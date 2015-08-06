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Asus ZenFone 2 Max, 5000mAh kapasiteli pil ile geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
16,6b
1
41
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus ZenFone 2 Max, 5000mAh kapasiteli pil ile geliyor
 
Asus ürün gamına yeni bir akıllı telefon modeli daha ekliyor. ZenFone Max adını taşıyan telefon özellikle yüksek kapasiteli piliyle ön plana çıkacak gibi görünüyor. Genel tasarım özellikleri ve donanımsal detaylarıyla ZenFone 2 serisinin çizgisini koruyan telefon, son dönemde daha çok Çinli üreticilerde gördüğümüz 5000mAh kapasiteli pil kervanına katılacak. Söz konusu yüksek kapasiteli pil olunca, daha önce Huawei'in cihazlarında gördüğümüz gibi ZenFone Max'le de başka cihazlar şarj edebileceğiz.
5.5-inç ekrana ve Snapdragon 410 işlemcisine sahip olan ZenFone Max, lazer oto-fokus ve çift LED flaş ile desteklenmiş 13 Megapiksel çözünürlüğünde F/2.0 diyaframlı kamera ile geliyor. Özçekim tutkunları içinse telefonun ön kısmında 5MP'lik kamera bulunuyor. Ekranı Gorilla Glass 4 ile desteklenen telefon, ihtiyaç duyduğu gücü ise Snapdragon 410 işlemci ve 2GB RAM'den alıyor. Yüksek kapasiteli pil ve enerji verimliliği yüksek platform sayesinde Asus ZenFone 2, pil performansında rekortmen cihazlar arasına girebilir.
5000mAh kapasitelin kullanım deneyimi noktasında önem arz eden detaylarından biri de ne kadar sürede şarj olabildiği. Eğer herhangi bir sürpriz olmaz ise Asus ZenFone 2'nin kutu içeriğinde, Atom Z3580 işlemcili ZenFone 2 modellerinde de gördüğümüz yüksek kapasiteli şarj adaptörünü göreceğiz. Ekim ayında satışa sunulması beklenen Asus ZenFone 2 Max'in fiyatı ve teknik seviyede bazı diğer detayları ise henüz açıklanmadı. 


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General. 4 yıl en beğenilen
En azından S615 koysaydın
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a_y_k_u_t 4 yıl
İşlemcisi s615 ya de m6752 olsaydı çok daha makul bir cihaz olurdu.
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landmoon 3 yıl
ben aldım önceki hafta , çok memnunum, sorusu olanı cevaplarım
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SYE35 3 yıl
Bu pil zenfone selfie telefona takilabilir mi, dış boyutu, soket yeri vs ayni mi?
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hayalkaya 3 yıl
6 aydır telefon araştırması yaptım sonunda lenovo p1 e karar vermiştim ama kamera ve servisinin iğrençliğinden aklımda soru işareti vardı hep 12.mart cumartesi günü teknosada görevli kişi bu telefonun bugün geldiğini söyledi ama teşhiri henüz olmadığı için inceleyemedim ve dün yani 13 mart pazar günü tekrar gittim ikisinide 1 saate yakın inceledim ama p1 resmen çöp saat 17.00 teslim aldım şarjı 100 de54 dü video izlememe oyun oynamama güncelleme yüklememe rağmen hala yüzde 14 ve saat ertesi gün 09.00 çok hızlı akıcı ve tasarımı harika bir telefon ve 1000 lira fiyatı var içinden usb okuyucuda çıkıyor lenovanın kırılmaz cam çıkıyor dediği şey 10 liralık jelatin..bence harika bi telefon ayrıca eldivenle bile çok hızlı dokunmatiği.ve şuan maxdan yazıyorum istanbulda teknosa mağazalarında telefonu ilk ben aldığım için kayıt yaptılar bana ne faydası olacak bilmiyorum :)
2 Yanıt Yanıtla
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1080pHD 3 yıl hayalkaya
hayalkaya

