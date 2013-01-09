Asus'dan X79 çipsetli yeni anakart; P9X79-E WS

Intel'in yeni nesil Ivy Bridge-E serisi işlemcilerine yönelik olarak X79 çipsetli ürün gamını güncelleyen üreticilerden biri de Asus oldu. Hem Sandy Bridge-E hem de üçüncü çeyrekte çıkacak Ivy Bridge-E serisi işlemcilerle uyumlu olan P9X79-E WS kodlu yeni anakart, genel görünümü itibariyle son kullanıcılara hitap ediyor izlenimi çizse de öncelikli olarak 7/24 çalışmak üzere geliştirilen iş istasyonlarına yönelik bir çözüm.

İşlemci için 10 fazlı güç tasarımı ile donatılan anakart üzerinde 7 adet PCI Express 3.0 slotu bulunuyor ve bu slotlar, 48 adet PCIe hattı üzerinden işlemciye bağlanıyorlar. İşlemciye entegre dört kanal bellek kontrolcüsü için üzerinde 8 adet DIMM slotu bulunan anakart, her slot için 16GB'a kadar modül desteği sunuyor ve bu sayede grafik yoğun uygulamaların ihtiyaç duyduğu yüksek bellek kapasitesi için anakart üzerinde 128GB'a kadar DDR3 bellek kullanımına olanak tanınıyor. 6 adet SATA-III ve 4 adet SATA-II konnektörü ile donatılan anakartın diğer özellikleri arasında eSATA 6Gbps portu, dört adet USB 3.0 portu, FireWire, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve çift Gigabit Etherne tibi detaylar bulunuyor.

Asus'a özgü DIGI+ güç yönetim modülü ile donatılan anakart, memOK+ bellek özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Çipset için oldukça büyük bir soğutucuya sahip olan anakart, yüksek kaliteli kondansatör ve diğer bileşenleriyle, yoğun yük altındaki kararlığından taviz vermiyor. 4 yollu SLI ve 4 yollu Crossfire desteği ile aynı anda 4 adet ekran kartını pararlel çalıştırarak GPGPU odaklı çalışma yapacaklara göz kırpan anakart, LGA2011 soket formundaki Core i7 işlemcilere ek olarak Xeon E5-1600 ve E5-2600 v2 serisi işlemcilerle de uyumlu olan Asus P9X79-E WS'nin çıkış tarihi ve satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor.