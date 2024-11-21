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    OPPO telefonlar için ColorOS 15 güncelleme takvimi paylaşıldı

    Oppo, Android 15 tabanlı ColorOS 15 güncellemesi alacak cihazları paylaştı. Peki Oppo telefon ve tabletler ne zaman Android 15’e güncellemesi alacak? İşte detaylar...
    OPPO telefonlar için ColorOS 15 güncelleme takvimi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Oppo, geçtiğimiz ay Android 15 tabanlı ColorOS 15'i duyurmuş ve güncellemenin çok yakında kullanıma sunulacağını duyurmuştu. Şimdi ColorOS 14'ün yerini alacak güncelleme için tarihler belli oldu. Oppo, Android 15 güncellemesi alacak telefonları resmen duyurdu... İşte yeni sürüme kavuşacak ilk cihazlar...

    ColorOS 15 güncellemesi alacak telefonlar açıklandı

    Bugün resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda OPPO, 2025 ortasına kadar çok sayıda modelin Android 15 tabanlı ColorOS 15’e kavuşağını duyurdu. Paylaşılan listeye baktığımızda, güncellemenin Kasım ayında Oppo Find N3, N3 Flip ve Reno 11 Pro dahil olmak üzere 3 modele daha ulaşacağını görüyoruz.

    Aralık ayında ise, güncelleme alacak modeller Oppo Reno 12 serisi, Reno 11 serisi, K12x, F27, F25 Pro, Pad 3 Pro ve Pad 2 sürümleri olacak. Bunların ColorOS 15 sürümü için planlanan tarihler olduğunu dolayısıyla tüm cihazların güncellemeyi aynı gün almayacağını belirtelim. İşte yeni sürümde mevcut olacak özellikler ve güncelleme alacak modeller;

    Kasım 2024

    • Find N3
    • Find N3 Flip
    • Reno11 Pro

    Aralık 2024

    • Reno12 Pro
    • Reno12
    • Reno12 FS
    • Reno 12 F
    • Reno11
    • Reno11 F
    • K12x
    • F27
    • F25 Pro
    • Pad 3 Pro
    • Pad 2

    2025 ilk çeyrek

    • Find N2 Flip
    • Find X5 Pro
    • Find X5
    • Reno11 A
    • Reno10 Pro+
    • Reno10 Pro
    • Reno10
    • F27 Pro+

    2025 ikinci çeyrek

    • Reno12 FS
    • Reno12 F 4G
    • Reno11 FS
    • Reno8 T 5G
    • Reno8 T
    • F23
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 14 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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