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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus, Transformer Book TX300 modelinin satış tarihini açıkladı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus, Transformer Book TX300 modelinin satış tarihini açıkladı
Asus tarafından geçtiğimiz sene içerisinde tanıtılan Transformer Book TX300 dizüstü/tablet karşımı bilgisayar modelinin satışına başlanıyor.
Firmanın Facebook sayfası üzerinde verdiği bilgiye göre Amerika merkezli olarak 21 Mayıs tarihinde satılmaya başlanacağı öğrenilen TX300, gövdesi ile ekranı birbirinden ayrılabilir yapıda geliştirilmiş. Bu sayede hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen model, teknik olarak 13.3-inç 1920x1080 piksel IPS çoklu dokunmatik ekrana, Intel Core i5 3317U ya da i7 3517U işlemci seçeneklerine, Intel HD 400 grafik birimine, 4GB RAM, 320/500GB HDD ve 128GB SSD depolama seçeneklerine sahip.
Windows 8 Pro işletim sistemi üzerine kurulmuş olan TX300'ün içerisinde 5000 mAh ve 3120 mAh olmak üzere iki adet batarya yer alıyor. Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 gibi kablosuz bağlantı seçenekleri yanında geniş giriş/çıkış portlarına da sahip olan model, ayrıca görüntülü konuşmalara imkan veren bir HD kamera da barındırıyor.
Resmi fiyatı Asus tarafından açıklanmayan Transformer Book TX300 hibrit bilgisayar modelinin,  i7 işlemciye sahip versiyonunun 1430$ civarında satılacağı tahmin ediliyor.

http://liliputing.com/2013/05/asus-transformer-book-13-inch-detachable-tablet-launching-may-21st.html Yorum Yaz
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ferhunde25 6 yıl
bu ürünle kafa kafaya


notebookadresi.com/...
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wellwet 5 yıl
Forumda bu ürünü kullanan var mı hiç? Geçen hafta Japonya'dan getirttim, tablet olarak fazla iri olması dışında çok memnunum :)
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OverClocK1ng 6 yıl
Cihazın tanıtımındaki videoda hata var.
Adam tableti sağa doğru döndürüyor, ekrandaki araba sola doğru dönüyor.
Hiç mi dikkat etmemişler filmi çekerken...
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Killerboy33 6 yıl
Bence bu cihazı diğer birçok cihazdan ayıran dockta harici bir disk bulunması çook başarılı ;)
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Guest 6 yıl
zenbook'ların malzeme kalitesiyle gelir ve samsung ativ smart pc'deki bazı tasarım hataları bunda olmazsa ortaya harika bir cihaz çıkar
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