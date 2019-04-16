Asus ilk ROG oyuncu kasasını duyurdu

Oyuncu donanımları segmenti bilgisayar pazarında sürekli olarak büyümeyi başarıyor ve üreticilerin de yatırımları aynı oranda artıyor. Asus ilk oyuncu kasasını duyurdu.

Asus ROG Strix Helios özellikleri ve fiyatı

Asus ROG Strix Helios oyuncu kasası agresif görünümü yanında üst kısmında yer alan taşıma kayışları ile de dikkat çekiyor. Piyasadaki benzerleri gibi şeffaf panellere sahip olan kasa iç kısımdaki renkli ahengi aynen dışarı yansıtabiliyor.

EATX ölçülerine kadar anakartlara uygun olan oyuncu kasasında iyi bir kablo yönetim sistemi yer alıyor ve oyuncular kablo karmaşasından kurtuluyor. Haliyle oyuncu kasası ROG donanımları için optimize edilmiş.

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Ön kısımdaki Aura RGB aydınlatma adreslenebilir LED’lere sahip ve dilediğinizce özelleştirilebiliyor. Aura Sync yazılımı ile kasaya ekleyeceğiniz diğer bileşenlerle ahenk içinde renk geçişleri sağlayacaksınız.

250mm x 591mm x 565mm boyutlarında olan kasaya 9 adede kadar 2.5 inç sürücü ve 2 adede kadar 3.5 veya 2.5 inç sürücü eklenebiliyor. 450mm uzunlukta kartlara izin veren kasaya dikey olarak 2 ekran kartı da takılabiliyor.

Fan hızının tek tuşla kontrol edilebildiği kasada toplam 4 adet 140mm fan ön yüklü geliyor. Ayrıca 6 adede kadar 140mm, 7 adede kadar da 120mm fan takılabiliyor. Yine 140mm, 360mm ve 420mm uzunluğa kadar 3 farklı kenara radyatör takılabiliyor.

USB 3.1 Tip-C ve USB 3.1 Tip-A girişlerinin olduğu Asus ROG Strix Helios oyuncu kasası 2804 fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.