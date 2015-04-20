Asus yeni oyuncu bilgisayarı ROG GR6'yı duyurdu

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Düşüşünü sürdüren PC pazarında oyuncu bilgisayarı kategorisi oldukça hareketli ve üreticilerin nefes aldığı bir alan haline geldi. Bu bakımdan dizüstü veya masaüstü formatında pek çok oyuncu bilgisayarı sektöre dahil oluyor. Asus bu anlamda yelpazeyi genişletiyor.
Son dönemde kompakt kasa yapılarıyla ilgi gören Asus, ROG GR6 modelinde de boyutları oldukça küçük tutmuş. 238mm x 245mm x 60mm ölçülere sahip olan ROG GR6, 2.5 litre hacme sahip ve 1.28Kg ağırlığa ulaşıyor.
Broadwell tabanlı Intel Core i5 5200U yongasetinden gücünü alan model 8GB DDR3L-1600 MHz RAM ile sistemi desteklerken Nvidia GeForce GTX 960M grafik kartı barındırıyor. Depolama tarafında HDD ve SSD opsiyonları mevcut. Bunun haricinde 802.11ac Wi-Fi, Gigabit Ethernet, iki USB 2.0 portu, dört USB 3.0 portu, HDMI, DisplayPort özellikleri mevcut. Model Windows 8.1 işletim sistemi yüklü olarak geliyor.
Asus yeni modelinde Steam OS yüklü olacağını belirtirken tek tuşa basarak Steam Big Picture moduna geçmek mümkün. Valve ile yakın çalışan Asus modelin Steam platformu ile çok akıcı bir şekilde çalışacağını belirtiyor. Sessizlik konusunda da iddialı olan model bekleme modunda 20dB, tam yükte ise 28dB gürültü seviyesine ulaşıyor. Modelin satış tarihi ve fiyatı belli değil.
http://www.technobuffalo.com/2015/04/18/asus-rog-unveils-sleek-and-slim-gr6-pc-game-console/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kullandığım pc core 2 duo 6400 işlemci 2gb ddr2 ram gt730 ekran kartı. temel bileşenler bunlar hani şu makine düşük performanslı ya hani bilmem başka bişey desemmi :) asus boşta olan mini pc alanını doldurmak istiyo sadece ve benim gibi evinde yada odasında pek fazla yeri olmayan yani bi kasa bile koymaya yeri olmayan biri için çok güzel bi cihaz olmuş taşınabilirini isteyen de aynı özelliklerde notebook alır zaten dimi yani.
Darboğaz?
Önceki seriye göre iyileştirmeleri var fakat, oyuncu bilgisayarı olarak sunduğunuz bir bilgisayara U işlemci kullanmak sizi ve kullanıcıyı özellikle muallakta bırakacaktır.
Özellikle ısı problemi yaratacağını düşünüyorum fakat içindeki yonga setini ve fanları daha detaylı incelemek lazım..
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