Asus ZenFone Zoom lanse edildi: 3x optik yakınlaştırmalı kameraya sahip 64-bit telefon

Zenfone 2 ile bugünün muhtemelen en dikkat çekici duyurusuna imza atan Asus, akıllı telefon dünyasında daha üst sıraları hedeflendiğinin bir göstergesi olarak ZenFone Zoom adını verdiği bir başka akıllı telefon modeli daha anons etti. Kamera odaklı bir telefon olan ZenFone Zoom, 13 Megapiksel çözünürlüğünde PixelMaster kameraya sahip. 10 elementli lensi aynı zamanda f/2.0 ile f/4.8 arası diyafram değeri sunan telefon, 3x optik yakınlaştırma ile fark yaratıyor. Bu kabiliyete sahip dünyanın en ince akıllı telefonu olduğu ifade edilen ZenFone Zoom, 11.95mm kalınlığında. Nokia Lumia 1020'dekine benzer dışa çıkıntılı kamera modülünün yer aldığı telefon 3x opitk yakınlaştırmanın yanı sıra yazılımsal olarak 12x yakınlaştırma efekti de yapabiliyor.

Optik görüntü sabitleme özelliğine de sahip olan telefon, ayrıca Laser Auto Focus teknolojisi ile çok hızlı bir şekilde netleme yapabiliyor. Çift renkli gerçek ton flaş özelliği ile donatılan telefonun 5 MP çözünürlüğündeki ön kamerası ise 88 derece görüş açısı ile özçekim hayranlarına hitap ediyor. 5.5-inç büyüklüğündeki ekranı Full HD çözünürlük ve 400nit parlak seviyesine sahip olan ZenFone Zoom, seçilecek konfigürasyona göre 128GB'a kadar depolama kapasitesi sunabilecek. Intel'in dört çekirdekli 64-bit Atom işlemcisinden gücünü alan 185 gram ağırlığındaki telefon, 802.11ac, Wi-Fi Direct ve Bluetooth 4.0 gibi kablosuz iletişim teknolojilerini de destekliyor. 3000mAh büyüklüğünde pilden gücünü alan telefon, yazılım tarafında ise Android 5.0 üzerinde Asus'un özelleştirilmiş ZenUI arayüzü ile çalışıyor. Kamera yetenekleriyle ön plana çıkan telefon, 399 dolar satış fiyatı ile yılın ikinci çeyreğinde yani Nisan-Haziran döneminde teknoloji tutkunlarının beğenisine sunulacak.



