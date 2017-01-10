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LG G6 modelinde kullanılacak ekran ortaya çıktı

Mobil tarafta LCD ekranlara önemli yatırımlar yapan ve amiral gemilerinde bu teknolojiyi tercih eden LG, sürekli yeni özellikler ile ekranlarını geliştiriyor. 5.7 inçlik yeni LCD ekran buna son örnek.
2 yıl
10,3b
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30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G6 modelinde kullanılacak ekran ortaya çıktı

LG’nin geçen yılın aksine bu yıl ki amiral gemisinde modüler yapıdan tamamen vazgeçeceği ve maliyetleri düşüreceği iddiaları gündemdeki yerini korurken ilginç bir tanıtım geldi. LG G6 modelinde kullanılacak ekran bu olabilir.

Önceki Nesilden Daha Verimli 

LG Display iştirakinin bugün tanıttığı yeni LCD ekran 5.7 inç büyüklüğünde ve QHD+ olarak tanımlanan bir çözünürlüğe sahip. Yani 1440x2880 piksel. Bu çözünürlükte QHD ekranlara göre ekran aşağıya doğru bir miktar daha uzuyor.

1mm kalınlığa sahip olan LCD ekran, 18:9 görüntü oranına sahip. Mobil dünyada bu oran ilk kez kullanılıyor. En önemli avantajları ise daha yoğun bir görüntü tecrübesi ve gerçeklik sunması. Yeni ekran enerji kullanımında da yüzde 20 civarında bir tasarruf sağlıyor.

Ekran sağ-sol kenarları yüzde 20, alt-üst kenarları ise yüzde 10 oranında inceltilmiş. Bu bakımdan 5.5 inç boyutunda telefon kasalarına rahatlıkla sığabiliyor. Dokunmatik sensörleri ekrana entegre eden In-Touch teknolojisi sayesinde daha akıcı bir dokunma tecrübesi sunuluyor.

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Yeni ekranın bu yıl piyasaya çıkacak LG G6 ve LG V40 amiral gemi modellerinde kullanılacağına şüphe yok. Firma genelde amiral gemi modellerinde kullanacağı ekranları daha önceden resmiyete kavuşturuyor. Elbette üçüncü taraf üreticilere de lisanslama yapılacaktır.

 

http://wccftech.com/lg-announces-qhd-57-inch-display/ Yorum Yaz
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Espa 2 yıl en beğenilen
2k ekran ve LG, uzak durun.
Not:G4 kullanıcısı..
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ottorehagel 2 yıl
Dalga mı geçiyorsunuz ya siz. Forum yıkılıyor g5 G4 hayalet ekran sorunundan dolayı. Yazık ya böyle firmaya. İki senedir her cihazında hayalet ekran var. Bir de panel üretiyor bu adamlar. Garantiye gönderiyorsun utanmadan diyorlar ki geçiyorsa sonradan sorun yok. Alma aldırma. Lg den uzak dur. İstediği kadar panel üretsin. Enerji verimliliği de bilmem ne de. Arkadaş video izlerken ekranımda saçma sapan bildirim izleri görüyorum. İstediğin kadar enerji verimliliği sağla. İki dk WhatsApp kullan izleri kalıyor ekranda. Yok qhd + bilmem ne. Sen önce bir kullandığın ekranı adam et. 2 senedir aynı hata devam ediyor.
Dalga mı geçiyorsunuz ya siz. Forum yıkılıyor g5 G4 hayalet ekran sorunundan dolayı. Yazık ya böyle firmaya. İki senedir her cihazında hayalet ekran var. B...
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kesbi 2 yıl damn2u
damn2u

Başka firmalara sorunsuz panel üretirken kendi telefonları için çöp panel üretmek.. LG firmasını anlamak çok güç.

Sony de aynısını yıllardır kamerada yapmıyor mu? Bence kasıtlı yapıyorlar.
damn2uBaşka firmalara sorunsuz panel üretirken kendi telefonları için çöp panel üretmek.. LG firmasını anlamak çok güç....
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V4LKyR 2 yıl
Sony Xperia™ Z2 kullanıcısıyım. Benim telefonum için de yazılmayan çizilmeyen kalmadı, fakat telefonumdan SON DERECE memnunum. Herşeyi ile çok güzel bir cihaz.
Dolayısıyla LG hakkında böyle konuşan insanlara pek de bakmamak lazım. Şu ekrana bakın mükemmel bir ekran olacak.
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DH Misafiri 2 yıl
LG sayfası benim için kapanmıştır artık sadece arayüzü gönlümde kalacaktır g3 kronik sorunlar kasa çatlama, açılır kapanır ekran ve ürünün arkasında durmayan firma resmen bitti.
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usta83 2 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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aycibin 2 yıl
biz 4.7" bekliyoruz adamlar 5.7" yapmış.çöp
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Umutcan 2 yıl
Dolar yarın ya da sonraki gün 4tl'yi geçecek, fiyatını alınabilir tutmayı nasıl başaracaklar bakalım...
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jubeii 2 yıl
g5 kullanıyorum. Ekranda hoşuma gitmeyen iki şey var. Birincisi dokunmatik g2 kadar iyi değil.
ikincisi hd çözünürlük yerine yuksek çözünürlük var. ozellikle 7.0 updatten sonra daha çabuk batarya tüketip daha yavaş şarz etmeye başladı.
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tarlabasi 2 yıl jubeii
Hocam birde G3'ün ekranını denemenizi tavsiye ederim. Ekrana kafa atman falan gerekiyor çalışması için :) g5 inde ghost screen çıkan kardeşime idare etsin diye g3'ümü verdim. Çocuk hayata küstü.
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Kerim5100 2 yıl
LG'nin adının nerden geldiğini buldum
Lucky Ghostscreen :D
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mladenbmv 2 yıl
lg g4 ekran paneli heç çok renkli hemde çok canlı çok güzel ama sağlamlık yok.lg5 yerine lg 4 işlemci ekra ve pil performansını iyileştirip üzerine parmak izi sensörü v.s koysalardı 2016 telefonu olurdu ama onun yerine gittiler g5 yaptılar gerçi oda güzel ama g4 kadar elde tutma kolaylığı ve ekran küçük.umarım en yakın zamanda bu paneli düzeltirler de ghost hayalet ekranı iyileştirirler çünkü amoled ekran dan daha canlı gösteriyor ekran.
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drjacob 2 yıl
tasarımı komple değiştirsin bence böyle gitmez bu
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TeNNiSeR 2 yıl
Bende G4 kullanan ve ghostscreen yaşayan birisi olarak sevdiğim telefonumdan soğudum resmen..
İdare edebileceğim bir cihaz bulursam garantisi bitmeden en azından servise vereceğim..
1buçuk yıldır kullanıyorum ama 1bucuk aydır ghostscreen olduk, yakındada telefon komple çakılırsa şaşırmam ,forumda okuyoruz hergün kullanıcıların başına gelenleride.. Püf..
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