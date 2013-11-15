Asus Transformer Pad TF701T modeli Android 4.3 güncellemesini 18 Kasım'da alıyor





Google'ın Android 4.4 KitKat sürümünü tanıtmasına rağmen halen pek çok amiral gemi modeli 4.3 Jelly Bean sürümüne geçebilmiş değil. Güncellemelerin ise yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.





Asus yaptığı açıklamada Transformer Pad TF701T tablet modeli için 18 Kasım itibariyle Android 4.3 güncellemesi vermeye başlayacaklarını duyurdu. Bilindiği gibi model Android 4.2.2 işletim sistemi üzerinde satışa çıkmıştı.





Güncelleme standart Android geliştirmelerinin yanısıra Asus tarafında ise iyileştirilmiş batarya performansı, iyileştirilmiş dock batarya performansı ve artırılmış trackpad hassasiyeti şeklinde yenilikler sunacak. Güncellemenin kablosuz olarak sunulacağı belirtildi.





Transformer Pad TF701T modelinde 10.1 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte LCD ekran, 1.9GHz saat hızında çalışan Tegra 4 yongaseti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 5MP çözünürlükte arka kamera şeklinde özellikler bulunuyor.

http://www.phonearena.com/news/Asus-Transformer-Pad-TF701T-to-receive-update-to-Android-4.3-on-November-18th_id49355