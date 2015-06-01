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Asus'dan şık tasarımlı yeni hepsi bir arada bilgisayar modelleri

3 yıl
2,8b
1
10
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus'dan şık tasarımlı yeni hepsi bir arada bilgisayar modelleri
 
Asus, Computex 2015 kapsamında yeni geliştirdiği "Zen AiO" serisi hepsi bir arada bilgisayar modelleri Z240IC ile Z220IC'yi kullanıcıların beğenisine sundu.
Asus'un 23.8-inç ile 21.5-inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla hazırladığı hepsi bir arada bilgisayarlar, özellikle şık tasarımları ve renkleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Arkadan Apple'ın iMac modellerini andıran bilgisayarlar, tercihe bağlı olarak son jenerasyon dört çekirdekli Intel Core i7 işlemci, 32GB'a kadar DDR4 RAM, PCIe SSD depolama birimi ve 4GB Nvidia GTX 960M grafik birimi gibi özelliklerle satın alınabiliyor ve böylece yüksek performansa ihtiyaç duyan kişilere de hitap ediyor.
Dünyanın USB 3.1 jenerasyon 2 (USB 3.0'dan 2 kat, USB 2.0'dan 20 kat daha hızlı) kullanan ilk hepsi bir arada bilgisayar modeli olma özelliği taşıyan Asus Z240IC ile Z220IC, aynı zamanda bünyelerinde USB Type C portu da barındırıyor ve Intel RealSense teknolojisiyle hazırlanan üç boyutlu kameralarıyla derinliğe sahip hareket takibi yapabiliyorlar. Bu sayede güvenlik amaçlı yüz tanıma ya da farklı oyunları sadece el hareketleriyle kontrol etme gibi imkanlar sunan çözümler, bu altyapı sayesinde farklı 3D tasarım işlemleri için de etkili bir alternatif oluşturuyorlar.
Toplam 6 hoparlörle (16 watt) üst seviye multimedya deneyimi vaat eden Asus'un yeni hepsi bir arada bilgisayar modelleri Z240IC ve Z220IC, fiyatları ve satış tarihleri henüz açıklanmamış olsa da gün geçtikçe daralan bilgisayar pazarına önemli iki alternatif getiriyor.

http://www.windowscentral.com/new-asus-zen-aio-pcs-combine-serious-power-serious-style Yorum Yaz
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erenizmir12 3 yıl
ASUS Akıllı Telefonlara Android 5.0 Lollipop Güncellemesi Geldi! Güncellemeyi buraya tıklayarak da indirebilirsiniz. teknolojituru.com/...
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Killerboy33 3 yıl
CooL_ROMEO
Asus tasarımda tam anlamıyla PC lerin Apple ı . Şimdi yalan yok çoğu bilgisayar ürününde maci andırmalarını görüyoruz . Bu da şaşırtıcı bir atak olmadı. Demedi demeyin bununda fiyatı 4-5 milyar olur. Bu mu imac mi deseniz tabii ki de imac alınır.

Şimdi atladıgın bir konu var zanndersem imac çakması demıssın ya :) Apple diye tabir ettiğimiz marka kasa üretmez ürettirir genellikle kasaları pegatron üretir.Daha onceden de bildigimiz gibi içerisinde asus hissleri barındıran bir firma büyük markalara kasa üretmeye devam etmektedir.Firma ister bu kasa da üretilir.Bu bu kadar basit.
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MURATSPLAT 3 yıl
Çakma iMac..
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BekirTemel 3 yıl
Bugün ASUS haberlerine soyduk çok şükür , çok iyi bir marka.
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
960m ile biraz zor oyun açarsınız yani bu da Apple'ın iMac'leri gibi oyun şeysi değil. Hal böyle olunca şuna para verileceğine gidip adam gibi Apple alırsın hem parası yetmemiş ıyy pis fakir demezler hem de en kaliteli ürünü kullanmış olursun...
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elkarun 3 yıl OnLiNe MaNaGeR
bu oyunları rahat açar. imac lerde de oyun açanlar var.
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CooL_ROMEO 3 yıl
Asus tasarımda tam anlamıyla PC lerin Apple ı . Şimdi yalan yok çoğu bilgisayar ürününde maci andırmalarını görüyoruz . Bu da şaşırtıcı bir atak olmadı. Demedi demeyin bununda fiyatı 4-5 milyar olur. Bu mu imac mi deseniz tabii ki de imac alınır.
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conqueror21 3 yıl
Teknik özellikler 10 numara fiyati da öyledir büyük ihtimalle :D:D
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cangunner 3 yıl
Bildiğin imac olmuş ?? Ama özellikleri güzel
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VstyLe 3 yıl
O May Gat
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