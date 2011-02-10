Asus, Radeon HD 6970 DirectCU II modelini hazırlıyor

Asus özel tasarımlı GeForce GTX 580 DirectCU II modelinden sonra aynı tasarım anlayışıyla hazırladığı Radeon HD 6970 DirectCU II modelini de gösterdi. AMD'nin 40nm Cayman XT GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartının, doğrudan GPU ile bağlantılı bakır ısı borularına ve 100mm çapında iki fana sahip soğutucusuyla, referans tasarımlı modeller ile kıyaslandığında %600 daha fazla hava üflediği ve %20 daha iyi soğutma performansı sunduğu belirtiliyor.

Üç slot tasarıma sahip olan 12-inç uzunluğundaki ekran kartında iki adet 8pin güç konnektörüne yer veriliyor ve bu sayede ekstrem hız aşırtma çalışmaları için ihtiyaç duyulan gücün sağlanması hedefleniyor. Süper Alaşım Güç Teknolojisi ile kapasitör, boğum ve MOSFET gibi komponentlerin kalitesini arttıran Asus, kartın grafik işlemci çalışma frekansını 890MHz'e, bellek hızını ise 5500MHz'e yükseltmiş. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1536x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kart, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör konfigürasyonları içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve dört adet DisplayPort konnektörleri ile donatılan ekran kartının önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.