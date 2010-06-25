Asus, Radeon HD 5970 Ares modelinin mat Siyah versiyonunu da hazırladı

Yüksek performans tutkunları tarafından merakla beklenen Radeon HD 5970 Ares modeli için hazırlıklarını sürdüren Asus, bazı detaylara açıklık getirdi. Sadece soğutucusu üzerinde 6 ay çalıştıklarını belirten Asus, referans model ile kıyaslandığında soğutma performansının %600 oranında arttırıldığını belirtiyor. Bakır yoğunluklu yeni soğutucu tasarımın 119.2 CFM seviyesinde (referans tasarımda 18CFM) hava üflediğini belirten Asus, Furmak ile yapılan 96 saatlik testte, kartın 55 derece dolaylarında dolaştığını açıkladı.

Radeon HD 5970 Ares için üzerinde durulan bir diğer önemli detay ise kullanılan baskılı devre tassarımı. Açıklanan bilgilere göre Ares'e, 12 katmanlı özel bir baskılı devre yataklık ediyor ve bu daha kaliteli sinyalizasyon sağlıyor ve hız aşırtma ile ulaşılacak yüksek saat hızları için daha fazla stabilite sunuyor. Özel olarak seçilmiş 2000 adet Radeon HD 5870 GPU'su kullanılarak hazırlanan 1000 adet Ares modelini satışa sunmaya hazırlanan Asus, geleneksel ROG (Siyah + Kırmızı) renklerine ek olarak mat Siyah tasarımlı bir Ares de hazırladı.

Piyasaya sadece Kırmızı + Siyan renkli tasarımının çıkması beklenen Ares'in rekorlar kırmak için tasarlandığını belirten Asus, bu hedef doğrultusunda kart üzerinde iki adet 8pin ve bir adet 6pin güç konnektörüne yer verdiklerini söylüyor. Yüksek kaliteli komponentler ve gelişmiş güç tasarımıyla donatılan Ares, özel bir bond çantası içerisinde sunulacak. 2x 256-bit bellek veri yoluna, 3200x paralel işlem birimine ve Radeon HD 5870 hızlarına sahip olan Asus Radeon HD 5970 Ares'in yakında satışa sunulması bekleniyor.