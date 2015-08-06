Asus ZenFone 2 Max, 5000mAh kapasiteli pil ile geliyor

Asus ürün gamına yeni bir akıllı telefon modeli daha ekliyor. ZenFone Max adını taşıyan telefon özellikle yüksek kapasiteli piliyle ön plana çıkacak gibi görünüyor. Genel tasarım özellikleri ve donanımsal detaylarıyla ZenFone 2 serisinin çizgisini koruyan telefon, son dönemde daha çok Çinli üreticilerde gördüğümüz 5000mAh kapasiteli pil kervanına katılacak. Söz konusu yüksek kapasiteli pil olunca, daha önce Huawei'in cihazlarında gördüğümüz gibi ZenFone Max'le de başka cihazlar şarj edebileceğiz.

5.5-inç ekrana ve Snapdragon 410 işlemcisine sahip olan ZenFone Max, lazer oto-fokus ve çift LED flaş ile desteklenmiş 13 Megapiksel çözünürlüğünde F/2.0 diyaframlı kamera ile geliyor. Özçekim tutkunları içinse telefonun ön kısmında 5MP'lik kamera bulunuyor. Ekranı Gorilla Glass 4 ile desteklenen telefon, ihtiyaç duyduğu gücü ise Snapdragon 410 işlemci ve 2GB RAM'den alıyor. Yüksek kapasiteli pil ve enerji verimliliği yüksek platform sayesinde Asus ZenFone 2, pil performansında rekortmen cihazlar arasına girebilir.

5000mAh kapasitelin kullanım deneyimi noktasında önem arz eden detaylarından biri de ne kadar sürede şarj olabildiği. Eğer herhangi bir sürpriz olmaz ise Asus ZenFone 2'nin kutu içeriğinde, Atom Z3580 işlemcili ZenFone 2 modellerinde de gördüğümüz yüksek kapasiteli şarj adaptörünü göreceğiz. Ekim ayında satışa sunulması beklenen Asus ZenFone 2 Max'in fiyatı ve teknik seviyede bazı diğer detayları ise henüz açıklanmadı.



