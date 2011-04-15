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Asus'dan Nvidia Tesla tabanlı GPU sunucusu; ESC4000

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan Nvidia Tesla tabanlı GPU sunucusu; ESC4000
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, sunucu pazarına olan ilgisini yeni modellerle gözler önüne sermeye devam ediyor. Tayvan merkezli firma, GPU'ların paralel işlem gücünden yararlanmak isteyen işletmeler için hazırladığı 2U formundaki raf tipi GPU sunucusunu kullanıma sunuyor. Intel platformunu temel alan ve LGA1366 formundaki Xeon işlemciler ile konfigüre edilebilen sistem, Quad SLI konfigürasyonunda çalışan dört adet Nvidia Tesla GPU'su ile bilimsel araştırmalara ve finansal hesapmalara hız kazandırabiliyor. ESC4000 adını taşıyan yeni sunucu için Asus, müşterilerin ihtiyaçları ve bütçeleri doğrultusunda Nvidia'nın Tesla M2050 ve 2070 GPU'ları ile donatbileceklerini ve Quad SLI diziliminde LinPack'ten 1.07 TeraFLOP seviyesinde çift hassasiyetli işlem sonucuna ulaşabileceğini belirtiyor.

Sistemde kullanılan anakartta Nvidia'nın NF200 köprü yongasına yer verildiği için Tesla GPU'lu kartların tamamı PCIe x16 hızında çalışıyorlar. SAS kartları için tasarlanan PIKE slotuına da yer verilen sistemde 18 adet DIMM slotu bulunuyor ve bu sayede 144GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuluyor. 8 adet hot-swap sürücüye ev sahipliği yapabilen sunucuda, Intel'in 82574L Gigabit Ethernet kontrolcüsüne, Ethernet yönetim arabirimine, 1400 Watt kapasiteli ve 80Plus Gold sertifikalı güç kaynağına ve ince tip optik sürücüye yer veriliyor. Nvidia'nın Tesla'dan sorumlu genel yöneticisi Andy Kane açıklamasında, "Tüm dünyadaki bilimadamları, mühendisler ve geliştiriciler, yazılımlarını Tesla GPU'larının paralel işlem yeteneklerinden faydalanacak şekilde optimize ediyorlar. Asus ESC4000'in çıkış tam vaktinde, profesyonellere yüksek performans ve enerji verimli platform üzerinde uygulamlarını dağıtmasına olanak tanıyor. " dedi.

Asus'un Intel platformunu temel alan ve Nvidia'nın Tesla serisi profesyonel GPU çözümleri ile donatılan yeni sunucusu ESC4000 için henüz açıklanmış herhangi bir çıkış tarihi ve fiyat bilgisi bulunmuyor.

Asus'dan Nvidia Tesla tabanlı GPU sunucusu; ESC4000
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V4LKyR 8 yıl
Yuh. Beyler görüldüğü üzere, Nvidia'nin AMD-ATI ile uğraşacak zamanı yok ;)
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Kumandan 8 yıl
ekran kartlarını nereye şeetiriyoruz yahu ? :)

bugün bir teklif verdim bakalım bir üniversiteye ...
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feroo773 8 yıl
iyi mario oynanır bununla :D çok güzel bi sistem olmuş fiyatı kesin uçuk birşey olacaktır.
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UzmaN345 8 yıl
Banada birtane lazım D
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DH Misafiri 8 yıl
ahanda x86 nın etekleri tutuştu
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