geri istediğini ve tüketicilere Mayıs ayına kadar beklemeleri gerektiğini öğrendim.
[B][U]Bu hukuk dışı bir uygulamadır.[/U][/B] Anakartlardaki sorun Intel Chip setlerinden kaynaklanmakta ve Socket 1155 işlemciler başka tip anakartlara takılamamaktadır. Tüketicinin işlemciyi elinde tutması ve Mayıs ayına kadar beklemesi hukuk dışıdır.
Telefon ile Asus, Gigabyte, MIS, Foxcon ve benzeri tüm üreticileri aradım ve bu uygulamayı Tübider Bilişim Sektörü Derneği'ne şikayet ettiğimi bildirdim. Tübider Başkanı şu anda Intel ile konuşuyor ancak sonuç alınamaz ise Sanayi Bakanlığına resmi şikayette bulunacağız.
Şahsi kanaatim bu uygulamanın hukuksuz olduğu ve tüketicilerdeki sadece birkaç bin adet işlemcilerin bu sorun çözümü sürecinde Intel ve/veya distribütörlerine ciddi bir yük getiremeyeceği ve uygulamanın yanlışlığı ve hukuksuzluğunun şikayet edilmeden önce anlaşılacağı şeklindedir.
M.Niyazi Saral - Çizgi Elektronik
[/QUOTE]
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Opapatika 8 yıl
Asus Maxımus IV Extreme anakartı araştırdım bulamadım hangi sitede var satılık ??? biri yardımcı olabilir mi
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c4n 8 yıl
Yahu anakartta iade olmaz p8p67 pro kullanıyorum hadi iade ettim diyelim , aylarca ne kullanırım ben
değişime gidecem, umarım sıkıntı çıkmaz. Asus +1 anakartta kalite diye para bayılmıştım, haklıymışım.
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DH Misafiri 8 yıl
İntel'e bu durum müstahak diyorum. Daha neredeyse çıkalı bir yıl olmadan 1156 pinli sistemleri eskiterek yeni 1155 pinli sistem çıkartırsalar böyle olur işte. Benim gibi eski (P55) çipsetliler içten içe bu duruma gülüyorlardır sanırım ;)
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Niyazi Saral 8 yıl
Değerli Müşterimiz,

INTEL P67/H67 serisi chipsetlerde oluşan bir hatadan dolayı bu chipseti kullanan bazı anakartlarda SATAII (2,3,4,5) portları düzgün işlev görmemektedir.*

Oluşan problem ASUS marka anakartlara özel bir durum olmayıp, tüm P67/H67 chipsete sahip anakartlarda görülebilmektedir.

ASUS Türkiye bu problemi yaşayan müşterilerimizin mağduriyetini en aza indirgemek için elinden geleni yapacaktır.

- Müşterilerimiz satın almış olduğu sorunlu anakartları iade edip paralarını geri alabilirler.
- Müşterilerimiz mevcut sorun yaşadıkları anakartlarını SATAIII(0,1,6,7) portları kullanarak kullanmaya edebilir ve en geç Mayıs 2011'de anakartlarını yeni B3 revizyon anakartlar ile değiştirebileceklerdir.

Para iade ve yeni anakartlar ile mevcut sorunlu anakartlarınızın değişimine dair detayları siz müşterilerimizle paylaşıyor olacağız.

Saygılarımızla,
ASUS Türkiye


* Anakart üzerindeki SATAIII portlar olan 0,1,6,7.portlar bu problemden etkilenmemektedir ve dilendiğinde SATA ve SATAII destekli cihazlar bu portlara takılarak problemsiz kullanılabilir.


Benim şahsi tavsiyem ise bu chipsetli anakartları (ve tabi ki NoteBook'ları) mümkün olan en kısa zamanda satın aldığınız yere iade etmenizdir. Aşağıdaki mesaj ise bayi kanalına gönderdiğimiz bir mesajdır. Belki yararlanan olur :)

Merhaba,

Çin’den yapılan ithalatlarda ciddi bir fiyat artışı eğitimi bilişim sektörünü de doğrudan etkilemektedir. İşçi ücretlerindeki artış ve Çin para birimi Yuan (renbinmi) üzerindeki baskı sonucu tüm fiyatlar artmaktadır. Detaylı açıklama için:

nytimes.com/...

