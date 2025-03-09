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    Anlık Bildirim

    Samsung, One UI 8'i test etmeye başladı

    Samsung, One UI 7'yi birçok telefonuna henüz getirmemiş olmasına rağmen, bir sonraki sürüm olan Android 16 tabanlı One UI 8'i Galaxy S25 üzerinde test etmeye başladı.
    Samsung, One UI 8'i test etmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 7'yi birçok telefonuna henüz getirmemiş olmasına rağmen, bir sonraki sürüm olan Android 16 tabanlı One UI 8'i test etmeye başladı.

    Güney Koreli dev, oldukça kapsamlı bir güncelleme olan One UI 7'yi aylardır test ediyor ve hala eski modellere kararlı sürümü ulaştıramadı. Şirket geçtimiz günlerde, önümüzdeki aydan itibaren One UI 7'nin dağıtılmaya başlanacağını açıkladı.

    Android 16 Haziran'da gelecek

    Aynı gecikmeyi tekrar yaşamak istemeyen Samsung, bu sefer elini çabuk tutuyor. Google, Android 16'yı daha önceki sürümlerden erken bir tarih olan Haziran'da piyasaya sürmeyi hedefliyor. Dolayısıyla One UI 7 güncellemesini alan kullanıcılar, çok geç olmadan (en azından öyle umuyoruz) One UI 8'e geçiş yapacak. Çünkü, One UI 8'in 7'ye göre çok kapsamlı değişiklikler getirmeyeceği belirtiliyor.

    X'de Tarun Vats kullanıcısının aktardığına göre, ilk One UI 8 sürümü Galaxy S25 serisi için Samsung'un aygıt yazılımı sunucularında görüldü.  Kullanıcı, Samsung'un normalden iki ay önce geliştirme sürecine başladığını belirtiyor. Bu da, One UI 8'in çok gecikmeden geleceği umudunu bizlere veriyor.

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    turkelvis 3 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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