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Asus VivoPC X kompakt yapıda bir oyuncu bilgisayarı

Asus’un CES 2017 fuarına getirdiği önemli ürünlerden birisi de VivoPC X oyuncu bilgisayarıydı. Bilgisayar bir konsol görünümünde tasarlanmış ve tüketiciyi bu noktadan yakalamayı amaçlıyor.
2 yıl
3,3b
1
5
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçmişte sadece ofis kullanımına yönelik olarak geliştirilen mini bilgisayarlar küçülen bileşenler sayesinde artık oyunculara da hitap etmeye başladı. Asus’un CES 2017 fuarında tanıttığı VivoPC X modeli buna son örnek.

Konsola Benziyor 

Asus’un normalde oyuncu donanımları ROG markası altında toplanıyor ancak istisna olarak Vivo mini bilgisayar serisinde de oyuncu bilgisayarları yer alıyor. Yeni model biraz daha konsol görünümü yakalamayı amaçlıyor.

Boyutları nedeniyle kasa içerisinde pek çok bileşen lehimli olarak geliyor ve yükseltme imkanı sunulmuyor. Bu da oyuncu bilgisayarları toplayanları veya yükseltme sevenleri pek memnun etmeyecek. Bilgisayarını bir kaç yıl hiç dokunmadan kullanmayı sevenler daha çok ilgi duyacaktır.

Isınma sorunlarını da göz önüne alarak Asus yeni kasasında Kaby Lake tabanlı Intel Core i5-7300HQ işlemci tercih etmiş. 4 çekirdekli olan bu işlemci 3.5GHz seviyesine kadar çıkabiliyor. HD 630 entegre grafik biriminin yanında GeForce GTX 1060 harici ekran kartı da mevcut. Böylece sanal gerçeklik için de ideal bir sistem haline geliyor.

Ayrıca Bkz. "LG G6 modelinde kullanılacak ekran ortaya çıktı"

8GB 2133MHz DDR4 RAM barındıran sistemin depolama tarafında 512GB SATA SSD ve 2TB 7200 RPM 2.5 inç HDD yer alıyor. WiFi AC ve Bluetooth 4.1 bağlantılarının yanında Gb Ethernet girişi de mevcut. HDMI 2.0b, USB 3.0, DP, USB 2.0 gibi portların olduğu modelin 799$ başlangıç etiketi ile Mart ayında satışa sunulacağı açıklandı. 

 

http://wccftech.com/asus-vivopc-x-console-form-factor/ Yorum Yaz
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IhtiyarDelikanli 2 yıl en beğenilen
yakında TL çevirmek için fiyatları 5 le çarpacağız hayaldi gerçek oldu
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Mixus 2 yıl
yahu RAM çok ucuz bir parça, hele bunlar için.
8 GB RAM nedir ya
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tahir40 2 yıl
Çok dengeli ve güzel bir sistem olmuş. Hem konsol gibi ufak ve şık hem de 512GB SSD+2TB HDD, GTX 1060, yeni nesil i5 işlemci kaliteli kasa toplamaya kalksak yine daha ucuz olmaz. Bi de paramız pul olmasa alınır...
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Yunus0303 2 yıl tahir40
Hocam adamlar başlangıç fiyatı o demiş, yani muhtemelen tek 1 tb lık hali o fiyata olur.
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IhtiyarDelikanli 2 yıl en beğenilen
yakında TL çevirmek için fiyatları 5 le çarpacağız hayaldi gerçek oldu
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muratai 2 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli
yakında TL çevirmek için fiyatları 5 le çarpacağız hayaldi gerçek oldu

Dolar 4 olsa, yuzde 18 kdv koy zaten 4.92 tl ediyor kdv ile. Yani baya baya yaklasmisiz.
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