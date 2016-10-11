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Asus ZenFone 3 ailesinin özelliklerine genel bakış

Asus'un yeni nesil akıllı telefon ailesi ZenFone 3 için geri sayım devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda ülkemizde piyasaya çıkacak olan telefonun farklı özellikleri bulunuyor, hadi gelin göz atalım.
2 yıl
9,7b
1
35
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus tarafından resmi lansmanı Haziran ayı başında Tayvan'daki Computex Fuarı'nda yapılan ZenFone 3 serisi yeni nesil akıllı telefonların ülkemiz macerası, çok sayıda diğer ülkeyle birlikte önümüzdeki birkaç hafta içerisinde başlayacak. Yeni seri dahilinde çok sayıda yeni model sunulacağı için, bu yazımızda teknik özellik seviyesinde cihazları gözden geçireceğiz.
Tayvanlı üreticinin heyecan yaratan yeni telefonu ZenFone 3 Deluxe'un farklı versiyonları bulunuyor. Ülkeden ülkeye göre bu versiyonlar ve/veya hangilerinin geleceği farklılık gösterse de ana hatları itibariyle üç versiyondan söz edebilirim;
* ZenFone 3 Deluxe 5.7-inç Special Edition;
Merak uyandıran asıl model bu çünkü aynı zamanda Qualcomm'un Snapdragon 821 işlemcisini kullanan versiyon da bu. 5.7-inç boyutunda Samsung üretimi Full HD Super AMOLED panele sahip olan telefon, yine Samsung üretimi 6GB LPDDR4 bellek ve 256GB UFS 2.0 depolama birimini kullanıyor.
Özellikle Snapdragon 821 önemli çünkü Snapdragon 820 ile kıyaslandığında daha yüksek verimlilik ve %10 civarı daha yüksek performans sunuyor. Rakipleriyle kıyasladığımızda işlemci seviyesinde tepeye oynadığı açık, üstüne 256GB depolama kapasitesine sahip tek Android telefon olduğundan ülkemizde doğrudan iPhone 7 Plus'a rakip konumlanacaktır.
Telefonun ana kamerası Sony'nin Exmor serisi 23MP çözünürlüğündeki IMX318 sensörünü kullanıyor. Yine çok eksenli optik görüntü sabitleme sistemi de unutulmamış. Anten çizgisi olmayan metal kasalı ilk telefon unvanını taşıyan cihaz, parmakizi okuyucu, Cat.12 modem, 2x2 MIMO 802.11ac WiFi, USB 3.0 Tip-C ve 3000mAh pil gibi detaylara sahip.
Yurtdışı fiyatı: 799 dolar. 
* ZenFone 3 Deluxe 5.7-inç ZS570KL;
Teknik olarak üstteki modele göre bazı zayıflıkları söz konusu. Birincisi işlemci Snapdragon 821 yerine Snapdragon 820. İkincisi ise bu model 256GB UFS 2.0 yerine 64GB UFS 2.0 depolama ile geliyor. Yine 6GB LPDDR4 RAM ile donatılan telefonun diğer özellikleri ise Special Edition modeli ile aynı. 
Yurtdışı fiyatı: 499 dolar.
* ZenFone 3 Deluxe 5.5-inç ZS55OKL;
Bu modelin ilk farkı ekranda zira 5.5-inç ve IPS tabanlı bir ekrana sahip. İşlemci için de çok fazla hayal kurmaya gerek yok çünkü Snapdragon 82x yerine Snapdragon 625 ile geliyor. Bu platformun en dikkat çekici özelliği benzer şekilde 14nm üretim geometrisine adapte olması, 8x Cortex-A53 çekirdeği 2GHz'de çalışıyor ve Adrebo 506 GPU'su ile geliyor.
4GB LPDDR3 RAM ile donatılan ve 64GB UFS 2.0 depolama kapasitesi sunan cihazda kamerada değişiyor ve karşımıza Sony'nin 16MP IMX298 sensörü çıkıyor. Durun daha bitmedi, MIMO özelliği olmayan 802.11ac WiFi ve Qualcomm'un X12 yerine X9 modemi bulunuyor. Ayrıca USB Tip-C konnektörü de USB 3.0 değil USB 2.0 tabanlı. Pil tarafında ise bir değişiklik yok, abileri gibi bu modelde de 3000mAh kapasiteli pile yer veriliyor.
Yurtdışı fiyatı: 399 dolar.
* ZenFone 3 Laser 5.5-inç ZC551KL;
Ailenin en ekonomik modeli bu, nasıl olmasın ki zaten. Qualcomm'un Snapdragon 430 işlemcisini kullanan sistemde, 8x Cortex-A53 çekirdeği 1.4GHz'de çalışırken, grafik gücünü ise Adreno 505 GPU'su veriyor.
2GB LPDDR3 RAM ve 32GB eMMC depolama birimine sahip olan telefonda 13MP çözünürlüğünde ana kameraya yer verilmiş. 802.11n WiFi ve Qualcomm X6 modemle desteklenen telefon, 3000mAh pilden güç alıyor.
USB Tip-C konnektörü, USB 2.0 tabanlı olan telefon, diğer tüm modeller gibi yeni nesil Asus Zen UI kullanıcı arayüzü ile geliyor ve Android 6.0.1 işletim sistemini kullanıyor.
Yurtdışı fiyatı: 199 dolar.
Bu arada normal koşullarda farklı renk koşullarına sahip olan ZenFone 3 ailesi için ilk etapta gümüş renginin yaygın bir şekilde bulunur olduğunu görüyoruz, muhtemelen diğer renkler kademeli olarak giriş yapacak. Tabi bu detay yurtdışı için ülkemize geleceği tarihte belki diğer renkler de piyasaya eşzamanlı sunulacaktır.  

