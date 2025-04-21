Samsung, sorunsuz One UI 7 yüklemesi için yazılım indirme uygulamasını güncelledi

Yazılım güncelleme uygulamasının yeni sürümü, Samsung'un sunucularıyla bağlantısını iyileştirecek ve daha sorunsuz, akıcı yazılım indirme ve yükleme deneyimi sunacak. Kullanıcıların bunun için bir işlem yapması gerekmeyecek.
Samsung, One UI 7 güncellemesini Nisan ayında Galaxy S24 serisi, Z Flip 6 ve Z Fold 6 cihazlarına sunmaya başladı. Galaxy S23, S22 ve S21 gibi daha eski Galaxy S telefonlar Mayıs ayında One UI 7 güncellemesini almaya başlayacak. Akabinde, Galaxy Z Fold 5/4/3 ve Z Flip 5/4/3 dahil katlanabilir telefonlar da S24 FE, S23 FE, S21 FE modelleriyle birlikte güncellemeyi alacak.
Samsung ayrıca, premium olmayan Galaxy cihazlarının Haziran 2025'ten itibaren Android 15 güncellemesini alacağı bilgisini paylaştı. Samsung, güncelleme takviminin değişebileceğini de belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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