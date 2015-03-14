Asus, Republic of Gamers serisine ait yeni bilgisayarlarını duyurdu

Asus Republic of Gamers- G501JW-DS71

Oyuncuların ilgisini Republic of Gamers serisi ile çekmeyi başaran Asus bu seriye ait üç yeni bilgisayarını duyurdu. Duyurulan yeni bilgisayarlardan G501 modeli yeni ve ince bir oyuncu bilgisayarı olarak göze çarparken diğer G751 ve GL551 serilerinin yenilenmiş modelleri oldu.

Asus Republic of Gamers- G501JW-DS71

Öncelikle ASUS G501 modeline bakmak gerekirse 20.6 mm kalınlık ve 2.06 kg ağırlığı ile oldukça ince ve taşınabilir bir notebook olan model alüminyum kasası ile de dikkat çekiyor. G510 işlem gücünü Haswell tabanlı Intel Core i7-4720HQ işlemcisinden alırken bu 4 çekirdekli işlemci 2.6GHz standart saat hızından 3.6GHz Turbo saat hızına kadar çıkabiliyor ve 47W TDP değerine sahip. Ayrıca işlemciye performans konusunda NVIDIA'nın yeni 4GB DDR5 belleğe sahip GeForce GTX 960M grafik birimi eşlik ederken Hyper Cool teknolojisi ise soğutma işini üstleniyor. Ayrıca modelde 16GB DDR3 sistem belleği yer alırken 512GB 4xPCIe SSD(SATA III SSD'lere göre daha hızlı veri aktarabilen) depolama birimi bulunuyor.





Asus Republic of Gamers- G751JL-DS71 G751 modeli 17.3 inç ekranı ile dikkat çekerken 1920x1080 piksel çözünürlük sunabiliyor. İşlemci olarak G501 modelinde olduğu gibi Haswell tabanlı Intel Core i7-4720HQ'nin kullanıldığını görüyoruz ancak grafik birimi olarak G751 modeline Nvidia'nın 2 GB DDR5 bellekli GTX 965M modeli eşlik ediyor. Ayrıca modelde yine 16GB DDR3 sistem belleği yer alırken depolama alanı olarak 1TB 7200 RPM HDD tercih edilmiş. Cihazın bağlantı yetenekleri arasında ise 4xUSB 3.0, HDMI, VGA, Thunderbolt portları ve SD kart okuyucu yer alırken bir de DVDRW bulunuyor. 3.81 kg ağırlığındaki G571 88Wh batarya kapasitesine sahip ve fiyatı 1399 dolar olarak açıklandı. Asus Republic of Gamers-GL551JW-DS71/ GL551JW-DS7

Modeller arasındaki karşılaştırmalı tabloyu aşağıda görebilirsiniz.



GL551JW modeli ise G571'in 15.6 inç boyutlarındaki bir alternatifi olarak değerlendirilebilir. Yine 1920x1080 piksel çözünürlükte ekrana sahip modelde bu kez grafik birimi olarak 2GB DDR5 bellekli GeForce GTX 960M tercih edilmiş. İşlemci ve sistem belleği diğer cihazlar ile aynı olurken depolama alanında 1 TB 7200 RPM HDD veya 1 TB 7200 RPM + 128GB SSD seçenekleri bulunuyor. Cihazın bağlantı seçeneklerinde 3xUSB 3.0, mini-DisplayPort, HDMI portları bulunuyor. Ayrıca modelde SD kart okuycu ve DVDRW'da mevcut. Ağırlığı 2.72 kg olan GL551JW modelinin fiyatı 1099 dolar olurken SSD depolama bulunan versiyon 1299 Dolar fiyata sahip. G501 modeli sahip olduğu 15.6 inç IPS ekranda UHD 3840x2160 piksel çözünürlük sunarak 282 ppi değerine ulaşıyor. Ayrıca notebook üzerinde 3 adet USB 3.0, HDMI, SD kart ve Thunderbolt portları yer alıyor. 96Wh kapasitede bataryaya sahip modelin fiyatı 1999 dolar olarak açıklanırken satışına Nisan ayında başlanılacak.