Asus'dan dizüstü bilgisayarlar için yeni ses kartı; Xonar U3

Asus dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı harici ses kartını duyurdu. Xonar U3 adı verilen USB bellek tasarımındaki yeni ses kartı, dizüstü bilgisayarların standart ses kalitesini yeterli bulmayan eğlence tutkunlarını hedef alıyor. USB ara birimini kullanan ve kompakt yapısı (25 gram) ile rahatça taşınabilen Xonar U3'ün, mobil ses deneyimini önemli ölçüde arttırdığı belirtiliyor.

Asus tarafından açıklanan bilgilere göre Xonar U3, Dolby ve GX 2.5 (EAX 5.0 sinyalleriyle uyumlu) ses teknolojilerine destek sunuyor. Kulaklıklar için entegre ses güçlendiricisine de sahip olan ses kartının bass ve tiz kalitesini arttırdığı ayrıca özel hyper-grounding teknolojisi ile ses sinyalleriyle gürültüyü ayırdığı belirtiliyor. 150 Ohm'a kadar kulaklık empedansı sunan Xonar U3, film, müzik ve oyun gibi farklı kullanım senaryoları için hazır ekolayzır ayarları da içeriyor. "Pazardaki pek çok dizüstü bilgisayarın entegre ses çözümleri en düşük seviyede ses kalitesi ve kontrolü sunuyor." diyen Asus, "Dizüstü bilgisayarını kişisel eğlence merkezi olarak kullananlar için Xonar U3 en iyi çözüm." açıklamasıyla bu alandaki iddiasına da dikkat çekiyor.

Yakın zamanda satışa sunulması beklenen Asus Xonar U3 için açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.