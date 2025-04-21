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    Samsung, sorunsuz One UI 7 yüklemesi için yazılım indirme uygulamasını güncelledi

    Bazı üreticiler Android 16 betayı sunarken Samsung, Android 15 güncellemesini cihazlarına vermeye devam ediyor. Şirket, One UI 7'ye sorunsuz güncelleme için Software Update uygulamasını yeniledi.

    samsung one ui 7 software update uygulaması Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy cihazları için yeni yazılım güncelleme uygulamasını sundu. Software Update uygulamasının yeni sürümü, kullanıcıların telefon ve tabletlerini Android 15 tabanlı One UI 7’ye daha sorunsuz geçiş yapmasını sağlayacak. Şirket, Galaxy S24 serisinde yaşadığı olumsuz deneyimi tekrarlamak istemiyor gibi görünüyor.

    Yazılım güncelleme uygulamasının yeni sürümü, Samsung'un sunucularıyla bağlantısını iyileştirecek ve daha sorunsuz, akıcı yazılım indirme ve yükleme deneyimi sunacak. Kullanıcıların bunun için bir işlem yapması gerekmeyecek.

    Samsung, One UI 7 güncellemesini Nisan ayında Galaxy S24 serisi, Z Flip 6 ve Z Fold 6 cihazlarına sunmaya başladı. Galaxy S23, S22 ve S21 gibi daha eski Galaxy S telefonlar Mayıs ayında One UI 7 güncellemesini almaya başlayacak. Akabinde, Galaxy Z Fold 5/4/3 ve Z Flip 5/4/3 dahil katlanabilir telefonlar da S24 FE, S23 FE, S21 FE modelleriyle birlikte güncellemeyi alacak.

    Samsung ayrıca, premium olmayan Galaxy cihazlarının Haziran 2025'ten itibaren Android 15 güncellemesini alacağı bilgisini paylaştı. Samsung, güncelleme takviminin değişebileceğini de belirtti.

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