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kaptanos 2 yıl en beğenilen
Asus sen ne yaptın; bu piyasada böyle rakiplerin varken, sen bu kadarcık pazar payınla 499$ telefonmu satacaksın ? Güldürme beni, git gözüm görmesin seni :)
Not: 799$ olan verisyonda Hissede veriyor galiba
Asus sen ne yaptın; bu piyasada böyle rakiplerin varken, sen bu kadarcık pazar payınla 499$ telefonmu satacaksın ? Güldürme beni, git gözüm görmesin seni :)
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okanikus 2 yıl
Samsung c7 gördüm bugün 5,7 Inc metal şık kasa snap 625 işlemci kameralar yakındır zaten 1500 tl. Asus zenfone 6 kullanıcısı olarak 400$ fiyat biçmeleri fiyasko telefonun ederi 1250 tl dir. Kur mur anlamam adına deluxe yaz fiyatı daya geçsin olmaz, olmamalı.
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ozkn_s 2 yıl okanikus
okananlar
Samsung c7 gördüm bugün 5,7 Inc metal şık kasa snap 625 işlemci kameralar yakındır zaten 1500 tl. Asus zenfone 6 kullanıcısı olarak 400$ fiyat biçmeleri fiyasko telefonun ederi 1250 tl dir. Kur mur anlamam adına deluxe yaz fiyatı daya geçsin olmaz, olmamalı.

Asus pahalı evet ama samsung c7 1200 tl zor eder.
Asus pahalı ama 64 gb senin baktığın samsun 32 gb. Ayrıca samsung c7 64gb 'lık modeli 450 $ dolar.
.....asus zenfone 3 ..64gb 400$
Bu haliyle asus 50$ daha ucuz.
Asus pahalı evet ama kamerası ezer geçer samsung c7 yi. Öyle eşdeğer falan değil. Adamlar kameraya ne özellikler koymuş. Bir de c7 'ye bak bakalım
Phase detection
Laser autofocus
OIS&EIS
4k video
Largan lens
6-element lens
Sapphire crystal glass lens cover
Bir de pixel master 3.0 yazılım var.

Ayrıca High-Res Audio sertifikasına sahip.
24-bit/192 kHz stüdyo kayıt cd kalitesinde ses performansı
Kısacası samsung çöptür bu telefonun yanında.
Benim bu telefona tek itirazım var o da işlemci seçimi. Sd625 yerine sd652/helio x20 olsa daha iyiydi. Bu da olmazsa helio p20 ideal bir seçim olurdu.
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rosedaled3 2 yıl
Special editon baya beğendim ama mudur 800$ sen naptın :/
2 adet one plus 3 alınır o paraya
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ozkn_s 2 yıl
ZenFone 3 Deluxe 5.5-inç ZS55OKL
Haberdeki hatalar,
Asus'un Sd625' li modelinde 64gb ufs2.0 yok. Hatta emmc standardı var mı şüpheli. Editörümüz kaynağını açıklarsa sevinirim. Asus'un kendi sitesinde bile yazmıyor çünkü.

