Asus'dan dizüstü bilgisayarlar için yeni ses kartı; Xonar U3

Asus dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı harici ses kartını duyurdu. Xonar U3 adı verilen USB bellek tasarımındaki yeni ses kartı, dizüstü bilgisayarların standart ses kalitesini yeterli bulmayan eğlence tutkunlarını hedef alıyor. USB ara birimini kullanan ve kompakt yapısı (25 gram) ile rahatça taşınabilen Xonar U3'ün, mobil ses deneyimini önemli ölçüde arttırdığı belirtiliyor.
Asus tarafından açıklanan bilgilere göre Xonar U3, Dolby ve GX 2.5 (EAX 5.0 sinyalleriyle uyumlu) ses teknolojilerine destek sunuyor. Kulaklıklar için entegre ses güçlendiricisine de sahip olan ses kartının bass ve tiz kalitesini arttırdığı ayrıca özel hyper-grounding teknolojisi ile ses sinyalleriyle gürültüyü ayırdığı belirtiliyor. 150 Ohm'a kadar kulaklık empedansı sunan Xonar U3, film, müzik ve oyun gibi farklı kullanım senaryoları için hazır ekolayzır ayarları da içeriyor. "Pazardaki pek çok dizüstü bilgisayarın entegre ses çözümleri en düşük seviyede ses kalitesi ve kontrolü sunuyor." diyen Asus, "Dizüstü bilgisayarını kişisel eğlence merkezi olarak kullananlar için Xonar U3 en iyi çözüm." açıklamasıyla bu alandaki iddiasına da dikkat çekiyor.
Yakın zamanda satışa sunulması beklenen Asus Xonar U3 için açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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trimshop.com.tr/...
ürünle aynı mı?
Optik çıkış yazmıyorda...
Teşekkürler...
normal notebook' ların (orta seviye) ses işlemcileri 24 bit 192000 Hz örnekleme yapabiliyorken neden diğer marka notebookları Küçük düşürüyorlar.
24 bit 96000 Hz harici ses kartlarının standardıdır. asus efektlerden yola cıkarak dobly vs. notebookları kötülüyor. dediğim gibi orta seviye notbooklar
stereo alanında yeterli seviyede efekt filan istiyorsanız o zaman harici ses kartınıza ıhtıyacınız vardır demektir.
bana göre notebooklar yeterli seviyede, benım ki; 24 bit 192000 hz stereo sesi sağlıyor.
herkesın beklentısı farklı piyasa oyununa gelmeyın hangı kasap demiş benım etim kokmuş diye. İyi geceler.
arkadaşın dediği gibi bunu yapacaklarına neden laptop geliştirmiyorlarki
çok doğru, geçen hafta sony eb serisinden bir notebook aldım, valla hoparlörlerinin o kadar dandik olduğunu bilsem kesinlikle almazdım. illa harici notebook hoparlörü aldıracaklar adama.
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