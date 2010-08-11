Asus'dan ATi Radeon HD 5550 tabanlı iki yeni ekran kartı

Asus yaptığı yeni bir açıklamayla ürün gamına DirectX 11 destekli iki yeni ekran kartı eklediğini duyurdu. EAH5550/G/DI/1GD3(LP) ve EAH5550 SILENT/G/DI/1GD2 olarak isimlendirilen yeni modellerin her ikisi de ATi Radeon HD 5550'yi temel alıyorlar. İlki düşük profilli olan ve medya bilgisayarlarını hedefleyen, diğeri ise tam boyutlu olan yeni ekran kartları, 128-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 320x paralel işlem birimiyle geliyorlar. Grafik işlem birimleri 550MHz'de çalışan kartlardan düşük profilli olan modele 1600MHz'de çalışan 1GB DDR3 bellek, pasif soğutmalı olan tam boyutlu model ise 800MHz'de çalışan 1GB DDR2 bellek eşlik ediyor.

Unified Video Decoder 2 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan yeni kartlarda, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına yer verildiğini görüyoruz. EA'nın popüler oyunlarından Battlefield Bad Compant 2 için %10 indirim kuponu içeren yeni kartlardan EAH5550 LP 63.66 Avro, EAH5550 SILENT modeli ise 64.69 Avro seviyesinden yurt dışından listelere girmiş durumda.