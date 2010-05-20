Asus ROG Matrix HD 5870 kullanıcılarla buluşuyor

Asus, son kullanıcılar tarafından merakla beklenen Republic of Gamer serisi Radeon HD 5870 Matrix modelini önümüzdeki hafta ile birlikte Avrupa'da satışa sunuyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli Cypress XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, hem tasarımı hem de yüksek bellek kapasitesiyle, benzerlerinden ayrılmayı başarıyor.

2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan az sayıda Radeon HD 5870 modelinden biri olan Matrix, özellikle yüksek çözünürlük ve Eyefinity testlerinde, kendinden daha pahalı olan modellere meydan okuyabiliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 894MHz GPU ve 4800MHz bellek hızlarında görev yapıyor.

Sahip olduğu özel soğutucusu ile %22 daha iyi hava akışı sağladığı ve bu sayede grafik yongasını %13 daha iyi soğuttuğu belirtilen ekran kartının aynı zamanda daha sessiz çalıştığı belirtiliyor. Profesyonel kullanıcıların GPU, PCIe veri yolu ve bellek voltajlarını donanımsal olarak takip edebilmesi için voltaj okuma noktalarına sahip olan kart, Super Hybrid Engine ve iTracker 2 gibi Asus'a özgü detaylarla daha kolay ve etkin hız aşırtma desteği sunuyor.

Eyefinity ve Crossfire X teknolojilerine destek sunan ve UVD 2 ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen Asus ROG Radeon HD 5870 Matrix'in, önümüdeki haftadan itibaren 449 Avro seviyesindeki fiyatıyla Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor.