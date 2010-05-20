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Asus ROG Matrix HD 5870 kullanıcılarla buluşuyor

9 yıl
12,4b
1
19
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, son kullanıcılar tarafından merakla beklenen Republic of Gamer serisi Radeon HD 5870 Matrix modelini önümüzdeki hafta ile birlikte Avrupa'da satışa sunuyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli Cypress XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, hem tasarımı hem de yüksek bellek kapasitesiyle, benzerlerinden ayrılmayı başarıyor.

2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan az sayıda Radeon HD 5870 modelinden biri olan Matrix, özellikle yüksek çözünürlük ve Eyefinity testlerinde, kendinden daha pahalı olan modellere meydan okuyabiliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 894MHz GPU ve 4800MHz bellek hızlarında görev yapıyor.

Sahip olduğu özel soğutucusu ile %22 daha iyi hava akışı sağladığı ve bu sayede grafik yongasını %13 daha iyi soğuttuğu belirtilen ekran kartının aynı zamanda daha sessiz çalıştığı belirtiliyor. Profesyonel kullanıcıların GPU, PCIe veri yolu ve bellek voltajlarını donanımsal olarak takip edebilmesi için voltaj okuma noktalarına sahip olan kart, Super Hybrid Engine ve iTracker 2 gibi Asus'a özgü detaylarla daha kolay ve etkin hız aşırtma desteği sunuyor.

Eyefinity ve Crossfire X teknolojilerine destek sunan ve UVD 2 ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen Asus ROG Radeon HD 5870 Matrix'in, önümüdeki haftadan itibaren 449 Avro seviyesindeki fiyatıyla Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor.


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Batuist 9 yıl
özellikle 2GB bellek 5870lerin olması gereken bellek miktarı bence.. zaten bu kartı alan adamın genelde yüksek çözünürlüklü bir monitörü oluyor.. o zamanda bellek miktarı daha da önem kazanıyor..
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DH Misafiri 9 yıl
450 Euro günümüzde yaklasık 900 TL ise Türkiyedeki çıkış fiyati 1100-1200 TL civarı olur bu kartın. Alındıktan sonra da eminim 1 aya kalmaz bir üst modeli çıkar :) Bu arada ASUS' un ROG serisi ürünleri muazzam. Kutlamak lazım gerçekten.
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DH Misafiri 9 yıl
450 Euro günümüzde yaklasık 900 TL ise Türkiyedeki çıkış fiyati 1100-1200 TL civarı olur bu kartın. Alındıktan sonra da eminim 1 aya kalmaz bir üst modeli çıkar :) Bu arada ASUS' un ROG serisi ürünleri muazzam. Kutlamak lazım gerçekten.
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dellino 9 yıl
MSI Lighting ve Sapphire Toxic ile aynı fiyattan girmesi muhtemel. Tahmini 1100 TL civarı.
Piyasada 742 TL ye referans 5870 satılırken.
Matrix'e %15 performans farkı için %50 fiyat farkı verilir mi?
Bu kart ta hız aşırtmacılar için üretilmiş bir ürün olmuş.
Watt ve $ performansı hiç iyi görünmüyor.
techpowerup.com/...
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UzmaN345 9 yıl
Çok pahalı GTX470 alınır o paraya
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ALBAY 9 yıl

UzmaN345

Çok pahalı GTX470 alınır o paraya


İyi de 470 bu karttan iyi değil ki? Tamam biraz pahalı ama gtx470< 5870
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ThE LoSt 9 yıl
Asus canı gönülden kutlarım..
sağlam alete benzio..
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heatblast 9 yıl
894 mhz yerine 6 mhz daha yükseltip düz 900 mhz yapsalar daha iyi olurdu
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hapocod 9 yıl
Kartın İncelemesine Buradan Bakabilirsiniz :
techpowerup.com/...
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maliahmet 9 yıl
ama ben bi ekran kartına bu akadar para veremem 500tlden fazla verilecek ekran kartına param yok zaten 2sene sonra bi işe yaramaz hale geliyor oyunlarda
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alito 9 yıl
iyi bir kart ama nedense pek karizma gelmedi bana
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maliahmet 9 yıl
alınacak uygun bir kart daha ne olsun
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maliahmet 9 yıl
bizde ise 600dolar olur herhalde yani 900tl
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