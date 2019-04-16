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Asus ilk ROG oyuncu kasasını duyurdu

ROG markası ile oyuncu donanımları pazarının lideri durumundaki Asus ilk kez markaya bir oyuncu PC kasası ekledi. Asus ROG Strix Helios özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 ay
3,5b
1
20
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu donanımları segmenti bilgisayar pazarında sürekli olarak büyümeyi başarıyor ve üreticilerin de yatırımları aynı oranda artıyor. Asus ilk oyuncu kasasını duyurdu.

Asus ROG Strix Helios özellikleri ve fiyatı

Asus ROG Strix Helios oyuncu kasası agresif görünümü yanında üst kısmında yer alan taşıma kayışları ile de dikkat çekiyor. Piyasadaki benzerleri gibi şeffaf panellere sahip olan kasa iç kısımdaki renkli ahengi aynen dışarı yansıtabiliyor.

EATX ölçülerine kadar anakartlara uygun olan oyuncu kasasında iyi bir kablo yönetim sistemi yer alıyor ve oyuncular kablo karmaşasından kurtuluyor. Haliyle oyuncu kasası ROG donanımları için optimize edilmiş.

Ayrıca Bkz. "RGB bellekleri için G.Skill özel bir saklama kutusu hazırladı"

Ön kısımdaki Aura RGB aydınlatma adreslenebilir LED’lere sahip ve dilediğinizce özelleştirilebiliyor. Aura Sync yazılımı ile kasaya ekleyeceğiniz diğer bileşenlerle ahenk içinde renk geçişleri sağlayacaksınız.

250mm x 591mm x 565mm boyutlarında olan kasaya 9 adede kadar 2.5 inç sürücü ve 2 adede kadar 3.5 veya 2.5 inç sürücü eklenebiliyor. 450mm uzunlukta kartlara izin veren kasaya dikey olarak 2 ekran kartı da takılabiliyor.

Fan hızının tek tuşla kontrol edilebildiği kasada toplam 4 adet 140mm fan ön yüklü geliyor. Ayrıca 6 adede kadar 140mm, 7 adede kadar da 120mm fan takılabiliyor. Yine 140mm, 360mm ve 420mm uzunluğa kadar 3 farklı kenara radyatör takılabiliyor.

USB 3.1 Tip-C ve USB 3.1 Tip-A girişlerinin olduğu Asus ROG Strix Helios oyuncu kasası 2804 fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

 

https://www.guru3d.com/news-story/asus-republic-of-gamers-announces-rog-strix-helios.html Yorum Yaz
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sumituran 1 ay en beğenilen
"2804 fiyat etiketi..." hangi para birimi olduğu yazılmamış ama türk lirası ile bile olsa pahalı geldi bana.
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huseyincarnege 1 ay
2804 ekrem lirası(EL) olarak satışısa sununmuş durumda
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Sütyen_Teli 1 ay
Olumlu düşünelim.
2804 Güney Afrika Randı Veya
2804 Mısır Lirası,
2804 Maldivler Rufiyaası
Olabilir yani Aşağı yukarı 900-1000 TL ediyor bu para birimlerinden biriyle hesaplarsak.
Olumlu düşünelim.2804 Güney Afrika Randı Veya2804 Mısır Lirası,2804 Maldivler RufiyaasıOlabilir yani Aşağı yukarı 900-1000 TL ediyor bu para...
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ipli jeton 1 ay
Alt Gr tuşuna tam basamamış sanırım. O yüzden $ yerine 4 çıkmıştır.
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dodofran 1 ay
eko var dediler geldik
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MK* 1 ay
O paraya 4 lastik alıyorum.
Pardon işlemci olacaktı.
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brokengineer 1 ay
İşin tuhafı onca eleştiriye rağmen bir değişikliğin henüz gerçekleşmemiş olması. Yazık!!!
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Tunyukuk 1 ay
Gereksiz pahalı
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massacrer 1 ay
Arkadaş, "ekrem haberde yine nereyi batırdı acaba" diye geldim ve yine boş çıkmadım. "2804 fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda" ne demek abi. İnsan yazdığını da okumaz mı ya. Şu adama verilen paraya mı acısam yoksa harcanan enerjiye mi acısam? Yazının bütünlükten yoksun ve darmadağın olmasına artık laf bile edemiyorum.
Ekrem; you never cease to amaze me!
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_Dominic_Toretto_ 1 ay
O üstteki zigzag zamazingo olmasa daha iyi olurmuş.
Neyse, 2008'de duyurduğu kasasından iyi olmuş yine de

Vento A1
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1 Yanıt Yanıtla +1
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erkange 1 ay
280$ yazacakken $ yerine 4'de basılmıştır tahminen.
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Mukarnas 1 ay
kasa 1200 lira üzerinde ki kayislar 1600 lira :) yersen... ilk kayisli kasa...
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hazarRS 1 ay
1-2 tane detay görseli gösterseydiniz keşke.
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