MIMO özelliği olmayan 802.11ac modem kullanılmış deniliyor haberde. Bu da hatalı. Sd625 ile ilgili Qualcomm 'un sitesinde bu yongada MIMO özelliğinin var olduğunu söylüyor.

Modem

Modem Name
Qualcomm® Snapdragon™ X9 LTE modem
Data Features

LTE Category
LTE Category 7
Downlink Features
2x20 MHz carrier aggregation
Uplink Features
Qualcomm® Snapdragon™ Upload+
2x20 MHz carrier aggregation
Up to 64-QAM
Peak Download Speed
300 Mbps
Peak Upload Speed
150 Mbps

qualcomm.com/...
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Redunay 2 yıl
Asus tan yine kesme doğrama tahtası gibi telefonlar
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cocarca33 2 yıl
ee normal zenfone 3 ler nerde? bunlarin cogu deluxe serileri haberde zenfone 3 ailesi diyince sadece zenfone 3 modelini de bekliyordum deluxsuz yani
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DH Misafiri 2 yıl
ZenFone 3 Laser 5.5-inç ZC551KL yoksa xiaomi mi5 mi ?
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MeTaL_KnighT 2 yıl
Burada "Zenfone 3 Special Edition" harbi saçma sapan olmuş. Varsın işlemcimiz 820 olsun Depolama alanımız 64 GB olsun ( SD desteğide var zaten).... Sırf işlemcisi biraz iyi ve depolama alanı 256 GB diye 800 Dolar fiyat biçmek nedir Allah aşkına. Normal Zenfone 3 Deluxe çok daha antıklı duruyor F/P olarak....

Ama asıl sorum ASUS'un servis konusunda özensizlikleri hiçbirşey yapmıyorlarmış. Telefonların sorunlarını çözmeden geri gönderiyorlarmış. Asıl sorun işte bu madem bu kadar çok para istiyorsun bari telefonu aldıktan sonra içimiz rahat olsun ama Servis hizmetin berbatsa içimiz rahat falan olamaz
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RaptorFX 2 yıl
Anlatımdaki imalar hiç hoş olmamış. En azından sizin gibi editörlerin daha tarafsız anlatımlarda bulunması güzel olurdu.
ZenFone serisine gelirsek fiyatları bir hayli yüksek duruyor. İlk Zenfone 5 serisi hariç zaten f/p olayını fena kaybettiler. ZenUI gibi yazılımları olmasa rakiplerine göre hiç bir artısı olmayan bir telefon modeli.
Ah şu vestel V3 5570 modelinde pili 5000, rami 4gb seviyesine çıkarıp bunu 900tl altında bir fiyata çıkarabilse de asus zenfone lazermiş, huaweimiş, düşük samsung sony modelleriymiş uğraşmasa kimse.
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Nevfel 2 yıl
Asus telefonda pişmanlıktır. Zenfone 2 ile öyle kazıkladılar ki milleti. Kamerayı öve öve bitiremediler ama kamare tam bir çöp çıktı. Kasa bildiğin takoz. Güncelleme gelmesi aylar aldı. 64 bit işlemci var diye övdükleri telefonun işletim sistemi 32 bit android çıktı. Zaten intel işlemci tam faciaydı. İkinci eli zaten rezil durumda.

Şimdi telefon özellik olarak uçmuş iyi tamam da sende o marka değeri var mı? Mercedes alabileceğimiz fiyata gidip hyundai almamızı istiyorsun herhalde.

Bak xiaomiye adam marka değerini biliyor ona göre özellikleri s7 ile yarıştığı halde Mi5'e düşük fiyat çekiyor. Sen şimdi 3000-3500'e bu telefonu kime satacan Allah aşkına?
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SpesifikBrush 2 yıl
Yalnız ailenin diğer üyeleri nerde? Zenfone 3 de var gelecek cam tasarımlı. Onlar çıkmayacak mı Deluxe ile beraber?
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fantomasds 2 yıl
snapdragon 625 li olan cihazı 1200 liradan beklerken şok olduk. Güzel kombinasyondu, optik sabitlemeli kamera, pekçok sensör, artık iki yıl sonra 750 liradan bimden alırız.
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yolyordam35 2 yıl
399$ mı? 1.299 a bekledigimiz telefon 1.599 olmuş. Kendi topuğuna sıktın asus.
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sayi77 2 yıl
Asus ta HTC nin düştüğü fiyatlandırma hatasına düşüyor. İyi telefon çıkarabilirsini ama marka değerin bir iphone Samsung değilse onların sattığı fiyattan satamazsın.
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