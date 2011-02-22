Asus, IPS panel kullandığı 24.1-inç boyutundaki yeni monitörünü kullanıma sundu

Donanım dünyasının önde gelen isimlerinden Asus, profesyoneller için hazırladığı yeni monitörünü kullanıma sundu. İlk detayları bir süre önce açıklanan PA246Q modeli isimli yeni monitör, 24.1-inç boyutunda P-IPS panel kullanıyor ve Adobe RGB renk paletinin %98'ini karşılayabiliyor. Asus tarafından açıklanan bilgilere göre tepki süresi 6ms olan monitörün parlaklık seviyesi 400cd/m2, dinamik karşıltık oranı ise 50,000:1.
Doğal çözünürlük desteği 1920x1080 piksel olan yani Full HD uyumluluğu sergileyen yeni monitör, sahip olduğu özel stand sayesinde yana ve öne doğru yatırılabiliyor. Hem dikey hem de yatay görüş açısı 178 derece olarak belirtilen PA246Q, yaygın olarak kullanılan görüntü ara birimlerinin tamamına destek sunuyor zira monitörün üzerinde DVI ve VGA ile birlikte HDMI ve DisplayPort konnektörlerine de yer veriliyor. Geleneksel monitör özelliklerine ek olarak üzerinde çift USB portuna ve çok formatlı kart okuyucusu da bulunan monitör, aynı zamanda VESA uyumlu askı aparatıyla duvarda kullanılabiliyor.
Yeniden renk yaratım özellikleri sayesinde başta grafik profesyonelleri olmak üzere tasarımcılar, mühendisler ve benzer alanlardaki spesifik meslek kollarını hedef alan Asus PA26Q, yurt dışında 499.99$ olarak açıklanan son kullanıcı satış fiyatıyla raflara giriyor.
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IPS ana Modül tabanıdır(LGD nin geliştirdiği) bu tabanın bulucusu ise IPS-Japan dır!
Piyasadaki IPS varyantlarının çoğunuda LGD üretiyor ama kendi içlerinde S/P/H/e gibi tipleri vardır
ve fiyatlarıda ona göredir!
Bugün için en başarılı tip ise S_IPS lerdir,bunlar sadece Monitörlerde Hi-End bazı panellerde kullanılıyor zaten
bunların fiyatına bakıncada anlarsınız panelin hangi IPS varyantı kullandığını
Bu panellerle GAMER ların işi kesinlikle olmaz,dolayısıyla bu kişiler kendilerine yine "TN" panel bakacaklar
++
Ancak günümüzde Multimedia olayları ve özellikle FILM izleme bu panellerden çok fazla olduğu için artık üreticilerde
bunlara yönelik daha ucuz yollu IPS Modüller ile oldukça başarılı paneller üretiyorlar ve bunlar aynı zaman yarı prof.
paneller sayılabileceği için WEB/Design/Photo/Video v.s işlerinde F/P panel olarak tercih edilebilir!
RT değerleri biraz daha iyi hale geldiği(düştüğü) için özellikle "FILM" izleyenler için en doğru panel tipidir
aynı şekilde VA/PVA/MVA tipli panellerde FILM için çok çok iyidir
Böylece hem Film hem daha doğru renk üretimi,çok daha kaliteli Desktop işlemleri ve hatta Hard-core Gamer da değilseniz
işinizi görecek panellerdir özellikle e_IPS/H_IPS ve diğer VA tabanlı Monitörler
+
valla buraya kadar her şey güzel ama bundan sonrası ciddi sıkıntı,çünkü bizdeki İthalatçı Firmalar ne kadar dandik veya TB panel
varsa memlekete getiriyorlar ama bu yukarıda bahsettiğim paneller ne hikmetse getirilmez,yaw kardeşim azda olsa getirsenize
ben şahsen bir dolu insana(FILM olayı için) bu panelleri satın aldırırım kendimde alacağım!
Arıyorum BenQ yu;bu heriflerin F/P bir paneli çıktı 6 ay önce VW2420H(AUO-MVA Modüllü);geldimi bu panel diyorum ???? cevap gelmedi
veya gelmeyecek yada bilmiyoruz
HP de öyle veya Asus v.s v.s
Bu şekilde bir çok panel çıktı,ayrıca bunlar fazla pahalı filanda değil ve benim gibi FILM izleyecekler için tam birer F/P panellerdir!
TR deki firmaların çoğu bu işlere tam bakmıyorlar ve KAR Marjı hangisi yüksekse onları ithal ediyorlar v.s halbuki bu dediğim panelleride
azda olsa getirseler,hem daha çabuk satarlar hemde millet daha doğru dürüst Monitör kullanır ve memlekette herkes Gamer değilki!!
Artık USA/Avrupada bu bahsettiğim paneller çok ciddi fazla satılmaktadır 24/27 ebatlar ile FILM izleniyor artık ve Desktop olayıda çok
daha doğru renklerle;daha zevkli hale geliyor
Ben BenQ ya ne zaman bir panel sorsam ki bunlar daha üst sınıf panellerdir,hiç bir zaman bunları getirmez herifler
üstelik cevap bile veremiyorlar!!
++
bu ipslerin görüntü kalitesi yüksek tepki süreleri fazla
hepsinin üstün özellikleri bulunduğu bir monitor ne zaman olcak hem iyi görüntü kalitesi hemde düşük tepki süresi
bunlarda görüntü kalitesi iyi fakat tepki süresi fazla oluyor
hepsinin üstün özellelikleri alan bir monitor ne zaman çıkar
tasarım kısmından Kırmızı çizgi cok etkili birde dönebilmesi tabi
lcd lere çizgi bakmıyormu ?