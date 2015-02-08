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Asus ZenFone C bu ay ülkemizde satışa çıkıyor

4 yıl
1,7b
1
33
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus ZenFone C bu ay ülkemizde satışa çıkıyor

Kısa süre önce Asus tarafından lanse edilen ve Tayvan'da satışa sunulan giriş seviyesi ZenFone C akıllı telefon modeli, aradan çok fazla zaman geçmeden ülkemizde de raflardaki yerini alacak. 

Asus tarafından yapılan duyuruda ZenFone C modelinin bu ay içerisinde ülkemizde satışa çıkacağı bildirildi. Modelin perakende satış fiyatı ise 499TL olarak belirlenmiş. Bu fiyat ile ZenFone C modeli ZenFone 4 ve ZenFone 5 arasına yerleşecek. 

Özelliklere değinecek olursak; 4.5 inçlik ekranda 480x854 piksel çözünürlük sunan cihazda çift çekirdekli bir önceki nesil olan 1.2GHz saat hızında Atom Z2520 işlemci kullanılmış. Sistem 1GB RAM ile desteklenirken 8GB artırılabilir kapasiteye yer verilmiş. 

Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde anı yakalamak için, ön kısımda ise VGA çözünürlüğünde görüntülü görüşme için kamera bardınran cihazda 10.9mm kalınlık ve 2100mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Cihaz Android 4.4 KitKat işletim sistemi üzerinde çalışıyor.  

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DH Misafiri 3 yıl
Discovery 2 mini varken bu tutmaz arada 60 TL fark var ama 2 mini performans açısından başarılı bir telefon. Discovery 1den tek eksik yanı 4.5" ekran küçük ekran sevenler için zaten model kameralar aynı işlemçisi daha iyi ama. Discovery 16 GB de Asphalt 8 kasarken onda kasmadan takılmadan oynaya biliyon. Oyunlarda daha iyi bir telefon. (Aslında ben Discovery 16 GB de Dead Trigger 2, Real Racing 3, WoT Blitz ve şu gta çakması gangster city mi ne var bunları oynaya bilirken o oyunun kasması firmanın kullandığı motorla alakalı bu telefonda Gta Sa med ayarlarda akıçı oynana biliyor)
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DH Misafiri 4 yıl
ZENFONE 2 NE ZAMAN GELECEK KESIN BIR BILGI VAR MI MARTTA MI HAZİRAN DA MI
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DH Misafiri 4 yıl
Zenfone 2 fiyatı hakkında doğrudan tahmin yapanların yanılgıya düştüğü kanaatindeyim...Evet ortada 250$ gibi bir rakam var bu muhtemelen 800-900 gibi bir rakamla piyasaya çıkacağı anlamında ..Fakat bu 16GB lık modeli için.. 16/32/64 olarak lansman yapıldı..Sanırım 1000 tl üzeri fiyatı bellek miktarı belirleyecek..Doğrudan 1100-1200 gibi rakam vermek hata olur..
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complete_ 4 yıl
hem özellik olarak fukara hem de fiyatı büyük
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B_Beyrek 4 yıl
Zenfone 4 pili çokmu kötü? Yorumları okuyunca bu anlam cıkıyor.
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Witcher3 4 yıl
Z4 un yerine gececek Gayet iyi bir fp cihazi olmus. 500 lirada bu ozellikler icin cok iyi fiyat bayagi satar..tabi asil bomba haziranda zf 2 cikinca..
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nightsoldier 4 yıl
Herkes en ust seviye cihaza ihtiyac duymuyor. Tasarim olarak, cin mali cihazlardan iyi. O ekrana o batarya gayet iyi olmus. Islemci cift cekirdek. Zaten bu sevyede cihaz alan kisi, 3310 gibi kullanir, sadece birkac uygulama yukler o kadar. Tutup da modern combat 5 calistirmiyor bu demeni alemi yok.

Her duzeyden cihaz cikartarak piyasada yer edinmeye calisiyor. Asus tum cihazlarina Lyi verecegine gore, buna da verecektir. L ile 1 gb ram yeterli olur.

Discovery air, T50 hafiza girisine bile sahip degil ve fiyatlari bundan 200 lira pahali.

Bence tutarli bir model olmus. Islemci sp400 muadili, grafk birimi daha iyi.
system-on-a-chip.findthebest.com/...
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arzemo 4 yıl
Neyini beğenmiyorsunuz anlamıyorum. Adamlar her seviyede telefon yapıyorlar. Ne var bunda.
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Master_Evil 4 yıl
üst modeller çıkaracağına alt modeller çıkarıyor
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cemturk 4 yıl
zenphone 2 gelsede alsak
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-Mctolga- 4 yıl cemturk
cemturk

zenphone 2 gelsede alsak

aynen ya bekliYoRUZ
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römercan 4 yıl
100 dolarlık alet 500 tl olarak geldi. Bence zenfone 2 1099 tl olarak gelecek.
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Fenomenon 4 yıl römercan
Hocam zenfone 4 100$, z5 150$, z6 200$dı.
Bu bakımdan zenfone 2 en fazla 850-900 liraya gelmesi lazım.
Bunun nedeni de telefondan sabit alınan vergi olması. 50$lık telefondan da aynı vergi alınıyor 650$lık telefondan da. Haliyle ucuz telefonlar daha pahalanıyor.
Kaldı ki 150$'lık memopad Türkiye'de 400 liraya satılıyorsa zenfone serisi çok daha ucuza satılabilir.
Bence sırf Türkiye'de alternatif olmadığı için fiyatı şişiriyorlar. Bence min 50-100 lira bindirim yapıyorlar telefon başına.
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doctor_bey 4 yıl
Asus, ayıp [>:]
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