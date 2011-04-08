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Asus'dan dizüstü bilgisayarlar için yeni ses kartı; Xonar U3

8 yıl
23,1b
1
11
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan dizüstü bilgisayarlar için yeni ses kartı; Xonar U3
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Asus dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı harici ses kartını duyurdu. Xonar U3 adı verilen USB bellek tasarımındaki yeni ses kartı, dizüstü bilgisayarların standart ses kalitesini yeterli bulmayan eğlence tutkunlarını hedef alıyor. USB ara birimini kullanan ve kompakt yapısı (25 gram) ile rahatça taşınabilen Xonar U3'ün, mobil ses deneyimini önemli ölçüde arttırdığı belirtiliyor.

Asus tarafından açıklanan bilgilere göre Xonar U3, Dolby ve GX 2.5 (EAX 5.0 sinyalleriyle uyumlu) ses teknolojilerine destek sunuyor. Kulaklıklar için entegre ses güçlendiricisine de sahip olan ses kartının bass ve tiz kalitesini arttırdığı ayrıca özel hyper-grounding teknolojisi ile ses sinyalleriyle gürültüyü ayırdığı belirtiliyor. 150 Ohm'a kadar kulaklık empedansı sunan Xonar U3, film, müzik ve oyun gibi farklı kullanım senaryoları için hazır ekolayzır ayarları da içeriyor. "Pazardaki pek çok dizüstü bilgisayarın entegre ses çözümleri en düşük seviyede ses kalitesi ve kontrolü sunuyor." diyen Asus, "Dizüstü bilgisayarını kişisel eğlence merkezi olarak kullananlar için Xonar U3 en iyi çözüm." açıklamasıyla bu alandaki iddiasına da dikkat çekiyor.

Yakın zamanda satışa sunulması beklenen Asus Xonar U3 için açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Asus'dan dizüstü bilgisayarlar için yeni ses kartı; Xonar U3
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Brumack 8 yıl en beğenilen
madem dizüstü bilgisayarlardaki mevcut ses işlemcileri çok düşük performans veriyor, o zaman kendi laptoplarına bu xonar'ı entegre etsen ya çakal asus, illa düdükleyecek bizi, hem nedir öyle usb kabak gibi çıkıntı durur. express card şeklinde yapsalar daha iyi olurmuş.
madem dizüstü bilgisayarlardaki mevcut ses işlemcileri çok düşük performans veriyor, o zaman kendi laptoplarına bu xonar'ı entegre etsen ya çakal asus, illa düd...
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1 Avatar
Ottoman! 7 yıl
bü ürün evde sinema amfisi olanlar için harika çünki optik çıkışı mevcut avr opticten girip avr dacını kullanarak harika müzik keyfi yapılabilir
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russo2000 6 yıl
Arkadaşlar bu ürün linkteli
trimshop.com.tr/...
ürünle aynı mı?

Optik çıkış yazmıyorda...

Teşekkürler...
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DH Misafiri 7 yıl
lenovadakı jBL Sisteminin asus un sonıc master ı arasında daglar kadar farkvar bu yenı cıkan ses kartı muzık sesısını artıkrmak ıcın degıl oyunlarda sonıc master olsun realtek 3d yı etkın kılabılmektır ama jbl kullanan bırının bunları anlaması güç biraz thahaha
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akyurt 7 yıl
piyasa oyunu arkadaşlar kanmayın;
normal notebook' ların (orta seviye) ses işlemcileri 24 bit 192000 Hz örnekleme yapabiliyorken neden diğer marka notebookları Küçük düşürüyorlar.
24 bit 96000 Hz harici ses kartlarının standardıdır. asus efektlerden yola cıkarak dobly vs. notebookları kötülüyor. dediğim gibi orta seviye notbooklar
stereo alanında yeterli seviyede efekt filan istiyorsanız o zaman harici ses kartınıza ıhtıyacınız vardır demektir.
bana göre notebooklar yeterli seviyede, benım ki; 24 bit 192000 hz stereo sesi sağlıyor.
herkesın beklentısı farklı piyasa oyununa gelmeyın hangı kasap demiş benım etim kokmuş diye. İyi geceler.



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siverekoto 8 yıl
fx57





Asus dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı harici ses kartını duyurdu. Xonar U3 adı verilen USB bellek tasarımındaki yeni ses kartı, dizüstü bilgisayarların standart ses kalitesini yeterli bulmayan eğlence tutkunlarını hedef alıyor. USB ara birimini kullanan ve kompakt yapısı (25 gram) ile rahatça taşınabilen Xonar U3'ün, mobil ses deneyimini önemli ölçüde arttırdığı belirtiliyor.


Asus tarafından açıklanan bilgilere göre Xonar U3, Dolby ve GX 2.5 (EAX 5.0 sinyalleriyle uyumlu) ses teknolojilerine destek sunuyor. Kulaklıklar için entegre ses güçlendiricisine de sahip olan ses kartının bass ve tiz kalitesini arttırdığı ayrıca özel hyper-grounding teknolojisi ile ses sinyalleriyle gürültüyü ayırdığı belirtiliyor. 150 Ohm'a kadar kulaklık empedansı sunan Xonar U3, film, müzik ve oyun gibi farklı kullanım senaryoları için hazır ekolayzır ayarları da içeriyor. "Pazardaki pek çok dizüstü bilgisayarın entegre ses çözümleri en düşük seviyede ses kalitesi ve kontrolü sunuyor." diyen Asus, "Dizüstü bilgisayarını kişisel eğlence merkezi olarak kullananlar için Xonar U3 en iyi çözüm." açıklamasıyla bu alandaki iddiasına da dikkat çekiyor.


Yakın zamanda satışa sunulması beklenen Asus Xonar U3 için açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.










arkadaşın dediği gibi bunu yapacaklarına neden laptop geliştirmiyorlarki
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kımyasal 8 yıl
bı nevı kendı kalesınede gol atıyor acıklamalarında.LENOVA notebooklarında JBL ses sıstemlerı kullanıyor ama bunlarınkı tırı vırı uyanıklar bunu yapmıslarkı ekstradan mıllet satın alsın para kazanalım hesabı ama onemlı bır noktaya degınmıs sırketlerın buyuk bır kısmı ses sıstemlerıne ozen gostermıyor. bızımkıler nasıl ınsaatta cımentoyu az kullanıyorsa notebook satan sırketlerde ses sıstemınden calıyor :)
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Brumack 8 yıl

kımyasal

bı nevı kendı kalesınede gol atıyor acıklamalarında.LENOVA notebooklarında JBL ses sıstemlerı kullanıyor ama bunlarınkı tırı vırı uyanıklar bunu yapmıslarkı ekstradan mıllet satın alsın para kazanalım hesabı ama onemlı bır noktaya degınmıs sırketlerın buyuk bır kısmı ses sıstemlerıne ozen gostermıyor. bızımkıler nasıl ınsaatta cımentoyu az kullanıyorsa notebook satan sırketlerde ses sıstemınden calıyor :)


çok doğru, geçen hafta sony eb serisinden bir notebook aldım, valla hoparlörlerinin o kadar dandik olduğunu bilsem kesinlikle almazdım. illa harici notebook hoparlörü aldıracaklar adama.
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i Am Not Dead 8 yıl

kımyasal

bı nevı kendı kalesınede gol atıyor acıklamalarında.LENOVA notebooklarında JBL ses sıstemlerı kullanıyor ama bunlarınkı tırı vırı uyanıklar bunu yapmıslarkı ekstradan mıllet satın alsın para kazanalım hesabı ama onemlı bır noktaya degınmıs sırketlerın buyuk bır kısmı ses sıstemlerıne ozen gostermıyor. bızımkıler nasıl ınsaatta cımentoyu az kullanıyorsa notebook satan sırketlerde ses sıstemınden calıyor :)


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Brumack 8 yıl en beğenilen
madem dizüstü bilgisayarlardaki mevcut ses işlemcileri çok düşük performans veriyor, o zaman kendi laptoplarına bu xonar'ı entegre etsen ya çakal asus, illa düdükleyecek bizi, hem nedir öyle usb kabak gibi çıkıntı durur. express card şeklinde yapsalar daha iyi olurmuş.
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USOH 8 yıl
bunu yapacaklarına dizüstü bilgisayarındakileri neden geliştirmiyorlar
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Muhibbi- 8 yıl
Güzel bir ürün fakat pek satılmaz
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