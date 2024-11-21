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Tam Boyutta Gör Oppo, geçtiğimiz ay Android 15 tabanlı ColorOS 15'i duyurmuş ve güncellemenin çok yakında kullanıma sunulacağını duyurmuştu. Şimdi ColorOS 14'ün yerini alacak güncelleme için tarihler belli oldu. Oppo, Android 15 güncellemesi alacak telefonları resmen duyurdu... İşte yeni sürüme kavuşacak ilk cihazlar...

ColorOS 15 güncellemesi alacak telefonlar açıklandı

Bugün resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda OPPO, 2025 ortasına kadar çok sayıda modelin Android 15 tabanlı ColorOS 15’e kavuşağını duyurdu. Paylaşılan listeye baktığımızda, güncellemenin Kasım ayında Oppo Find N3, N3 Flip ve Reno 11 Pro dahil olmak üzere 3 modele daha ulaşacağını görüyoruz.

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Aralık ayında ise, güncelleme alacak modeller Oppo Reno 12 serisi, Reno 11 serisi, K12x, F27, F25 Pro, Pad 3 Pro ve Pad 2 sürümleri olacak. Bunların ColorOS 15 sürümü için planlanan tarihler olduğunu dolayısıyla tüm cihazların güncellemeyi aynı gün almayacağını belirtelim. İşte yeni sürümde mevcut olacak özellikler ve güncelleme alacak modeller;

Kasım 2024

Find N3

Find N3 Flip

Reno11 Pro

Aralık 2024

Reno12 Pro

Reno12

Reno12 FS

Reno 12 F

Reno11

Reno11 F

K12x

F27

F25 Pro

Pad 3 Pro

Pad 2

2025 ilk çeyrek

Find N2 Flip

Find X5 Pro

Find X5

Reno11 A

Reno10 Pro+

Reno10 Pro

Reno10

F27 Pro+

2025 ikinci çeyrek

Reno12 FS

Reno12 F 4G

Reno11 FS

Reno8 T 5G

Reno8 T

F23

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OPPO telefonlar için ColorOS 15 güncelleme takvimi paylaşıldı