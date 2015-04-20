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Asus yeni oyuncu bilgisayarı ROG GR6'yı duyurdu

4 yıl
5,3b
1
25
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus yeni oyuncu bilgisayarı ROG GR6'yı duyurdu

Düşüşünü sürdüren PC pazarında oyuncu bilgisayarı kategorisi oldukça hareketli ve üreticilerin nefes aldığı bir alan haline geldi. Bu bakımdan dizüstü veya masaüstü formatında pek çok oyuncu bilgisayarı sektöre dahil oluyor. Asus bu anlamda yelpazeyi genişletiyor. 

Son dönemde kompakt kasa yapılarıyla ilgi gören Asus, ROG GR6 modelinde de boyutları oldukça küçük tutmuş. 238mm x 245mm x 60mm ölçülere sahip olan ROG GR6, 2.5 litre hacme sahip ve 1.28Kg ağırlığa ulaşıyor. 

Broadwell tabanlı Intel Core i5 5200U yongasetinden gücünü alan model 8GB DDR3L-1600 MHz RAM ile sistemi desteklerken Nvidia GeForce GTX 960M grafik kartı barındırıyor. Depolama tarafında HDD ve SSD opsiyonları mevcut. Bunun haricinde 802.11ac Wi-Fi, Gigabit Ethernet, iki USB 2.0 portu, dört USB 3.0 portu, HDMI, DisplayPort özellikleri mevcut. Model Windows 8.1 işletim sistemi yüklü olarak geliyor. 

Asus yeni modelinde Steam OS yüklü olacağını belirtirken tek tuşa basarak Steam Big Picture moduna geçmek mümkün. Valve ile yakın çalışan Asus modelin Steam platformu ile çok akıcı bir şekilde çalışacağını belirtiyor. Sessizlik konusunda da iddialı olan model bekleme modunda 20dB, tam yükte ise 28dB gürültü seviyesine ulaşıyor. Modelin satış tarihi ve fiyatı belli değil.  

http://www.technobuffalo.com/2015/04/18/asus-rog-unveils-sleek-and-slim-gr6-pc-game-console/ Yorum Yaz
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BARIŞ55 4 yıl en beğenilen
U işlemci.
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DH Misafiri 4 yıl
bildigimiz standart laptop donanimi mini kasaya yerlestirmisler al sana oyun bilgisayari demisler. Tasarim guzel gorunse de keklemece kokuyor...
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thiler 4 yıl DH Misafiri
Fiyati düşük olursa satar bence iyi şekilde Kasımda çıkacak
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thiler 4 yıl
Gr8 e göre çok iyi fiyatı iyise iş yapar.
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fakcakaya 4 yıl
konsol pc formu...örneğin:zotac zbox en760/860, gigabyte brix...çok başarılı bir ürün ama fiyat fiyat fiyat...fiyatta fiyat...
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hulk161 4 yıl
Guest Account
gereksiz, tutmayacak bir platform. hem taşınabilir değil, hem içindeki her şey düşük voltaj, düşük performans. alıp evime kuracaksam neden böyle saçma bir cihazı alayım?

kullandığım pc core 2 duo 6400 işlemci 2gb ddr2 ram gt730 ekran kartı. temel bileşenler bunlar hani şu makine düşük performanslı ya hani bilmem başka bişey desemmi :) asus boşta olan mini pc alanını doldurmak istiyo sadece ve benim gibi evinde yada odasında pek fazla yeri olmayan yani bi kasa bile koymaya yeri olmayan biri için çok güzel bi cihaz olmuş taşınabilirini isteyen de aynı özelliklerde notebook alır zaten dimi yani.
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hayatwebnet 4 yıl
asus beklentim yüksek aslında özellikler konusunda emin olamadım.
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St Batuhan 4 yıl
Arkadaşlar çok zorlamayalım, 5. nesil adına işlemciler çok yaygın değilken bence 5200u dert edilecek nokta değil. Tabii bunun yerine direkt 5500u koysalardı daha hoş olurdu ama asıl sıkıntı ekran kartı. 960m niye koyuyorsun beya. İşlemciden zaten kazanımın var, oradaki kazanımı ekran kartı için daha fazla harcamak iyi olmaz mıydı sanki. Standart 970m ve opsiyonel olarak 980m falan koysana bu alete. Daha anlamlı olsun en azından. Nerdeee...
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gholen 4 yıl St Batuhan
St Batuhan
Arkadaşlar çok zorlamayalım, 5. nesil adına işlemciler çok yaygın değilken bence 5200u dert edilecek nokta değil. Tabii bunun yerine direkt 5500u koysalardı daha hoş olurdu ama asıl sıkıntı ekran kartı. 960m niye koyuyorsun beya. İşlemciden zaten kazanımın var, oradaki kazanımı ekran kartı için daha fazla harcamak iyi olmaz mıydı sanki. Standart 970m ve opsiyonel olarak 980m falan koysana bu alete. Daha anlamlı olsun en azından. Nerdeee...

Darboğaz?
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zaferaa 4 yıl
5000 en az
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KremalıSarımsaklıFıstık 4 yıl
o işlemci ne o ekran kartı ne :/ asustan böyle bi ürün beklemezdim..
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Zerkal0v 4 yıl
Fiyatı şuan belli değil fakat yine de yüksek bir fiyatta çıkacağı kesin Türkiye piyasasına tabi ki şuanda ki dolar kurunu vs. hesaplıycak olursak biraz gerçekten maliyet olarak yüksek olacak gibi.
Önceki seriye göre iyileştirmeleri var fakat, oyuncu bilgisayarı olarak sunduğunuz bir bilgisayara U işlemci kullanmak sizi ve kullanıcıyı özellikle muallakta bırakacaktır.
Özellikle ısı problemi yaratacağını düşünüyorum fakat içindeki yonga setini ve fanları daha detaylı incelemek lazım..
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doctor_bey 4 yıl
Tasarım zaten müthiş, donanımda da bir şeyleri aşmaya başladılar, umarım fiyatta da aşarlar
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crossmatch 4 yıl
960 masaüstü olmalıydı. yada 970m
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JoeyBane 4 yıl
Eski nesil gibi olacaksa fiyatlar kalsın.
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