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Asus'dan yeni bir Chromebox modeli

5 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus'dan yeni bir Chromebox modeli

Henüz dünya çapında satışı olmasa da ABD dizüstü pazarının yüzde 20'sinden fazlasına hakim olan Chrome OS ürünlerinin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Lenovo'nun eğitime yönelik iki Chromebook modelinin ardından Asus da yeni bir Chromebox modeli tanıttı.

İşlemci seçenekleri ile dikkat çeken Chromebox modeli ABD için Haswell tabanlı Celeron 2955U veya Core i3-4010 seçenekleri sunuyor. ABD dışına ise Core i7 barındıran farklı bir versiyon gönderilecek.

12cmx12cmx4cm şeklinde boyutlara sahip olan Asus Chromebox, Intel HD grafik birimi, 16GB depolama kapasitesi, 100GB Google Drive alanı, HDMI çıkışı, USB 3.0 portu ve SD kart okuyucu şeklinde özelliklere sahip. Core i3 ve i7 işlemcili versyonlar 4K harici ekranlara destek sunuyor. Asus Chromebox Mart ayında 179$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak.  

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Public_Enemy 5 yıl en beğenilen
Biz zengin ülkeyiz bize böyle hesaplı modeller asla gelmez.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
şu chrome ürünlerini ülkemizdede görebilsek
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Das Boot 5 yıl
Chromebox'ı geçte, Chromebook'lar ne zaman ülkemize gelecek acaba.
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KalemKolik 5 yıl
Bence fiyatları felan uygun değil.
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canguler917 5 yıl
google,chrome os un ustune ekleye ekleye windows gibi bir isletim sistemi yapacaktir.yavas yavas olucak hersey
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frislusw 5 yıl
bize cromebook gelmıyorki hiç
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carter 5 yıl
Telefona 2500 lira veren adam buna mı para veremeyecek? Ne de olsa zengin ülkeyiz.
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keskin53 5 yıl
bizi asagısı kesmez
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myalperen 5 yıl
Niye bize sadece i7 modeli geliyor da daha hesaplı modelleri gelmiyor?
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frislusw 5 yıl
Yanlis anlamadiysam i7 islemcili modellerdemi 179 dolar ¿
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Drakoid 5 yıl
Bir insan niye chromebook alir hic anlamiyorum. Onun yerine ultrabook veya direkman notebook al daha iyi degil mi?
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darkaura 5 yıl Drakoid
Mæster
Bir insan niye chromebook alir hic anlamiyorum. Onun yerine ultrabook veya direkman notebook al daha iyi degil mi?

Amerikada kurumlar ve okullar tercih ediyor cogunlukla. Hem ucuz hemde tam olarak o kurumlarin ihtiyaci olan isleri bulut uzerinden online olarak yapiyor. Ayrica internet ve ofis isleri icin gayet yeterli, cok hafif ve uzun pil omurlu. Belli bir kesimde is seyahatleri icin aliyor. Sadece seyahatlerde kullanmak icin niye ultrabooka dunyanin parasini versinler. Ama tam manasiyla bir x86 pc nin yerine gecebilirmi. Bence gecemez. Genede windowsa rakip bir seylerin cikmasi guzel. Yoksa microsoftdan daha cok win8 benzeri dayatmalara maruz kaliriz.
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Public_Enemy 5 yıl en beğenilen
Biz zengin ülkeyiz bize böyle hesaplı modeller asla gelmez.
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