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Asus, Radeon HD 6970 DirectCU II modelini hazırlıyor

8 yıl
10,9b
1
20
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, Radeon HD 6970 DirectCU II modelini hazırlıyor
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Asus özel tasarımlı GeForce GTX 580 DirectCU II modelinden sonra aynı tasarım anlayışıyla hazırladığı Radeon HD 6970 DirectCU II modelini de gösterdi. AMD'nin 40nm Cayman XT GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartının, doğrudan GPU ile bağlantılı bakır ısı borularına ve 100mm çapında iki fana sahip soğutucusuyla, referans tasarımlı modeller ile kıyaslandığında %600 daha fazla hava üflediği ve %20 daha iyi soğutma performansı sunduğu belirtiliyor.

Üç slot tasarıma sahip olan 12-inç uzunluğundaki ekran kartında iki adet 8pin güç konnektörüne yer veriliyor ve bu sayede ekstrem hız aşırtma çalışmaları için ihtiyaç duyulan gücün sağlanması hedefleniyor. Süper Alaşım Güç Teknolojisi ile kapasitör, boğum ve MOSFET gibi komponentlerin kalitesini arttıran Asus, kartın grafik işlemci çalışma frekansını 890MHz'e, bellek hızını ise 5500MHz'e yükseltmiş. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1536x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kart, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör konfigürasyonları içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve dört adet DisplayPort konnektörleri ile donatılan ekran kartının önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.

Asus, Radeon HD 6970 DirectCU II modelini hazırlıyor
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Asus, Radeon HD 6970 DirectCU II modelini hazırlıyor
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Asus, Radeon HD 6970 DirectCU II modelini hazırlıyor
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sucxx 8 yıl
ayıp yaaa alan var alamayan var arkadaş
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl




ASUS ayıp etmiş ama oldu mu şimdi.

2400XT de bile soğutucu yokmuş bakın. Sök onu ASUS sök
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xxnomadxx 8 yıl
süpersin amd böle devam :D
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samurai_fb 7 yıl xxnomadxx
xxnomadxx

süpersin amd böle devam :D

AMD ile ne alaka?
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theyapici 8 yıl
demek su soğutmaya yönelmek lazım 600 katta yüzde 20 ama tasarımı çok hoş
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devrimdoga 8 yıl
hem 3 slot hemde çok uzun..
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maliahmet1 8 yıl
ne gerek var hantal soğutuculara anlamıyorum tek slot tasarımlar bile gayet hoş eskiden ekran kartlarında soğutucu bile yoktu benim kullandığım hd 2400xt soğutucu bile yok ama 25 derece ne hikmetse ısı problemini bi türlü çözemiyorlar
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JrMaster 8 yıl

maliahmet1

ne gerek var hantal soğutuculara anlamıyorum tek slot tasarımlar bile gayet hoş eskiden ekran kartlarında soğutucu bile yoktu benim kullandığım hd 2400xt soğutucu bile yok ama 25 derece ne hikmetse ısı problemini bi türlü çözemiyorlar







bu kart ile sizin 2400xt kartınız birmi Allah aşkına ya












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Fraulein 7 yıl maliahmet1
maliahmet1

ne gerek var hantal soğutuculara anlamıyorum tek slot tasarımlar bile gayet hoş eskiden ekran kartlarında soğutucu bile yoktu benim kullandığım hd 2400xt soğutucu bile yok ama 25 derece ne hikmetse ısı problemini bi türlü çözemiyorlar


MÜŞAVİR

İkiside ekran kartı değil mi? Ne olmuş yani?




Bu sizin dediğiniz 3.5 tonluk arabaya, 1500cc 100beygir motor atmak gibi bir şey..
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