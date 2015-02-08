Asus ZenFone C bu ay ülkemizde satışa çıkıyor

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Kısa süre önce Asus tarafından lanse edilen ve Tayvan'da satışa sunulan giriş seviyesi ZenFone C akıllı telefon modeli, aradan çok fazla zaman geçmeden ülkemizde de raflardaki yerini alacak.
Asus tarafından yapılan duyuruda ZenFone C modelinin bu ay içerisinde ülkemizde satışa çıkacağı bildirildi. Modelin perakende satış fiyatı ise 499TL olarak belirlenmiş. Bu fiyat ile ZenFone C modeli ZenFone 4 ve ZenFone 5 arasına yerleşecek.
Özelliklere değinecek olursak; 4.5 inçlik ekranda 480x854 piksel çözünürlük sunan cihazda çift çekirdekli bir önceki nesil olan 1.2GHz saat hızında Atom Z2520 işlemci kullanılmış. Sistem 1GB RAM ile desteklenirken 8GB artırılabilir kapasiteye yer verilmiş.
Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde anı yakalamak için, ön kısımda ise VGA çözünürlüğünde görüntülü görüşme için kamera bardınran cihazda 10.9mm kalınlık ve 2100mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Cihaz Android 4.4 KitKat işletim sistemi üzerinde çalışıyor.
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Her duzeyden cihaz cikartarak piyasada yer edinmeye calisiyor. Asus tum cihazlarina Lyi verecegine gore, buna da verecektir. L ile 1 gb ram yeterli olur.
Discovery air, T50 hafiza girisine bile sahip degil ve fiyatlari bundan 200 lira pahali.
Bence tutarli bir model olmus. Islemci sp400 muadili, grafk birimi daha iyi.
system-on-a-chip.findthebest.com/...
aynen ya bekliYoRUZ
Bu bakımdan zenfone 2 en fazla 850-900 liraya gelmesi lazım.
Bunun nedeni de telefondan sabit alınan vergi olması. 50$lık telefondan da aynı vergi alınıyor 650$lık telefondan da. Haliyle ucuz telefonlar daha pahalanıyor.
Kaldı ki 150$'lık memopad Türkiye'de 400 liraya satılıyorsa zenfone serisi çok daha ucuza satılabilir.
Bence sırf Türkiye'de alternatif olmadığı için fiyatı şişiriyorlar. Bence min 50-100 lira bindirim yapıyorlar telefon başına.