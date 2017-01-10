LG G6 modelinde kullanılacak ekran ortaya çıktı

LG’nin geçen yılın aksine bu yıl ki amiral gemisinde modüler yapıdan tamamen vazgeçeceği ve maliyetleri düşüreceği iddiaları gündemdeki yerini korurken ilginç bir tanıtım geldi. LG G6 modelinde kullanılacak ekran bu olabilir.

Önceki Nesilden Daha Verimli

LG Display iştirakinin bugün tanıttığı yeni LCD ekran 5.7 inç büyüklüğünde ve QHD+ olarak tanımlanan bir çözünürlüğe sahip. Yani 1440x2880 piksel. Bu çözünürlükte QHD ekranlara göre ekran aşağıya doğru bir miktar daha uzuyor.

1mm kalınlığa sahip olan LCD ekran, 18:9 görüntü oranına sahip. Mobil dünyada bu oran ilk kez kullanılıyor. En önemli avantajları ise daha yoğun bir görüntü tecrübesi ve gerçeklik sunması. Yeni ekran enerji kullanımında da yüzde 20 civarında bir tasarruf sağlıyor.

Ekran sağ-sol kenarları yüzde 20, alt-üst kenarları ise yüzde 10 oranında inceltilmiş. Bu bakımdan 5.5 inç boyutunda telefon kasalarına rahatlıkla sığabiliyor. Dokunmatik sensörleri ekrana entegre eden In-Touch teknolojisi sayesinde daha akıcı bir dokunma tecrübesi sunuluyor.

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Yeni ekranın bu yıl piyasaya çıkacak LG G6 ve LG V40 amiral gemi modellerinde kullanılacağına şüphe yok. Firma genelde amiral gemi modellerinde kullanacağı ekranları daha önceden resmiyete kavuşturuyor. Elbette üçüncü taraf üreticilere de lisanslama yapılacaktır.