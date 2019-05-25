Samsung iki yeni katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor

Samsung kısa süre önce ilk katlanabilir akıllı telefonunu tanıttı. Güney Koreli şirket Galaxy Fold olarak adlandırdığı cihazı piyasaya sürmeden önce incelemeleri için dünyaca ünlü editör ve YouTuber'lara göndermişti. Ancak cihazı inceleyenler dayanıklılık konusunda bazı sorunlar yaşadıklarını bildirince şirket katlanabilir telefon örneklerini geri topladı.

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Tüm bunlara ek olarak Samsung, telefonda gerekli iyileştirmeler yapılana kadar tüm ön sipariş sevkiyatlarını askıya aldı. Galaxy Fold içe doğru katlanan bir yapıya sahip. Yayınlanan yeni bir patent Güney Koreli devin aynı zamanda dışa doğru katlanan bir telefon çıkarmayı planladığını ortaya koydu.

Dışa katlanan cihaz için prototip hazır

Gelen haberlere bakılırsa Samsung şu anda iki yeni katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri dikey olarak katlanabilen, kapaklı bir tasarıma sahip. Diğeri ise tıpkı Huawei Mate X gibi dışa doğru katlanan bir yapıda. Patentte yer alan görseller şirketin düşündüğü yeni katlanabilir telefon tasarımları hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor.

Konu hakkında istihbarat sahibi olan kaynaklara göre dışa katlanan cihazın prototipi hazır. Hatta Galaxy Fold'dan çok daha ince olduğu söyleniyor. Samsung'un öncelikle dikey olarak katlanan telefonunu piyasaya süreceği bildirildi. Dışa doğru katlanan model ise daha sonra gelecek. Ancak şu an için ortada kesin bir tarih yok.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-06/samsung-is-said-to-be-preparing-more-foldable-smartphone-models