Size sadece şunu söylemeliyim. Çin yeni yıl tatili dönüşü birçok işçinin fabrikasına geri dönemeyeceğini ve ailesinin yanında (çok şükür) iş bulabileceğini bu işçileri avlamak için tren istasyonlarında fabrika yöneticilerinin kamp kurduğunu bilmelisiniz.

Kıssadan Hisse: %10 zam hemen, %20-30 göreceli zam yıl sonuna kadar. Özellikle çok ucuza satılan giriş seviyesi ürünleri artık bu fiyatlardan alamayacağız ve satamayacağız.

P67/H67 Sorunu: Özellikle Q2’de ciddi bir Socket 1156 CPU ve anakart sorunu olacaktır. Bu sorun sektörde NoteBook’tan aşağıya kadar tüm ürünlere yansıyacaktır. G31 ve G41 fiyatlarında ciddi etkileri gözükecektir.

Bilgilerinize.
Niyazi Saral
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Rainbow6 8 yıl
Diger firmalarda teker teker aciklama yapmaya basladilar anakartlari istiyenlerinkini geri alacaklar tabi bi cok kisi isteyecektir :)
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sadtneverdie 8 yıl
p8p67le den pekte mutlu değildim iyi oldu.
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butchertheidiot 8 yıl
bu açıklamadan sonra sandy sistem toplayıp mayıs ayında değişime verirsek problem çıkarmı acaba
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unhappyboy 8 yıl

butchertheidiot

bu açıklamadan sonra sandy sistem toplayıp mayıs ayında değişime verirsek problem çıkarmı acaba

Çıkmaz niye çıksın. Sorunsuz değiştirirsin, adamlar yazılı açıklama yapmış.
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KRALL 8 yıl
Daha dün p8p67 pro anakart aldım bundada sorun varmı varsa ne zaman değiştirebilirim?
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fx57 8 yıl
@utankir, Asus'un farklı ürünlerine farklı bölümler baktığı için haberimize konu olan açıklama anakart ve ekran kartlarıyla ilgilenen komponent bölümünden geldi. Ancak konuyu Asus'a sordum ve Sandy Bridge tabanlı dizüstü bilgisayarların iade alınacağını belirttiler.
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karavanasam_03 8 yıl
peki degistirme islemi nasıl olacak nereye iade edecegiz aldıgımız magazaya mı,hangi süre icersinde belli bi süre var mı?
ve neyle degistirecekler ya da para iadesi mi olacak?
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PROOF# 8 yıl

fx57

@utankir, Asus'un farklı ürünlerine farklı bölümler baktığı için haberimize konu olan açıklama anakart ve ekran kartlarıyla ilgilenen komponent bölümünden geldi. Ancak konuyu Asus'a sordum ve Sandy Bridge tabanlı dizüstü bilgisayarların iade alınacağını belirttiler.

dizüstüleri iade alması çok güzel bir olay Asus'a yakışır zaten başka politikalar izleselerdi bu, kullanıcıların gözünde ve marka olarak düşüş yaşatabilirdi. "Haberde Mayıs ayına kadar B3 ile revize edilmiş chipsetli anakartları piyasaya sürecek" denmiş acaba 6 ay sonra piyasaya çıkacak X68 işlemcileri hiç bir firma düşünmüyor mu böyle bir problem varken kim gidip p67 alır ki? zaten Haziran ayında X68 ler çıkacak değer mi? Şahsi fikrim değmez.
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air_jersey15 8 yıl

fx57

@utankir, Asus'un farklı ürünlerine farklı bölümler baktığı için haberimize konu olan açıklama anakart ve ekran kartlarıyla ilgilenen komponent bölümünden geldi. Ancak konuyu Asus'a sordum ve Sandy Bridge tabanlı dizüstü bilgisayarların iade alınacağını belirttiler.

Yani Asus dizüstü bilgisayarlarımızı yeni kartla çıkasıya kadar kullanıp, kartlar çıkınca servise gönderip kart değişimi isteyebiliriz öyle mi?
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