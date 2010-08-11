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Asus'dan ATi Radeon HD 5550 tabanlı iki yeni ekran kartı

8 yıl
17,3b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan ATi Radeon HD 5550 tabanlı iki yeni ekran kartı
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Asus'dan ATi Radeon HD 5550 tabanlı iki yeni ekran kartı
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Asus yaptığı yeni bir açıklamayla ürün gamına DirectX 11 destekli iki yeni ekran kartı eklediğini duyurdu. EAH5550/G/DI/1GD3(LP) ve EAH5550 SILENT/G/DI/1GD2 olarak isimlendirilen yeni modellerin her ikisi de ATi Radeon HD 5550'yi temel alıyorlar. İlki düşük profilli olan ve medya bilgisayarlarını hedefleyen, diğeri ise tam boyutlu olan yeni ekran kartları, 128-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 320x paralel işlem birimiyle geliyorlar. Grafik işlem birimleri 550MHz'de çalışan kartlardan düşük profilli olan modele 1600MHz'de çalışan 1GB DDR3 bellek, pasif soğutmalı olan tam boyutlu model ise 800MHz'de çalışan 1GB DDR2 bellek eşlik ediyor.

Unified Video Decoder 2 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan yeni kartlarda, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına yer verildiğini görüyoruz. EA'nın popüler oyunlarından Battlefield Bad Compant 2 için %10 indirim kuponu içeren yeni kartlardan  EAH5550 LP 63.66 Avro,  EAH5550 SILENT modeli ise 64.69 Avro seviyesinden yurt dışından listelere girmiş durumda.

Asus'dan ATi Radeon HD 5550 tabanlı iki yeni ekran kartı
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Asus'dan ATi Radeon HD 5550 tabanlı iki yeni ekran kartı
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vidoko 8 yıl
fazla kalın olmasını sevmiyorum nedense:))
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ghost recon advanced 8 yıl
asusun bütün kartları her zaman pahalı olur zaten bu yündende türkiyede pek tutmıyacaktır
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Dovahkiin 8 yıl
DDR2 olan model fansız olmasıyla oyun oynamayacak pc'ler için gayet ideal.
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sampiyon bilo 8 yıl
Bunlarla HTPC kurulur. Ancak fiyat yüksek.
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GuitarMania 8 yıl
Gayet güzel özellikleri varmış. Casper şunları örnek alsa da bari azıcık oyun oynayabilse Sn. Casper kullanıcıları...
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hapocod 8 yıl

GuitarMania

Gayet güzel özellikleri varmış. Casper şunları örnek alsa da bari azıcık oyun oynayabilse Sn. Casper kullanıcıları...

ddr3 olanı koysalar bari
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hapocod 8 yıl
fiyatlar yüksek ddr2 olan zaten bayağı vasat performansı
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oguzhan 8 yıl
Bu tip kartlara fazla yatırım yapmasına gerek yok. Sistem üreticileri kullanıyor zaten.
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