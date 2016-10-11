Asus ZenFone 3 ailesinin özelliklerine genel bakış

Asus tarafından resmi lansmanı Haziran ayı başında Tayvan'daki Computex Fuarı'nda yapılan ZenFone 3 serisi yeni nesil akıllı telefonların ülkemiz macerası, çok sayıda diğer ülkeyle birlikte önümüzdeki birkaç hafta içerisinde başlayacak. Yeni seri dahilinde çok sayıda yeni model sunulacağı için, bu yazımızda teknik özellik seviyesinde cihazları gözden geçireceğiz.

Tayvanlı üreticinin heyecan yaratan yeni telefonu ZenFone 3 Deluxe'un farklı versiyonları bulunuyor. Ülkeden ülkeye göre bu versiyonlar ve/veya hangilerinin geleceği farklılık gösterse de ana hatları itibariyle üç versiyondan söz edebilirim;

* ZenFone 3 Deluxe 5.7-inç Special Edition;

Merak uyandıran asıl model bu çünkü aynı zamanda Qualcomm'un Snapdragon 821 işlemcisini kullanan versiyon da bu. 5.7-inç boyutunda Samsung üretimi Full HD Super AMOLED panele sahip olan telefon, yine Samsung üretimi 6GB LPDDR4 bellek ve 256GB UFS 2.0 depolama birimini kullanıyor.

Özellikle Snapdragon 821 önemli çünkü Snapdragon 820 ile kıyaslandığında daha yüksek verimlilik ve %10 civarı daha yüksek performans sunuyor. Rakipleriyle kıyasladığımızda işlemci seviyesinde tepeye oynadığı açık, üstüne 256GB depolama kapasitesine sahip tek Android telefon olduğundan ülkemizde doğrudan iPhone 7 Plus'a rakip konumlanacaktır.

Telefonun ana kamerası Sony'nin Exmor serisi 23MP çözünürlüğündeki IMX318 sensörünü kullanıyor. Yine çok eksenli optik görüntü sabitleme sistemi de unutulmamış. Anten çizgisi olmayan metal kasalı ilk telefon unvanını taşıyan cihaz, parmakizi okuyucu, Cat.12 modem, 2x2 MIMO 802.11ac WiFi, USB 3.0 Tip-C ve 3000mAh pil gibi detaylara sahip.

Yurtdışı fiyatı: 799 dolar.

* ZenFone 3 Deluxe 5.7-inç ZS570KL;

Teknik olarak üstteki modele göre bazı zayıflıkları söz konusu. Birincisi işlemci Snapdragon 821 yerine Snapdragon 820. İkincisi ise bu model 256GB UFS 2.0 yerine 64GB UFS 2.0 depolama ile geliyor. Yine 6GB LPDDR4 RAM ile donatılan telefonun diğer özellikleri ise Special Edition modeli ile aynı.

Yurtdışı fiyatı: 499 dolar.

* ZenFone 3 Deluxe 5.5-inç ZS55OKL;

Bu modelin ilk farkı ekranda zira 5.5-inç ve IPS tabanlı bir ekrana sahip. İşlemci için de çok fazla hayal kurmaya gerek yok çünkü Snapdragon 82x yerine Snapdragon 625 ile geliyor. Bu platformun en dikkat çekici özelliği benzer şekilde 14nm üretim geometrisine adapte olması, 8x Cortex-A53 çekirdeği 2GHz'de çalışıyor ve Adrebo 506 GPU'su ile geliyor.

4GB LPDDR3 RAM ile donatılan ve 64GB UFS 2.0 depolama kapasitesi sunan cihazda kamerada değişiyor ve karşımıza Sony'nin 16MP IMX298 sensörü çıkıyor. Durun daha bitmedi, MIMO özelliği olmayan 802.11ac WiFi ve Qualcomm'un X12 yerine X9 modemi bulunuyor. Ayrıca USB Tip-C konnektörü de USB 3.0 değil USB 2.0 tabanlı. Pil tarafında ise bir değişiklik yok, abileri gibi bu modelde de 3000mAh kapasiteli pile yer veriliyor.

Yurtdışı fiyatı: 399 dolar.

* ZenFone 3 Laser 5.5-inç ZC551KL;

Ailenin en ekonomik modeli bu, nasıl olmasın ki zaten. Qualcomm'un Snapdragon 430 işlemcisini kullanan sistemde, 8x Cortex-A53 çekirdeği 1.4GHz'de çalışırken, grafik gücünü ise Adreno 505 GPU'su veriyor.

2GB LPDDR3 RAM ve 32GB eMMC depolama birimine sahip olan telefonda 13MP çözünürlüğünde ana kameraya yer verilmiş. 802.11n WiFi ve Qualcomm X6 modemle desteklenen telefon, 3000mAh pilden güç alıyor.

USB Tip-C konnektörü, USB 2.0 tabanlı olan telefon, diğer tüm modeller gibi yeni nesil Asus Zen UI kullanıcı arayüzü ile geliyor ve Android 6.0.1 işletim sistemini kullanıyor.

Yurtdışı fiyatı: 199 dolar.

Bu arada normal koşullarda farklı renk koşullarına sahip olan ZenFone 3 ailesi için ilk etapta gümüş renginin yaygın bir şekilde bulunur olduğunu görüyoruz, muhtemelen diğer renkler kademeli olarak giriş yapacak. Tabi bu detay yurtdışı için ülkemize geleceği tarihte belki diğer renkler de piyasaya eşzamanlı sunulacaktır.