Asus'dan şık tasarımlı yeni hepsi bir arada bilgisayar modelleri

Asus, Computex 2015 kapsamında yeni geliştirdiği "Zen AiO" serisi hepsi bir arada bilgisayar modelleri Z240IC ile Z220IC'yi kullanıcıların beğenisine sundu.

Asus'un 23.8-inç ile 21.5-inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla hazırladığı hepsi bir arada bilgisayarlar, özellikle şık tasarımları ve renkleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Arkadan Apple'ın iMac modellerini andıran bilgisayarlar, tercihe bağlı olarak son jenerasyon dört çekirdekli Intel Core i7 işlemci, 32GB'a kadar DDR4 RAM, PCIe SSD depolama birimi ve 4GB Nvidia GTX 960M grafik birimi gibi özelliklerle satın alınabiliyor ve böylece yüksek performansa ihtiyaç duyan kişilere de hitap ediyor.

Dünyanın USB 3.1 jenerasyon 2 (USB 3.0'dan 2 kat, USB 2.0'dan 20 kat daha hızlı) kullanan ilk hepsi bir arada bilgisayar modeli olma özelliği taşıyan Asus Z240IC ile Z220IC, aynı zamanda bünyelerinde USB Type C portu da barındırıyor ve Intel RealSense teknolojisiyle hazırlanan üç boyutlu kameralarıyla derinliğe sahip hareket takibi yapabiliyorlar. Bu sayede güvenlik amaçlı yüz tanıma ya da farklı oyunları sadece el hareketleriyle kontrol etme gibi imkanlar sunan çözümler, bu altyapı sayesinde farklı 3D tasarım işlemleri için de etkili bir alternatif oluşturuyorlar.

Toplam 6 hoparlörle (16 watt) üst seviye multimedya deneyimi vaat eden Asus'un yeni hepsi bir arada bilgisayar modelleri Z240IC ve Z220IC, fiyatları ve satış tarihleri henüz açıklanmamış olsa da gün geçtikçe daralan bilgisayar pazarına önemli iki alternatif getiriyor.

http://www.windowscentral.com/new-asus-zen-aio-pcs-combine-serious-power-serious-style