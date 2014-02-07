Asus, hepsi bir arada formunda hazırladığı bilgisayarı ET2301'i kullanıcıların beğenisine sundu

Hepsi bir arada bilgisayar pazarında yer alan firmalardan Asus, ET2301INTH-B013K modeli isimli yeni bilgisayar modelini kullanıcıların beğenisine sundu.

Windows 8 64-bit işletim sistemi üzerine kurulan Asus ET2301, gücünü 3.1GHz hızında çalışan Intel Core i7-4770S işlemciden, NVIDIA GeForce GT 740M 1GB grafik biriminden, 16GB DDR3 RAM miktarından ve 2TB HDD depolama biriminden alıyor. LED arka aydınlatmalı 23-inçlik 1920 x 1080 IPS ekranı 10 parmak dokunmatik destekli olan Asus ET2301, öne doğru yatan ekran menteşe bağlantısıyla dokunmatik kullanım için kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor ve aynı zamanda HD kamera, DVD sürücü, SD kart okuyucu ve Wi-Fi ile Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı teknolojileri gibi detayları bulunuyor.

Asus'un yeni hepsi bir arada bilgisayar modeli ET2301INTH-B013K, 7 Şubat tarihinde 1,770$ fiyat etiketiyle dağıtılmaya başlanıyor.

http://www.guru3d.com/news_story/all_in_one_desktop_pc_et2301inth_b013k.html