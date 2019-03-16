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Asus ROG Strix XG49VQ oyuncu monitörü satışa çıkıyor

Oyuncu monitörleri yavaş yavaş 1000$ seviyesinin üzerine çıkmaya başladı. CES 2019 fuarında tanıtılan Asus ROG Strix XG49VQ oyuncu monitörü 1099 Avro fiyat etiketine sahip.
2 ay
4,9b
1
15
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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En iyi kalitede oyun oynamak isteyenlerin ilgi gösterdiği üst seviye oyuncu monitörü segmentinde ardı ardına yeni ürünler boy gösteriyor. Acer’dan sonra benzer fiyat etiketine sahip Asus ROG oyuncu monitörü de piyasaya çıkıyor.

Asus ROG Strix XG49VQ özellikleri ve fiyatı

CES 2019 fuarında ilk kez sergilenen Asus ROG Strix XG49VQ oyuncu monitörü 49 inçlik VA ekranında 3840x1080 piksel çözünürlük sunuyor. 32:9 görüntü oranı ve 1800R kavis oranı oyunculara yoğun bir tecrübe vadediyor.

Ayrıca Bkz. "Acer’dan üst seviye oyuncu monitörü"

DisplayHDR 400 ile görüntü kalitesini arttıran monitör 450 kandela parlaklık değeri sayesinde aydınlık ortamlarda da iyi bir görüş sunuyor. AMD FreeSync 2 uyumluluğu ile 144Hz tazeleme hızlarına ulaşılabiliyor. Kontrast oranı ise 3000:1 olarak belirlenmiş.

Bağlantı tarafında DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 ve 2x HDMI 1.4 yer alırken yazılım tarafında ise Asus GameFast, Low Blue Light, Flicker-free gibi teknolojiler bulunuyor. Asus ROG Strix XG49VQ modeli 1099 Avro fiyat etiketi ile önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak.

 

https://www.guru3d.com/news-story/asus-also-offers-a-49-displayrog-strix-xg49vq.html Yorum Yaz
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yenidhuyesi 2 ay en beğenilen
1100 Euro ya da 1100 Dolar farketmez AB ve ABD'de yaşayan yaşıtlarımız asgari ücretle bu ürüne 1 ay gibi bir sürede sahip olabiliyorlar ama biz yemeyip içmezsek 4 ay gibi bir sürede servet dökerek anca sahip olabiliyoruz. Siyasi politikalarınız umurumda bile değil ben sadece bu ürüne AB ve ABD'de yaşayan yaşıtlarımla aynı şartlar altında sahip olmak istiyorum yani biz de insanız sonuçta...
1100 Euro ya da 1100 Dolar farketmez AB ve ABD'de yaşayan yaşıtlarımız asgari ücretle bu ürüne 1 ay gibi bir sürede sahip olabiliyorlar ama biz yemeyip içmezsek...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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DH Misafiri 2 ay
Yurtdışındaki alım gücüyle almak isteyebilirsin tabi ki ama sen bu ülkeye tüketmekten başka ne katıyorsun. İlim öğrenmiyorsun çünkü tembelsin. Sadece söylemde bulunuyorsun ama bilgisizsin bu yüzden üretemiyorsun. Avrupaki insanlar senin gibi bu üretim gücüne sanal alemlerde geyik muhabeti yaparak mi geliyor
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Mesutzgvn 2 ay
5120x1440 monitör vardı o ne oldu?
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Shagrath 2 ay
FreeSync 2 destekli monitörlere DisplayPort 1.4 koymuyorlar arkadaş.FreeSync 2 HDMI 2.0 üzerinden çalıştığı için HDR ile aynı anda kullana biliyorsunuz.Nvidia kartı olup da bu monitörlerden birine sahipseniz g sync açmak için DisplayPort 1.2 kullanmak zorundasınız.DisplayPort 1.2 kullanınca bu sefer HDR deteği olmadığı için HDR kullanamıyorsunuz.Ne olur şunlara DisplayPort 1.4 de koysanız.
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Galatas4ray 2 ay
Asus monitörleri tasarım olarka hoşuma gidiyor.Ama kalite olarak samsung gibisi yok gibi.
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joven 2 ay
VA panel tercihi isabetli olmuş hem yüksek kontras
hemde hızlı tepkime ile bütçe sıkıntısı olmayan geniş
ekran isteyen oyun severlere hitap etmiş.
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sniper23 2 ay
O kadar paraya bare 2K yapsalardı.
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yenidhuyesi 2 ay en beğenilen
1100 Euro ya da 1100 Dolar farketmez AB ve ABD'de yaşayan yaşıtlarımız asgari ücretle bu ürüne 1 ay gibi bir sürede sahip olabiliyorlar ama biz yemeyip içmezsek 4 ay gibi bir sürede servet dökerek anca sahip olabiliyoruz. Siyasi politikalarınız umurumda bile değil ben sadece bu ürüne AB ve ABD'de yaşayan yaşıtlarımla aynı şartlar altında sahip olmak istiyorum yani biz de insanız sonuçta...
2 Yanıt Yanıtla +19
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dere.beyi 2 ay yenidhuyesi
o söylediğin bu topraklara gelmez bro
önümüzdeki ekim ayında greencard başvurusu yap belki tutar gidersin refah seviyen yükselir...
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Deswaaa 2 ay yenidhuyesi
Altına imzamı atarım
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