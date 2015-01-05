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Asus ZenFone Zoom lanse edildi: 3x optik yakınlaştırmalı kameraya sahip 64-bit telefon

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,3b
1
40
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus ZenFone Zoom lanse edildi: 3x optik yakınlaştırmalı kameraya sahip 64-bit telefon
Zenfone 2 ile bugünün muhtemelen en dikkat çekici duyurusuna imza atan Asus, akıllı telefon dünyasında daha üst sıraları hedeflendiğinin bir göstergesi olarak ZenFone Zoom adını verdiği bir başka akıllı telefon modeli daha anons etti. Kamera odaklı bir telefon olan ZenFone Zoom, 13 Megapiksel çözünürlüğünde PixelMaster kameraya sahip. 10 elementli lensi aynı zamanda f/2.0 ile f/4.8 arası diyafram değeri sunan telefon, 3x optik yakınlaştırma ile fark yaratıyor. Bu kabiliyete sahip dünyanın en ince akıllı telefonu olduğu ifade edilen ZenFone Zoom, 11.95mm kalınlığında. Nokia Lumia 1020'dekine benzer dışa çıkıntılı kamera modülünün yer aldığı telefon 3x opitk yakınlaştırmanın yanı sıra yazılımsal olarak 12x yakınlaştırma efekti de yapabiliyor. 
Optik görüntü sabitleme özelliğine de sahip olan telefon, ayrıca Laser Auto Focus teknolojisi ile çok hızlı bir şekilde netleme yapabiliyor. Çift renkli gerçek ton flaş özelliği ile donatılan telefonun 5 MP çözünürlüğündeki ön kamerası ise 88 derece görüş açısı ile özçekim hayranlarına hitap ediyor. 5.5-inç büyüklüğündeki ekranı Full HD çözünürlük ve 400nit parlak seviyesine sahip olan ZenFone Zoom, seçilecek konfigürasyona göre 128GB'a kadar depolama kapasitesi sunabilecek. Intel'in dört çekirdekli 64-bit Atom işlemcisinden gücünü alan 185 gram ağırlığındaki telefon, 802.11ac, Wi-Fi Direct ve Bluetooth 4.0 gibi kablosuz iletişim teknolojilerini de destekliyor. 3000mAh büyüklüğünde pilden gücünü alan telefon, yazılım tarafında ise Android 5.0 üzerinde Asus'un özelleştirilmiş ZenUI arayüzü ile çalışıyor. Kamera yetenekleriyle ön plana çıkan telefon, 399 dolar satış fiyatı ile yılın ikinci çeyreğinde yani Nisan-Haziran döneminde teknoloji tutkunlarının beğenisine sunulacak.


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Cihan 4 yıl
1299 olsun saniyede gidip alıyorum Asus zoom u
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DH Misafiri 4 yıl
Bu telefonları gören Vestel bir vergi isteği daha yaptı :D
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Whitechapel 4 yıl
Asusu hırsız diye yaftalayanlara bir tarafımla gülüyorum.Optik yakınlaştırma özellikli telefon üretiyorsun koyacağın parçanın şekli şemali belli nasıl bir farklılık bekliyorsun anlamadım ki.Arka tarafa mini disko topu mu koysun ne yapsınlar
ZF2'de ki arka tuş işinde de çalabilir adamlar sonuçta hiçbir özellik firmalara patentli değil.Telefonun tasarımı önemli ama tasarımla gemi yürümüyor devir fiyat performans devri sapa samana takarsak işimiz uzun...
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kaan0101 4 yıl
Asus samsung un yolundan gidiyor yakında active neo grand diye gider :)
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Lova 4 yıl
Yalnız tasarımını çaldı diyen arkadaşlar fiyatlara da baksın. Bence fiyat-performans konusunda Zenfone'lar ile büyük işler yaptı Asus.
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Glorfindel1907 4 yıl
Asus bilgisayar parçaları gibi kendine özgü bir yol çizse daha yararlı olur kendi adına bu konuda tasarımlar esinlenme değil bildiğin ben bunu kendime nasıl yapabilirim denerek çalınmış resmen
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asyacafe 4 yıl
Sende Taklit Et alınabilir bir ücretle satişa sun Tekerlek Takozu gibi olmasın.
Asus yakında bu piyasada yer Bulanbilir.
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Das Boot 4 yıl
Arka tasarım olmamiş. Kimse bunu cebine sokmaz.
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General. 4 yıl
Tasarımlar çakma olsada ucuz fiyata gelirse dinlemem alırım.
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Sıkörtıl 4 yıl
Canlansın birazcık



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-BraveHeart- 4 yıl
Asus koptu gidiyor
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Her isi ters giden adam 4 yıl
Tamam lumia 1020 den çalmış ama yapmış mı yapmış adamlar işi biliyor daha ne siz burda çalmış deyince adamın satışı mı dulucek
Aksine çalmasaydı sıradan kamera koysadı eminim bundan daha az satardı.
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Alparslan Yavuz 4 yıl
Herkes Lumia 1020'ye alternatif olarak göstermiş.Genel anlamda WP yüzünden 1020'ye farklı bir gözle bakıyoruz.Ancak Android'e Asus'un getirdiği bu farklılık ne kadar geçerli olacak.Misal kullandığı lens bir Carl Zeiss'mi veya Led flaş Xenon Flash'ın yerini ne kadar tutar.Bunları göz ardı edersek doğruluğu nasıl ayırt ederiz.Mühim olan kaliteyse bu telefonun 1020 karşısında yeri yok.Ama alternatif için değerlendirilebilir.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
iyi güzel de birazda arka kısım özgün olmalı. Ayrıca ön kısımda marka ismi olmamalı.
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