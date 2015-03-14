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Asus, Republic of Gamers serisine ait yeni bilgisayarlarını duyurdu

4 yıl
5,3b
1
17
Taşınabilir Bilgisayarlar
Oğuz Avcı
Editör
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Asus, Republic of Gamers serisine ait yeni bilgisayarlarını duyurdu
Asus Republic of Gamers- G501JW-DS71 
Oyuncuların ilgisini Republic of Gamers serisi ile çekmeyi başaran Asus bu seriye ait üç yeni bilgisayarını duyurdu. Duyurulan yeni bilgisayarlardan G501 modeli yeni ve ince bir oyuncu bilgisayarı olarak göze çarparken diğer G751 ve GL551 serilerinin yenilenmiş modelleri oldu.
Asus, Republic of Gamers serisine ait yeni bilgisayarlarını duyurdu

Asus Republic of Gamers- G501JW-DS71 
Öncelikle ASUS G501 modeline bakmak gerekirse 20.6 mm kalınlık ve 2.06 kg ağırlığı ile oldukça ince ve taşınabilir bir notebook olan model alüminyum kasası ile de dikkat çekiyor. G510 işlem gücünü Haswell tabanlı Intel Core i7-4720HQ işlemcisinden alırken bu 4 çekirdekli işlemci 2.6GHz standart saat hızından 3.6GHz Turbo saat hızına kadar çıkabiliyor ve 47W TDP değerine sahip. Ayrıca işlemciye performans konusunda NVIDIA'nın yeni 4GB DDR5 belleğe sahip GeForce GTX 960M grafik birimi eşlik ederken Hyper Cool teknolojisi ise soğutma işini üstleniyor. Ayrıca modelde 16GB DDR3 sistem belleği yer alırken 512GB  4xPCIe SSD(SATA III SSD'lere göre daha hızlı veri aktarabilen) depolama birimi bulunuyor.
G501 modeli sahip olduğu 15.6 inç IPS ekranda UHD 3840x2160 piksel çözünürlük sunarak 282 ppi değerine ulaşıyor. Ayrıca notebook üzerinde 3 adet USB 3.0, HDMI, SD kart ve Thunderbolt portları yer alıyor. 96Wh kapasitede bataryaya sahip modelin fiyatı 1999 dolar olarak açıklanırken satışına Nisan ayında başlanılacak.

Asus, Republic of Gamers serisine ait yeni bilgisayarlarını duyurdu
 
Asus Republic of Gamers- G751JL-DS71
G751 modeli 17.3 inç ekranı ile dikkat çekerken 1920x1080 piksel çözünürlük sunabiliyor. İşlemci olarak G501 modelinde olduğu gibi Haswell tabanlı Intel Core i7-4720HQ'nin kullanıldığını görüyoruz ancak grafik birimi olarak G751 modeline Nvidia'nın 2 GB DDR5 bellekli GTX 965M modeli eşlik ediyor. Ayrıca modelde yine 16GB DDR3 sistem belleği yer alırken depolama alanı olarak 1TB 7200 RPM HDD tercih edilmiş. Cihazın bağlantı yetenekleri arasında ise 4xUSB 3.0, HDMI, VGA, Thunderbolt portları ve SD kart okuyucu yer alırken bir de DVDRW bulunuyor. 3.81 kg ağırlığındaki G571 88Wh batarya kapasitesine sahip ve fiyatı 1399 dolar olarak açıklandı.
Asus, Republic of Gamers serisine ait yeni bilgisayarlarını duyurdu
 
 Asus Republic of Gamers-GL551JW-DS71/ GL551JW-DS7 
GL551JW modeli ise G571'in 15.6 inç boyutlarındaki bir alternatifi olarak değerlendirilebilir. Yine 1920x1080 piksel çözünürlükte ekrana sahip modelde bu kez grafik birimi olarak 2GB DDR5 bellekli GeForce GTX 960M tercih edilmiş. İşlemci ve sistem belleği diğer cihazlar ile aynı olurken depolama alanında 1 TB 7200 RPM HDD veya  1 TB 7200 RPM + 128GB SSD seçenekleri bulunuyor. Cihazın bağlantı seçeneklerinde 3xUSB 3.0, mini-DisplayPort, HDMI portları bulunuyor. Ayrıca modelde SD kart okuycu ve DVDRW'da mevcut. Ağırlığı 2.72 kg olan GL551JW modelinin fiyatı 1099 dolar olurken SSD depolama bulunan versiyon 1299 Dolar fiyata sahip.
Modeller arasındaki karşılaştırmalı tabloyu aşağıda görebilirsiniz. 
Asus, Republic of Gamers serisine ait yeni bilgisayarlarını duyurdu



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1 Avatar
vukat 4 yıl
G751 alırım herhal
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DH Misafiri 4 yıl
970m varken niye 965m?
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Master_Evil 4 yıl
mobil işlemcilerde halâ 5xxx serisi gelmemiş, ekran kartını değiştirip satıyorlar mecburen
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Anarchist Reaper 4 yıl
MSİ ve Asus sektorun en onde isimleri bu gercek fanboyluga gerek yok hangisi daha iyi F/P urun veriyorsa onu alin ancak bu fiyatlar bana abarti geldi biraz
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WarSaw 4 yıl
Asus inşallah batarsın.
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darkdiva 4 yıl
Telefon dünyasındaki fanboylar bitti bir de pc dünyasındaki fanboylar çıktı. MSI'a dandik diyen kusura bakmayın da bu işlere çok uzaktır.
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Mr_Slayer 4 yıl
Gidin dandik msinıza bayılın parayı Asus dünyanın en kaliteli pc üreticisidir.Rog seriside muhteşem bir gamer platformu maddi durumu iyi olan arkadaşlar düşünmeden böyle birşey arıyorlarsa hiç düşünmeden alıcaklardır.
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FthPlsss 4 yıl
O paraya msi alirim cok daha iyi olur.Ama laptop almam ben pc toplardim ben daima toplamadan yanayim
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Elsa 4 yıl
RoG diye MSI'dan çok daha pahalı olmak zorunda mi
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darkdiva 4 yıl
MSI GS 60'taki karizma yok bunda. Özellik olarak da geride. Fiyat olarak değil ama :)
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javaprof 4 yıl
Asus bu gidisle oyun sektorunu msidan devralicak 2 sene once oyun laptop diyince herkesin aklina msi gelirdi
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umut_baris 4 yıl javaprof
javaprof

Asus bu gidisle oyun sektorunu msidan devralicak 2 sene once oyun laptop diyince herkesin aklina msi gelirdi

MSI ın da eli armut toplamıyordur.

All in one piyasasında hakimiyetini kurdu.

Oyuncu AIO pc leri bile var.

Daha kaliteli materyallere yönelirse MSI Asus'a gerek kalmaz.

MSI'ın hız aşırtma ve kararlılık konusunda Asus'tan iyi olduğu bilinen bir gerçek.
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