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Asus, oturma odalarına özel VivoPC ve VivoMouse modellerini duyurdu

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus, oturma odalarına özel VivoPC ve VivoMouse modellerini duyurdu

Duyurduğu yeni ürünler ile Computex Fuarı kapsamında öne çıkan firmalardan Asus, ufak boyutlu bilgisayarı VivoPC ve dokunmatik kontrol imkanlarına sahip VioMouse isimli fare modelini duyurdu.
Apple'ın iMac Mini modellerine benzer yapıyı kullanıcılara sunabilen Asus VivoPC, Windows 8 işletim sistemi üzerinde kurulmuş durumda. Daha çok televizyon sistemleriyle oturma odaları içerisinde kullanım amacıyla tasarlanan bilgisayarın, teknik özellikleri henüz açıklanmamış olsa da Intel Core ailesinden bir işlemciye, 802.11ac Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğine, özelleştirme seçeneklerine, USB 3.0/2.0 portlarına, SD kart okuyucuya ve içerisinde SATA 6GB/s bağlantısına sahip olacağı belirtiliyor.
 
Asus, oturma odalarına özel VivoPC ve VivoMouse modellerini duyurdu
SonicMaster ses teknolojisiyle hazırlanan VivoPC ile beraber aynı zamanda tasarımsal açıdan benzer özellikler sunan VivoMouse isimli faresini de duyuran Asus, bu cihaz ile Apple'ın Magic Mouse modeline rakip olmayı hedefliyor. Windows 7 ve 8 işletim sistemleri için özel olarak hazırlanan fare, üzerinde yer alan dokunmatik yüzey sayesinde kaydırma ya da yakınlaştırma/uzaklaştırma gibi işlemlerin basit parmak hareketleriyle yerine getirilmesine imkan verebiliyor. Ayrıca optik lazeri sayesinde kablosuz olarak normal fare işlevleri de yerine getirilebiliyor.
VivoPC ve VivoMouse modellerinin resmi satış fiyatları hakkında bilgi verilmezken, ürünlerin piyasa çıkışları için 2013'ün üçüncü çeyreği işaret ediliyor.
 
Asus, oturma odalarına özel VivoPC ve VivoMouse modellerini duyurdu

http://www.engadget.com/2013/06/03/asus-announces-vivopc-home-theater-pc-running-windows-8/ Yorum Yaz
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mehmetfahriguven 5 yıl
Çakma Mac mini!
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Recharged 5 yıl
Tasarım olarak gerçekten güzel ancak fiyatıda önemli.Henüz açıklanmamış olsada ucuz olacağını düşünmüyorum.
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Guest-F8946C419 5 yıl
Çok şık ve kalite kokuyor.
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Be All My Sins Remembered 5 yıl
Otoruma? Ne o, yeni mi cıktı?
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