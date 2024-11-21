OPPO telefonlar için ColorOS 15 güncelleme takvimi paylaşıldı

- ColorOS 15 güncellemesi alacak telefonlar açıklandı
- Kasım 2024
- Aralık 2024
- 2025 ilk çeyrek
- 2025 ikinci çeyrek
- Yorumlar
ColorOS 15 güncellemesi alacak telefonlar açıklandı
Bugün resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda OPPO, 2025 ortasına kadar çok sayıda modelin Android 15 tabanlı ColorOS 15’e kavuşağını duyurdu. Paylaşılan listeye baktığımızda, güncellemenin Kasım ayında Oppo Find N3, N3 Flip ve Reno 11 Pro dahil olmak üzere 3 modele daha ulaşacağını görüyoruz.
Aralık ayında ise, güncelleme alacak modeller Oppo Reno 12 serisi, Reno 11 serisi, K12x, F27, F25 Pro, Pad 3 Pro ve Pad 2 sürümleri olacak. Bunların ColorOS 15 sürümü için planlanan tarihler olduğunu dolayısıyla tüm cihazların güncellemeyi aynı gün almayacağını belirtelim. İşte yeni sürümde mevcut olacak özellikler ve güncelleme alacak modeller;
Kasım 2024
- Find N3
- Find N3 Flip
- Reno11 Pro
Aralık 2024
- Reno12 Pro
- Reno12
- Reno12 FS
- Reno 12 F
- Reno11
- Reno11 F
- K12x
- F27
- F25 Pro
- Pad 3 Pro
- Pad 2
2025 ilk çeyrek
- Find N2 Flip
- Find X5 Pro
- Find X5
- Reno11 A
- Reno10 Pro+
- Reno10 Pro
- Reno10
- F27 Pro+
2025 ikinci çeyrek
- Reno12 FS
- Reno12 F 4G
- Reno11 FS
- Reno8 T 5G
- Reno8 T
- F23
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.