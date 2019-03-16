Asus ROG Strix XG49VQ oyuncu monitörü satışa çıkıyor

En iyi kalitede oyun oynamak isteyenlerin ilgi gösterdiği üst seviye oyuncu monitörü segmentinde ardı ardına yeni ürünler boy gösteriyor. Acer’dan sonra benzer fiyat etiketine sahip Asus ROG oyuncu monitörü de piyasaya çıkıyor.

Asus ROG Strix XG49VQ özellikleri ve fiyatı

CES 2019 fuarında ilk kez sergilenen Asus ROG Strix XG49VQ oyuncu monitörü 49 inçlik VA ekranında 3840x1080 piksel çözünürlük sunuyor. 32:9 görüntü oranı ve 1800R kavis oranı oyunculara yoğun bir tecrübe vadediyor.

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DisplayHDR 400 ile görüntü kalitesini arttıran monitör 450 kandela parlaklık değeri sayesinde aydınlık ortamlarda da iyi bir görüş sunuyor. AMD FreeSync 2 uyumluluğu ile 144Hz tazeleme hızlarına ulaşılabiliyor. Kontrast oranı ise 3000:1 olarak belirlenmiş.

Bağlantı tarafında DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 ve 2x HDMI 1.4 yer alırken yazılım tarafında ise Asus GameFast, Low Blue Light, Flicker-free gibi teknolojiler bulunuyor. Asus ROG Strix XG49VQ modeli 1099 Avro fiyat etiketi ile önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak.