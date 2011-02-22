Asus, IPS panel kullandığı 24.1-inç boyutundaki yeni monitörünü kullanıma sundu

Donanım dünyasının önde gelen isimlerinden Asus, profesyoneller için hazırladığı yeni monitörünü kullanıma sundu. İlk detayları bir süre önce açıklanan PA246Q modeli isimli yeni monitör, 24.1-inç boyutunda P-IPS panel kullanıyor ve Adobe RGB renk paletinin %98'ini karşılayabiliyor. Asus tarafından açıklanan bilgilere göre tepki süresi 6ms olan monitörün parlaklık seviyesi 400cd/m2, dinamik karşıltık oranı ise 50,000:1.

Doğal çözünürlük desteği 1920x1080 piksel olan yani Full HD uyumluluğu sergileyen yeni monitör, sahip olduğu özel stand sayesinde yana ve öne doğru yatırılabiliyor. Hem dikey hem de yatay görüş açısı 178 derece olarak belirtilen PA246Q, yaygın olarak kullanılan görüntü ara birimlerinin tamamına destek sunuyor zira monitörün üzerinde DVI ve VGA ile birlikte HDMI ve DisplayPort konnektörlerine de yer veriliyor. Geleneksel monitör özelliklerine ek olarak üzerinde çift USB portuna ve çok formatlı kart okuyucusu da bulunan monitör, aynı zamanda VESA uyumlu askı aparatıyla duvarda kullanılabiliyor.

Yeniden renk yaratım özellikleri sayesinde başta grafik profesyonelleri olmak üzere tasarımcılar, mühendisler ve benzer alanlardaki spesifik meslek kollarını hedef alan Asus PA26Q, yurt dışında 499.99$ olarak açıklanan son kullanıcı satış fiyatıyla raflara giriyor.