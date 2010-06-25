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Asus, Radeon HD 5970 Ares modelinin mat Siyah versiyonunu da hazırladı

8 yıl
13,7b
1
52
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, Radeon HD 5970 Ares modelinin mat Siyah versiyonunu da hazırladı
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Asus, Radeon HD 5970 Ares modelinin mat Siyah versiyonunu da hazırladı
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Yüksek performans tutkunları tarafından merakla beklenen Radeon HD 5970 Ares modeli için hazırlıklarını sürdüren Asus, bazı detaylara açıklık getirdi. Sadece soğutucusu üzerinde 6 ay çalıştıklarını belirten Asus, referans model ile kıyaslandığında soğutma performansının %600 oranında arttırıldığını belirtiyor. Bakır yoğunluklu yeni soğutucu tasarımın 119.2 CFM seviyesinde (referans tasarımda 18CFM) hava üflediğini belirten Asus, Furmak ile yapılan 96 saatlik testte, kartın 55 derece dolaylarında dolaştığını açıkladı.

Radeon HD 5970 Ares için üzerinde durulan bir diğer önemli detay ise kullanılan baskılı devre tassarımı. Açıklanan bilgilere göre Ares'e, 12 katmanlı özel bir baskılı devre yataklık ediyor ve bu daha kaliteli sinyalizasyon sağlıyor ve hız aşırtma ile ulaşılacak yüksek saat hızları için daha fazla stabilite sunuyor. Özel olarak seçilmiş 2000 adet Radeon HD 5870 GPU'su kullanılarak hazırlanan 1000 adet Ares modelini satışa sunmaya hazırlanan Asus, geleneksel ROG (Siyah + Kırmızı) renklerine ek olarak mat Siyah tasarımlı bir Ares de hazırladı.

Piyasaya sadece Kırmızı + Siyan renkli tasarımının çıkması beklenen Ares'in rekorlar kırmak için tasarlandığını belirten Asus, bu hedef doğrultusunda kart üzerinde iki adet 8pin ve bir adet 6pin güç konnektörüne yer verdiklerini söylüyor. Yüksek kaliteli komponentler ve gelişmiş güç tasarımıyla donatılan Ares, özel bir bond çantası içerisinde sunulacak. 2x 256-bit bellek veri yoluna, 3200x paralel işlem birimine ve Radeon HD 5870 hızlarına sahip olan Asus Radeon HD 5970 Ares'in yakında satışa sunulması bekleniyor.


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MxFxOx 8 yıl
Ekran kartlarının """Bugatti Veryon"" nu en iyi tasarıma sahip kart o soğutma bloğunu satılsa çok iyi olu benim emektara takartım (TNT 64)
"doğan görünümlü şahin olurdu :D "
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Onurca 8 yıl
ati bana kalırsa nvidiadan hep bir adım önde dx11 de biras geride kalması aman aman bir kayıp değil bende softwareyle halledilebilinir görüldüğü üzre bütün testlerde açıkara lider ama bir karta bukadar para bağlanırmı oda merka konusu oyuncular için kötü bir fiyat olmuş özellik açısından çok iyi bir kart olsada fiyatıyla sınıfta kalmış
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ayakliPC 8 yıl
Bazı şeylere açıklık getirelim.

Öncelikle ekran kartı üzerindeki bir fanın 119.2 CFM hava sirkülasyonu yaratabilmesi için dakikadaki dönüş sayısının 3000RPM ve üzeriolması gerekir,
ki bu da aynı oranda ses artışı demektir.

Daha sonra göze çarpan bir diğer şey ise 2 x 8pin + 1 x 6pin güç girişinin bulunması.
Ekran kartını besleyebilmek için PSU daki tek kanal üzerinden gelen 2 adet 8 pinlik güç girişi yetmiyormuş gibi birde 2 ci kanaldan +6 pin daha güç istiyor.

Ayrıca o kadar bakırın kullanıldığı bir soğutucu hem ağır hemde pahalı olur.


Herneyse,
Asus' un ROG ( Republic Of Gamers ) serisi anakartları fazlasıyla iyidir.
Ekran kartı konusunda ise denemeden yada en azından deneyen birilerinin yorumlarını okumadan kartı küçük görmek yada yüceltmek yanlış olur.
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vidoko 8 yıl
bir araba parası bune dir böyle :))
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Dovahkiin 8 yıl
Ağzımın suyu aktı yaws
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Tolgá 8 yıl
96 Saat furmak ve 55 derece dolayları..gerçekten tebrik etmek lazım..tabi 118cfm lik fanın payı büyük
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hrN1905 8 yıl
Tasarım harikası bir kart. Parayı kazanmak kolay olsaydı alırdım...
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tahir40 8 yıl
Bence kart sadece koleksiyoncuları ve ocerclock rekortmeni arkadaşları hedef alıyor... Oyuncular 2000E(kim bilir Tükiye fiyatı 'tabi Türkiye'ye gelirse' ne kadar olur..) gibi büyük parayı sadece ekran kartına yatıramaz...
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Reanimate 8 yıl
kutu içeriğinde neler var hangi oyunları veriyolar yanında?
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Batuist 8 yıl
felaket birşey.. iki tane alıp cross yapmak lazım...
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cestvrai 8 yıl
bu kart çok rahat 1gz hızında stabil çalışır öyle gözüküyor
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StreamRolleR 8 yıl
o fanın sessiz değildir neden;
bir fan 110 cfm verebiliyorsa mutlaka 2000RPM üstü devirde çalışır bu fanda 12 cm deil kesin 5000RPM gibi değerlerde dönecektir ve sesli olucaktır,ama benim bu kartı almamam için bir sebeb değil
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MÜŞAVİR 8 yıl

fx57
Asus, Furmak ile yapılan 96 saatlik testte, kartın 55 derece dolaylarında dolaştığını açıkladı




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ogkasa 8 yıl

MÜŞAVİR


fx57
Asus, Furmak ile yapılan 96 saatlik testte, kartın 55 derece dolaylarında dolaştığını açıkladı









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pckopatx 8 yıl
ati boş durduğunu hiç sanmıyorum xD
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