6 aydır telefon araştırması yaptım sonunda lenovo p1 e karar vermiştim ama kamera ve servisinin iğrençliğinden aklımda soru işareti vardı hep 12.mart cumartesi günü teknosada görevli kişi bu telefonun bugün geldiğini söyledi ama teşhiri henüz olmadığı için inceleyemedim ve dün yani 13 mart pazar günü tekrar gittim ikisinide 1 saate yakın inceledim ama p1 resmen çöp saat 17.00 teslim aldım şarjı 100 de54 dü video izlememe oyun oynamama güncelleme yüklememe rağmen hala yüzde 14 ve saat ertesi gün 09.00 çok hızlı akıcı ve tasarımı harika bir telefon ve 1000 lira fiyatı var içinden usb okuyucuda çıkıyor lenovanın kırılmaz cam çıkıyor dediği şey 10 liralık jelatin..bence harika bi telefon ayrıca eldivenle bile çok hızlı dokunmatiği.ve şuan maxdan yazıyorum istanbulda teknosa mağazalarında telefonu ilk ben aldığım için kayıt yaptılar bana ne faydası olacak bilmiyorum :)

video ve foto atabilirmisin telefon kamerasından
bende almayı düşünüyorum
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kaju waffle 3 yıl hayalkaya
hayalkaya

6 aydır telefon araştırması yaptım sonunda lenovo p1 e karar vermiştim ama kamera ve servisinin iğrençliğinden aklımda soru işareti vardı hep 12.mart cumartesi günü teknosada görevli kişi bu telefonun bugün geldiğini söyledi ama teşhiri henüz olmadığı için inceleyemedim ve dün yani 13 mart pazar günü tekrar gittim ikisinide 1 saate yakın inceledim ama p1 resmen çöp saat 17.00 teslim aldım şarjı 100 de54 dü video izlememe oyun oynamama güncelleme yüklememe rağmen hala yüzde 14 ve saat ertesi gün 09.00 çok hızlı akıcı ve tasarımı harika bir telefon ve 1000 lira fiyatı var içinden usb okuyucuda çıkıyor lenovanın kırılmaz cam çıkıyor dediği şey 10 liralık jelatin..bence harika bi telefon ayrıca eldivenle bile çok hızlı dokunmatiği.ve şuan maxdan yazıyorum istanbulda teknosa mağazalarında telefonu ilk ben aldığım için kayıt yaptılar bana ne faydası olacak bilmiyorum :)

çiy damlası :D
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senersongur 3 yıl
Bu telefon ne zaman geliyor bilgisi olan var mı?
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CekWons 3 yıl
Telefonun şarj soketi bozulabiliyor. Benim bozuldu. Pil ömrü iyi ama şarj yeri diyer telefonlara göre ters yapılmış.
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QuexSeeL 3 yıl
Vibe p1 den ucuz gelir mi sizce? Pek sanmıyorum belki benzer fiyattan gelir vibe p1 alır yürür.
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LooF 3 yıl
Turkiyeye ne zaman geliyor ? kutu acilimini izledim...Stock charger 1A 5v ve 5 saate sarj oluormus.Ama snapdragon 410 QC2 destekledigi icin sarj dolum suresi 2.5 saate dusebilir QC2 sarj aletiyle ? Bilgili olan arkadaslar yorum yaparsa sevinirim.
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search in vain 3 yıl LooF
Hızlı şarj desteği yok diye biliyorum ben
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nebula-bunela-labune 3 yıl
Keşke iki seçenekli sunsalar. 5.5 inç ile 5 yada 4.5 inçlik diye. Böyle özellikli telefonu gerçekten arıyorum. Benim için batarya önemli ve Asusun ara yüzü olsun tarzı olsun hoşuma gidiyor. Ama 5.5 inç bence büyük. 5 inç Yada 4.5 inç yapsalar koşa koşa alırım.
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Oxidane 3 yıl
Saçma tasarımdan arınmış ve pili artmış. O neydi öyle tepede ulaşması işkence kilit tuşu ve lg özentisi ses tuşları. Ancak fiyatı göz önünde bulundurursak 202 ağırlık ve snapdragon 410 dışında 700-800 tl civarında alınabilir bence.
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Crauls 4 yıl
Cpu zayif ama pil guzel.

Muhtemel fiyatta 1100 civarlarında olur bence.
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