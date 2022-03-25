En iyi 10 mobil işlemci açıklandı: Apple'ın üstünlüğü var, Snapdragon sekizinci sırada

Çin yonga seti derecelendirme kuruluşu Geekwan, Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Gen 1'inin yalnızca sekizinci sırada yer bulduğu en son mobil işlemci sıralamasını yayınladı. Çin reytinglerinde genellikle yerli modeller ilk sıralarda yer alır, ancak bu sefer öyle değil. Apple işlemciler ilk onda açık ara bir liderliğe sahip.
Geekwan'ın mobil işlemci sıralamasında ilk 10 şu şekilde görünüyor:
- Apple M1 (iPad) — 295,4 puan
- Apple A12Z — 198,5 puan
- Apple A15 (iPhone 13 Pro Max) — 193,7 puan
- Apple A12X — 190,1 puan
- Apple A15 (iPhone 13) — 176 puan
- Apple A14 (iPad) — 168,4 puan
- MediaTek Dimensity 9000 — 167,9 puan
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 — 153,6 puan
- Apple A14 — 148,5 puan
- Apple A13 — 129 puan
Android platformunun en iyi işlemcisi MediaTek Dimensity 9000
Görüldüğü üzere ilk 10 mobil işlemcinin sekizi Apple ürünleri. Öte yandan MediaTek Dimensity 9000'in, Snapdragon 8 Gen 1'i geride bıraktığını da belirtmek önemli. Yeni Çin işlemcisi, ışın izleme teknolojisi (3D duvar kağıtlarında kullanılan) desteğiyle öne çıkıyor, ancak şu anda yalnızca iki akıllı telefona kurulu.
Çinli kuruluşun, Samsung'un Galaxy S22 serisi amiral gemilerinde bulunan en yeni Exynos 2200'ü test etmediğini de vurgulamakta fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"