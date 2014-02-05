Asus'dan yeni bir Chromebox modeli





Henüz dünya çapında satışı olmasa da ABD dizüstü pazarının yüzde 20'sinden fazlasına hakim olan Chrome OS ürünlerinin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Lenovo'nun eğitime yönelik iki Chromebook modelinin ardından Asus da yeni bir Chromebox modeli tanıttı.





İşlemci seçenekleri ile dikkat çeken Chromebox modeli ABD için Haswell tabanlı Celeron 2955U veya Core i3-4010 seçenekleri sunuyor. ABD dışına ise Core i7 barındıran farklı bir versiyon gönderilecek.





12cmx12cmx4cm şeklinde boyutlara sahip olan Asus Chromebox, Intel HD grafik birimi, 16GB depolama kapasitesi, 100GB Google Drive alanı, HDMI çıkışı, USB 3.0 portu ve SD kart okuyucu şeklinde özelliklere sahip. Core i3 ve i7 işlemcili versyonlar 4K harici ekranlara destek sunuyor. Asus Chromebox Mart ayında 179$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak.